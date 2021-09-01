Гречанюк: Первомайка — крупнейший район Владивостока, и он нуждается в благоустройстве

Уже этой осенью по инициативе депутата Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новикова во Владивостоке стартует общегородское голосование по поводу благоустройства территории у памятника матросам Сибирской флотилии на улице Сахалинская.

Горожане смогут решить, появится там часовня, сквер или оба объекта одновременно. ИА «Восток Медиа» решило пообщаться с председателем ТОС «Патрокл-Сочинская» и урбанистом Виталием Гречанюком о том, что он сам думает о споре между сторонниками двух инициатив и обустройстве городских пространств в целом. — В районе бухты Тихой разгорелся конфликт в связи с планами по возведению на улице Сахалинской часовни. Часть местных жителей выступает за часовню, часть — за обустройство в том месте сквера. Какую сторону в данном споре занимаете вы? Каким видите благоустройство территории? Важная оговорка — я живу районе бухты Патрокл, а бухта Тихая по соседству. Но совершенно очевидно, что потребность в комфортных местах отдыха там явно превалирует. Пользователи общественных пространств — почти 100% населения, а посетители религиозных объектов — весьма небольшая часть местных жителей. За годы после распада СССР там благоустроили лишь видовую площадку, причём весьма аскетично. Проблема всех "спальных районов" в том, что нужно выезжать в центр, чтобы просто погулять и культурно отдохнуть. — Активисты, выступающие за часовню, не раз говорили, что по этому проекту проходили общественные слушания и прочие процедуры. Принимали ли вы участие в слушаниях? Слышали ли о них? Общественные слушания, прописанные в градостроительном кодексе — априори, профанация. Судите сами: в помещении с ограниченной вместимостью собирается с помощью прицельной агитации нужная аудитория, а в иных ситуациях количество участников сводится к минимуму. На слушаниях принимаются не обязательные к исполнению решения. Чтобы измерить реальную поддержку того или иного проекта, нужны масштабные опросы с применением как оффлайна (избирательный участок), так и онлайна (сайт в интернете), но с обязательной идентификацией по паспорту и через Госуслуги соответственно. Такую практику уже успешно использовали при выборе общественных пространств для реконструкции, она не ущемляет тех, кто мало пользуется интернетом. Количество принявших участие должно быть хоть как-то биться по цифрам с населением района или хотя бы с процентом верующих в среднем по стране от числа населения. Если прошли успешные слушания в пользу храма, то можно с уверенностью сказать, что точно также можно провести еще более успешные в пользу сквера и сравнить цифры. — Одно из опасений сторонников возведения часовни связано с тем, что сквер могут разрушить местные хулиганы. Как вы считаете, обоснованы ли эти страхи и как можно противостоять такому развитию событий? Чисто, где не сорят или где убирают? Попробуйте у себя в квартире не убирать неделю или две — вы же специально не сорите, верно? Тем не менее, после такого эксперимента станет очевидно, что уборка нужна, причем регулярная. У каждого квадратного метра в городе должен быть хозяин — тот, кто его содержит. Так может быть нужно направить общественный запрос налогоплательщика к властям на должный уровень содержания территорий? Может быть, нужно развивать систему видеонаблюдения, тогда не нужно будет наращивать количество полицейских патрулей — по этому пути пошли многие страны. Ну и гражданам культуру поведения повышать. — Жители Владивостока не первый год говорят о нехватке скверов и парков в городе. С чем, на ваш взгляд, связано отсутствие достаточного количества благоустроенных территорий в городе? Общественные пространства — не роскошь, без них в городе остаются лишь места проживания и работы, но помимо этих процессов человеку нужен досуг. Если заработанное негде потратить, то человек выберет другой город. Мы это видим по демографии — из сел люди переезжают в города, из городов — в мегаполисы. Стимуляция экономики на Дальнем Востоке обнажает кадровый голод — людей сюда заманить сложно, а молодые специалисты переезжают в более комфортные и интересные города. Поэтому можно лишь приветствовать, что в последние годы у нас появилась и воля властей, и финансовая возможность заниматься скверами и парками. — Как в целом оцениваете благоустройство Первомайского района и бухты Тихая в частности? Можно ли назвать эту территорию комфортной для жизни? Первомайский — один из крупнейших по населению районов, но с благоустройством здесь все плохо. Система рейтинговых голосований по выбору общественных пространств для благоустройства должна побудить местных жителей стать более активными, ведь иначе ситуация не изменится. Путь к созданию комфортной среды будет долгим. — Обустройством каких территорий Первомайки стоило бы заняться властям в первую очередь? Одна из проблем Владивостока, города у моря — отсутствие доступа к этому морю. Исторически побережье занято портом и промышленными предприятиями, и только в центре есть набережная. Сейчас развиваются новые набережные в районе Амурского залива — Татарка, Вторая речка. Необходимо раскрыть потенциал бухт Уссурийского залива — Тихая, Соболь и Патрокл. Это места отдыха у моря в черте города, не требующие автомобиля. На сайте Дирекции общественных пространств можно найти постановление №1169 администрации Владивостока, где в приложении №13 содержится адресный перечень общественных пространств. Там уже сейчас 94 пункта на весь город, и список этот можно расширять по инициативе граждан. К примеру, наш и соседние ТОСы внесли инициативу по благоустройству территории вокруг безымянного озера на Патрокле. Если жителям не безразлично то, где они живут, то они сами могу проанализировать территорию вокруг, сопоставить её с этим перечнем и внести свои предложения в администрацию.

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