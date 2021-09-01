Только вперёд: как живёт и работает Владморрыбпорт - "рыбные ворота" России

Рекорды и рост показателей
Владморрыбпорт — это постоянно развивающееся и модернизирующееся предприятие. Порт осуществляет обработку флота круглый год благодаря выгодному расположению — бухта Золотой Рог защищена от ветров и не замерзает. Протяженность десяти причалов порта составляет 2020 метров с глубинами от 9,75 до 11,5 метра.
Площадь предприятия впечатляет — 370 тысяч квадратных метров. 146 из них — используются под открытые складские площадки. На территории ВМРП функционирует современный контейнерный терминал, оснащенный высокопроизводительной перегрузочной техникой, так же на территории порта находится рефрижераторный склад с температурным режимом от -24 до 0 градусов, ещё один — строится.
Для обеспечения погрузо-разгрузочных работ в порту действуют 35 портальных кранов грузоподъемностью от 6 до 121 тонн, 3 козловых контейнерных крана на пневмоходу грузоподъемностью 45 тонн, 86 единиц автопогрузчиков и спецтехники, 83 единицы электропогрузчиков, что обеспечивает высокий уровень механизации грузовых работ.
Все причалы и склады ВМРП имеют подъездные железнодорожные пути общей протяжённостью более 10 километров и автодороги протяженностью более 4 километров. Железнодорожные пути прилегают к железнодорожной станции Мыс Чуркин Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги — конечному пункту Транссибирской железнодорожной магистрали. Ежегодно порт обрабатывает более сорока тысяч вагонов.
Последний год стал настоящей проверкой на прочность для многих — пандемия коронавируса внесла коррективы во многие отрасли. Но и в таких условиях ВМРП удаётся наращивать показатели.
«В этом году нам удалось увеличить выручку на 10 % за счет роста грузооборота, контейнерооборот увеличился на 17 % благодаря модернизации перегрузочных комплексов. Так, порт подписал контракты на поставку 2 единиц ричстакеров SANY грузоподъёмностью 45 тонн и 3 единиц терминальных тягачей марки Kalmar Т2. Технические характеристики нового оборудования позволяют выполнять интенсивное маневрирование в ограниченном пространстве», — сказал советник гендиректора Владморрыбпорта Дмитрий Лёгкий.
Нашлось место и рекордам. По итогам первого полугодия 2021-го года грузооборот рыбопродукции во Владморрыбпорте составил 243 тонны.
«Это абсолютный рекорд данного периода за всю историю деятельности предприятия. Объёмы единовременного хранения рыбы на терминале достигают 47 тысяч тонн. Так что можно без лишнего стеснения говорить, что наш порт — это «рыбные ворота» страны», — сказал Дмитрий Лёгкий.
Но на этом ВМРП не намерен останавливаться. В текущем году проходит масштабная модернизация холодильно-складского комплекса, идёт увеличение протяженности железнодорожных путей, что позволит ставить новые рекорды.
С заботой о жителях Владивостока
Социальная ответственность для сотрудников Владморрыбпорта — не пустой звук. Руководство предприятия всегда стремится помогать жителям родного города. Но сильнее всего портовиков заботят проблемы жителей Первомайского района — ведь там находится сам порт, там же проживают и многие сотрудники.
«Я сам живу на Чуркине, и поэтому мне понятны проблемы, с которыми каждый день сталкиваются жители. По мере своих сил и возможностей стараюсь помочь жителям родного микрорайона» — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.
В августе, по многочисленным просьбам работников порта и жителей близлежащих домов, Владморрыбпорт построил новую лестницу в районе улицы Берёзовая. Старая уже давно пришла в негодность: забраться или спуститься по ней было практически невозможно. Предприятие не могло остаться в стороне, ведь по этой лестнице идут на работу и и возвращаются домой работники, а местные жители ходят в магазин.
«К нам обратились местные жители, которые собрали много подписей с просьбой помочь. Предприятие обустроило новую лестницу, поскольку отремонтировать старую было невозможно», — отметил Дмитрий Лёгкий.
После «ледяного дождя» работники порта помогли убрать от веток несколько улиц Первомайки, также очистили тротуары от льда и посыпали их противоскользящим отсевом. На регулярной основе ВМРП предоставляет технику для очистки от снега подъезда к третьему роддому.
Также порт активно сотрудничает с благотворительным фондом «Тепло наших рук». К примеру, ВМРП помог приобрести цветы для акции «Дарю цветок».
Суть акции «Дарю цветок» — дать возможность деткам познакомиться с опытом дарения. Не секрет, что многие подопечные детских домов привыкли лишь получать подарки. Вступив во взрослую жизнь, они продолжают ждать помощи от посторонних, не осознавая при этом, что помогать самим - не менее радостно и приятно.
«Благодаря подобным акциям, у детей вырабатывается более правильное отношение к жизни, они учатся взаимодействовать с социумом, осознают, что радость можно испытать, не только принимая подарки, но и выступая в роли дарителя. С фондом «Тепло наших рук» мы сотрудничаем уже не первый год. Мне очень близок их подход — не просто вручить подарки ребятам, а помочь им социализироваться, найти друзей вне детдома, и, в итоге, дать им возможность найти своё место во взрослой жизни», — сказал Дмитрий Лёгкий.