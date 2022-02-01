Суд да дело

Чем дальше в срок, тем больше разочарования — пожалуй, так можно охарактеризовать мнение депутатов Законодательного собрания Приморского края по поводу выступлений членов КПРФ на прошедшем 26 января заседании. Оно было впервые с начала пандемии нового коронавируса организовано очно.

Парламентарии не постеснялись прокомментировать попытку срыва собрания и отметили, что от некоторых коммунистов подобных выпадов они не ожидали. Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис вообще оказался расстроен тем, что вытворил его коллега Геннадий Шульга во время обсуждения вопроса о назначении мировых судей. — Хотел бы отметить, что не ожидал таких резких заявлений именно от Геннадия Борисовича Шульги, потому что, работая в нашем комитете, он зарекомендовал себя как человек со взвешенным и конструктивным подходом к различным вопросам. Наши позиции не всегда совпадают, но никаких столкновений с ним или некорректных, нарушающих депутатскую этику высказываний с его стороны не было. Предполагаю, что его резкое выступление вчера на заседании Законодательного собрания вызвано неким эмоциональным настроем, потому что использовать площадку краевого парламента для привлечения внимания к частной ситуации — это, наверное, не совсем правильно, — отметил Чемерис. Он рекомендовал коммунисту принести извинения судьям, которые в момент его выступления присутствовали в зале. — Считаю, что было бы, наверное, верным, если бы Геннадий Борисович извинился перед судьями, которым пришлось выслушать его спич о недоверии судебной системе, — добавил Игорь Чемерис. Парламентарий был поражён и поведением коммунистки Натальи Кочуговой, которая также пыталась сорвать заседание, обсуждая отсутствие Артёма Самсонова, который по понятным причинам находится в СИЗО. — Политическое заявление другого депутата от фракции КПРФ Натальи Кочуговой тоже, честно говоря, меня озадачило. Говорить о том, что причина неучастия Артёма Самсонова в пленарном заседании в том, что его не уведомили о проведении сессии и не прислали документы, значит либо заблуждаться самому, либо намеренно вводить всех в заблуждение. Судя по сообщениям в СМИ и соцсетях, Артём Анатольевич прекрасно информирован о происходящем благодаря своим адвокатам, друзьям и близким. Документы к сессии и к комитетам доступны на нашем официальном сайте, ознакомиться с ними может каждый журналист и избиратель при желании. Поэтому не нужно передергивать факты, используя для этого депутатскую трибуну. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и впредь такие вещи не будут допускаться на сессии Законодательного собрания», — подытожил депутат. Игоря Чемериса поддержал депутат из фракции ЛДПР Андрей Андрейченко, который не постеснялся в высказываниях и заявил, что избранники от КПРФ занимаются лишь профанацией депутатской деятельности и различными провокациями в Заксобрании Приморского края. — Одно из ключевых направлений в деятельности депутата — это работа над бюджетом. Вместе с тем, от депутатов фракции КПРФ не поступило ни одной поправки в бюджет. То же мы можем сказать и о проектах законов, где бы в авторах были члены фракции КПРФ. Чем запоминаются коммунисты? Тем, что они подхватывают любую тему и начинают строить вокруг неё некие конспирологические теории, подменяя тем самым рабочий процесс. Как, например, было на заседании Законодательного собрания. Пытаясь снискать какие-то рейтинги, не следят за своими высказываниями. Обвиняют в коррумпированности всех и вся, в несправедливости. На заседании Заксобрания каких-то серьёзных предложений со стороны фракции КПРФ по повестке не было, зато технические вопросы обсуждались достаточно долго и делались громкие провокационные заявления, — высказался об инциденте член ЛДПР.

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