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Александр Киктенко: Экономике России сильнее угрожает вторая волна коронавируса, а не выборы в США
Мрачный сценарий развития экономической ситуации вряд ли будет иметь место
В 2021 году на ремонт дорог Приморья будет потрачено порядка 17 млрд рублей
Владельцы контрольного пакета акций ДВМП 50% плюс одна акция ПАО «ДВМП» решили вмешаться в ситуацию
Портовики ВМТП обратились к Путину за поддержкой
Компания "Терминал Астафьева" помогла отремонтировать находкинскую библиотеку "Зеленый мир"
Очередной разлив нефти зафиксирован в бухте Находка?
Вместо салона красоты: букмекер-банкрот подарил жене «Вечерний Владивосток»?
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Еще 180 новых случаев заболевших коронавирусом выявили в Приморье за сутки
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В пригородных электричках во Владивостоке проверили соблюдение масочного режима
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