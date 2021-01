Помочь ближнему: рассказываем, как приморские благотворители помогали нуждающимся в течение непростого 2020-го

2020-й год оказался сложным для многих. Кто-то потерял деньги из-за несостоявшегося отпуска, кому-то пришлось перепрофилировать бизнес, некоторые и вовсе лишились работы. В непростые времена ещё более значимыми становятся добрые дела.

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса так или иначе сказалась на жизни каждого, многие люди нашли в себе силы и желание помогать другим: тем, кому повезло меньше. Подробнее о самых важных благотворительных акциях — в материале «Золотого Рога». Шефы − врачам Во время пандемии коронавируса тяжелее многих пришлось врачам. До сих пор медики вынуждены проводить по несколько дней на рабочем месте, чтобы успеть уделить время каждому пациенту. В апреле крупные рестораны Владивостока объединились, чтобы поддержать медработников горячими обедами. Врачей угощали блюдами грузинской, паназиатской кухонь, пиццей и даже бургерами. Меню периодически менялось: в один день могли доставить харчо и шашлыки, а в другой — курицу по-корейски и острый суп. Акция длилась три месяца. За это время повара приготовили 10 676 бесплатных обедов: каждый день в больницы доставляли 122 блюда. К акции присоединилась и компания «Ратимир». Предприятие предоставляло ресторанам, участвовавшим в акции, колбаски и мясо для готовки. Храбрая книга храбрым детям В октябре состоялась презентация уникальной книги — храброй. Приморский писатель Александр Киктенко вместе с благотворительным фондом «Сохрани жизнь» написал и издал «Храбрую книгу» специально для детей, оказавшихся в приморских интернатах и больницах. Книга появилась благодаря средствам гранта, полученного в конкурсе социальных проектов «Море возможностей», который организовала Транспортная группа FESCO. Помощь в выходе издания оказала также гимназии ДВФУ. «Храбрая книга» родилась из стремления поддержать тех, кому сейчас тяжело. Все сказки написаны специально для детей, проходящих длительное лечение. В каждом произведении сокрыта своя вселенная, в которой ребёнок может укрыться от невзгод реальной жизни. Первый тираж издания − 100 экземпляров. Их передали детям в больницы и интернаты Приморского края. «Идея родилась спонтанно, но неожиданно возникло ощущение, что она правильная и очень нужная для наших детей. Я несколько раз бывал в отделении и общался с онкобольным малышами. Тогда и понял, насколько им больно, страшно и трудно, и насколько им нужны позитивные эмоции. И из этого опыта и родилась книга», — рассказывает писатель Александр Киктенко. МыВместе Тысячи волонтёров по всей России объединила акция #МыВместе. В течение большей части 2020-го года активисты доставляли продукты, лекарства и товары первой необходимости маломобильным гражданам и пенсионерам, а также одиноким родителям, справлялись о здоровье представителей старшего поколения лично и по телефону, выгуливали собак. «Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса — это то, что объединило в волонтерском центре людей самых разных возрастов и профессий. Добровольцы всячески помогали гражданам из групп риска, в том числе пожилым людям. Они приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, привозили бесплатные продовольственные наборы тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Поэтому сегодня особенно хочется поблагодарить благородный труд каждого, кто не остался в стороне и подал руку помощи тем, кто в ней нуждается», — отметила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук. Усилия добровольцев оценили на высшем уровне — самые деятельные из них получили награды от президента Владимира Путина. По информации Центра содействия развитию молодежи Приморского края, в общей системе зарегистрировались 807 добровольцев. Часть из них принимают и обрабатывают поступающие заявки. Другие отвечают непосредственно за доставку товаров первой необходимости адресатам. Около 100 человек трудятся в больницах края. Присоединиться к акции может каждый желающий. Сделать это достаточно просто. Необходимо зайти на сайт добровольцыроссии.рф, зарегистрироваться, указав свои ФИО и регион, оставить контактные данные и быть готовым оказать необходимую помощь. Социальный фитнес Многие жителя Приморья не могут позволить себе абонемент в фитнес-клуб — занятия там зачастую стоят недёшево. Для таких людей придумали проект «Социальный фитнес. Приморье». Профессиональные спортсмены и тренеры проводят бесплатные занятия и мастер-классы для пенсионеров, малообеспеченных граждан. В 2020-м году проект пришлось перепрофилировать. Из-за невозможности проводить тренировки очно, их «перенесли» в онлайн. Любой желающий мог подключиться к занятию через программу Zoom. Сейчас проект вернулся в оффлайн. Бесплатные занятия проходят во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Кавалерово, Дальнегорске и в Преображении. В планах у организаторов — захватить и другие территории. С подробностями проекта можно ознакомиться на странице в Instagram @sotsfitness.pk или по телефону 8-914-324-65-88. День доброго мороженого Уже пятый год по инициативе фонда «Сохрани жизнь» во Владивостоке проходит акция «День доброго мороженого». В сентябре этого года на спортивной набережной вновь собрались неравнодушные общественники и предприниматели, решившие помочь тяжело больным детям. В этом раз собранные деньги пошли на лечение двухлетней девочки — ей требовалось 15 миллионов рублей. «Мы стараемся поддерживать семейные ценности, поэтому нам важно, чтобы люди приходили на мероприятия вместе со своими близкими. Для взрослых это хорошая возможность показать на личном примере детям, что нельзя оставаться в стороне от чужих проблем», — сказала представитель фонда «Сохрани жизнь» Ольга Ильченко. Как помочь? 2020-й уже на исходе. Но у любого желающего ещё есть возможность помочь тому, кто действительно нуждается в поддержке. Подарить праздничное настроение каждому жителю города проще, чем кажется. Участникам акции «Новогодние окна» предлагается украсить свои дома, квартиры и офисы тематическим декором: снежинками, мишурой, фигурками Деда Мороза и Снегурочки, еловыми ветками и шишками. Это не потребует больших усилий, но принесёт ощущение приближающейся сказки в жизнь и ребёнка, и взрослого. Если рядом с домом растут ели, их тоже можно нарядить, приняв участие в акции «ЁлкаАрт». По хэштегу #ЁлкаАрт можно увидеть работы других участников проекта. Помочь ближнему легко благодаря акции «Тележки добра». Каждый может приобрести в супермаркетах новогодние подарки, угощения к праздничному столу, сладости и оставить их в специальных корзинах у кассы, где их смогут взять нуждающиеся. «В настоящее время в акции по всей стране приняли участие около 1800 продуктовых супермаркетов и магазинов. Оказана помощь 20 тысяч нуждающихся семей», — подчеркнула заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

