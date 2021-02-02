Как развитию Владивостока поможет КРТ

«В городе почти нет свободной земли. Самые удобные места заняты микрорайонами, построенными в 60-70-ые годы прошлого века. В них уже выросло два поколения горожан. Но хрущевские пятиэтажки и более поздние «крейсера» давно устарели. Они строились по нормам советского времени на 20-30 лет. Маленькие комнаты, неудобная планировка, холодные стены без утепления, текущие плоские крыши – пусть всё это уйдет в прошлое. Более половины жилья во Владивостоке имеет возраст 40 и более лет. Моргородок и Вторая речка – вот примеры архитектуры 60-ых. В своё время эти микрорайоны казались образцовыми. Но теперь мало кто хочет жить в «хрущевке», когда есть дома современной архитектуры», — обратил внимание в своей колонке журналист Андрей Калачинский.