«Команда Шестакова» против «красной угрозы»

Так что в этом году есть риск получить протестную «красную» Думу, что не принесёт ничего хорошего ни жителям, ни властям города.
Команда Шестакова
На данный момент КПРФ имеет хороший уровень поддержки во Владивостоке. Что важно, на выборах в Заксобрание края в прошлом году многие горожане голосовали не за КПРФ, а против «Единой России». Иначе говоря, избирателей волновали не достижения конкретного коммуниста, а его партийная принадлежность. Порой большое количество голосов набирали совсем малоизвестные партийцы.
С «единороссами» же наоборот — несколько известных в избирательном округе одномандатников не смогли победить как раз из-за своего партийного билета. Избиратели были готовы закрыть глаза на реальные достижения кандидата и проголосовать «всем назло».
В итоге перед администраторами политических процессов сейчас стоит нетривиальная задача — сформировать новую стратегию проведения избирательной кампании, поскольку традиционные методы уже не работают.
На данный момент в экспертном сообществе обсуждают возможность формирования «Команды Шестакова» — группы кандидатов, чьими отличительными признаками должны стать наличие новых лиц и отсутствие партийной компоненты. Возглавит движение, конечно же, мэр Владивостока Константин Шестаков.
Политолог Андрей Кудисов полагает, что сейчас главе нельзя забывать и про «хозяйственную составляющую» — состояние дорог, коммунального хозяйства и так далее.
— Главе, если он захочет повести под своим брендом группу кандидатов на выборы, следует уделять большое внимание текущей ситуации во Владивостоке — заниматься ремонтом теплосетей и дорог, обустройством придомовых пространств. Иначе любые обещания, не подкреплённые реальными действиями, будут выглядеть смехотворно. Горожане сыты прожектами и громкими заявлениями, сейчас люди просто хотят, чтобы в домах всегда было отопление и горячая вода, на дорогах заделали ямы, а ребёнка можно было отпустить погулять на благоустроенную детскую площадку, — уточнил Кудисов.
Если говорить о политтехнологической стороне вопроса, считает политолог, есть риск, что в «Команде Шестакова» окажутся лица с негативным бэкграундом, либо те, кто прежде участвовал в политических кампаниях. Это, по его мнению, может свести на нет все усилия по реализации проекта.
— Кроме того, к сентябрю Константин Шестаков может попросту растерять весь запас позитивных ожиданий. Уже сейчас у общественности к нему появляются вопросы, на которые он не в силах ответить, — сказал Кудисов.
Политолог Павел Наливайко отмечает, что Шестаков не должен в ручном режиме заниматься предвыборной кампанией. Это должна на себя взять команда профессиональных политтехнологов.
— Шестаков не должен непосредственно сам, в ручном режиме, заниматься предвыборной кампанией, потому что на это есть отдельное ведомство и отдельно обученные люди. И, соответственно, одним из главных советов может стать то, что выборами нужно заниматься и не повторять ошибок прошлого года, когда региональные власти практически отдали город на откуп КПРФ, и это привело к разрастанию позиций «красных». И сейчас их не вымыть из политической повестки, — сказал Наливайко.
Эксперт подчеркивает, что для благоприятного результата подготовку к выборам нужно начать как можно раньше.
— Заниматься кампанией нужно повсеместно и на разных уровнях. Начиная от медиасопровождения и заканчивая ситуацией в поле. По моей информации, на сегодняшний день такой системной работы не ведётся, — сказал Наливайко.
Ещё одна стратегия, на реализацию которой могут решиться власти, это полный перевод думских выборов на мажоритарную модель.
— Создание 35-ти одномандатных округов вместо 17-ти, по мнению политических администраторов, должно привести к повышению управляемости избирательной кампании, а также исключить появление в Думе Владивостока и, следовательно, получение региональной квалификации, некоторыми «малыми партиями», которым было бы достаточно преодоления 5%-го барьера для получения мандата, — следует из аналитики телеграм-канала «Эксперты Приморского края».
Сложность применения такого сценария связана с высоким уровнем поддержки КПРФ со стороны жителей Владивостока.
— В подобных условиях для прохождения в гордуму системным кандидатам придётся набирать от 2 до 3 тысяч голосов, что будет крайне сложно сделать «полевыми методами» в случае выставления активного наблюдения от КПРФ, — уверены эксперты.
Глава региона в ответе
Важно, что выборы в Думу Владивостока станут ключевыми для главы региона, которому в следующем году самому придётся участвовать в губернаторской кампании. Есть и альтернативный вариант развития событий — нынешний руководитель края пойдёт на повышение в Москву. Но для этого ему тоже надо будет показать удовлетворительный результат на думских выборах. В ином случае его вполне может ждать орден и место ректора в не самом респектабельном вузе.
— Несмотря на утверждение ряда инсайдеров о том, что глава региона согласован на второй срок, одним из определяющих индикаторов для финальных согласований в Администрации Президента РФ станут именно итоги выборов в 2022 году. В случае победы провластных кандидатов и сохранения контроля за местными думами это откроет перед командой действующего губернатора окно возможностей не только на уровне Приморья (тот самый «второй срок»), но и сохранит перспективу дальнейшего ухода на повышение в федеральные органы власти, — утверждают «Эксперты Приморского края».
Красный хайп
Несмотря на то, что коммунисты зачастую эксплуатируют повестку «социальной справедливости», на деле всё выходит иначе. Обычно они используют мандат как инструмент для приобретения политических очков. Это выглядит так: либо «красные» получают определённые политические преференции и голосуют за принятие каких-либо важных социальных инициатив, либо — срывают голосование под предлогом «борьбы с кровавым режимом».
Например, в 2018 году члены фракции КПРФ в Думе Владивостока сорвали заседание, на котором должна была быть сформирована конкурсная комиссия по выборам мэра города. В итоге столь важную процедуру пришлось отложить. В 2019 году в Уссурийске коммунисты пытались сорвать принятие бюджета города и даже собирали местных жителей на митинг.
У партийцев в краевом Законодательном собрании те же методы. Члены КПРФ регулярно нарушают регламент, пытаются саботировать принятие ключевых законопроектов. 26 января впервые за почти два года заседание регионального парламента прошло офлайн — после долгой «коронавирусной» разлуки депутаты наконец-то встретились вживую. И коммунисты вновь не упустили возможность «проявить себя».
Депутат Анна Алеко напомнила, что в конце каждого заседания есть 30 минут, специально выделенные для выступлений, прений и объявлений.
— Конечно, хочется заявить о себе! Но, друзья, давайте отдавать себе отчёт, где и зачем. Превращать заседания ЗСПК в фарс — недопустимо, — подчеркнула Алеко.
Станут ли успешными перечисленные стратегии, мы узнаем только в сентябре. Но уже сейчас нет сомнений, результаты выборов станут определяющими для региона на ближайшие годы.