Только вперёд: как живёт и работает Владморрыбпорт - "рыбные ворота" России

В августе, по многочисленным просьбам работников порта и жителей близлежащих домов, Владморрыбпорт построил новую лестницу в районе улицы Берёзовая. Старая уже давно пришла в негодность: забраться или спуститься по ней было практически невозможно. Предприятие не могло остаться в стороне, ведь по этой лестнице идут на работу и и возвращаются домой работники, а местные жители ходят в магазин.