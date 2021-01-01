Помочь ближнему: рассказываем, как приморские благотворители помогали нуждающимся в течение непростого 2020-го

«Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса — это то, что объединило в волонтерском центре людей самых разных возрастов и профессий. Добровольцы всячески помогали гражданам из групп риска, в том числе пожилым людям. Они приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, привозили бесплатные продовольственные наборы тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Поэтому сегодня особенно хочется поблагодарить благородный труд каждого, кто не остался в стороне и подал руку помощи тем, кто в ней нуждается», — отметила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.