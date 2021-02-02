Налоговики Владивостока не верят в коронавирус

— Вообще, непробитие чеков — это практика мелких, несолидных, скажем так, заведений, а не уважающих себя ресторанов, — поясняет Роман Иванищев. — В серьезных заведениях подобные вещи давно уже перестали практиковаться — наоборот, хозяин заинтересован, чтобы чек был выбит, в этом случае уплаченные гостем деньги точно попадут на счет ресторана. А если чек не пробивается, то тут уже такая гульба персонала может начаться, что замучаешься разбираться. Серьезным заведениям такая схема еще менее выгодна, чем налоговой. Так что падение прибыли, как ни крути, объяснить массовым непробитием чеков никак не получится. Если холодно подойти к анализу ситуации, падение прибыли — результат того, что почти полгода заведения просто не работали, а сейчас работают разве что вполсилы.