Налоговики Владивостока не верят в коронавирус

Владельцы заведений общепита Владивостока в начале текущей недели были сильно удивлены. В рестораны и кафе, расположенные в центре города, пришли сотрудники налоговой полиции.

Нет, уж кому-кому, а представителям фискальных ведомств в любом бизнесе завсегда искренне рады (как там говорил в сериале «Сваты» господин Жук: «А начальника налоговой хотелось бы видеть вот прямо каждый день!»), но любая радость имеет пределы… Особенно в том случае, если, как на этот раз, представители налоговой объяснили свой приход желанием разобраться, почему в 2020 году прибыль ресторанов и кафе изрядно снизилась, ведь в 2019-м, например, был рост, да еще какой. Что такого необычного, задумались налоговики, было в прошлом году, что помешало общепиту отдать в бюджет столько же, сколько он отдавал раньше? Что, какой-то особенный 2020-й был, что ли? Рестораторы не то чтобы удивились, но были несколько озадачены. Как-то неловко напоминать серьезным людям, что в прошлом году больше четырех месяцев заведения общественного питания простояли закрытыми, работая только на вынос или на доставку. — Чтобы понять, почему у ресторанов (а также гостиниц, хостелов, капсульных отелей, турфирм и так далее) «неожиданно» упали доходы, достаточно запросить у краевого департамента по туризму статистику типа «было-стало», то есть итоги прошедшего года по сравнению с годом 2019-м, — говорит Роман Иванищев, эксперт в сфере индустрии гостеприимства. — Например, сколько авиарейсов отменилось, сколько круизных судов не зашло во Владивосток, сколько туристов не приехало, а значит — не отоварилось сувенирами, не заплатило за номера, не поело, не выпило, словом, НЕ оставило денег в ресторанах, гостиницах, сувенирных лавках, экскурсионных бюро… Еще одна проблема, отмечает эксперт, это то, что далеко не все заведения открылись после локдауна. — У меня пока нет полной статистики, но могу сказать, что это 25-30 процентов от того числа, что было в 2019-м, когда открывались заведения, заточенные именно на азиатских туристов, — отметил Роман Иванищев. Слова эксперта проверяются, как говорится, не отходя от кассы. Достаточно пройтись по центру города, чтобы убедиться в его правоте: не работает крабетерия «О, май краб», закрылся «Порто-Франко», «Олдфэшен-гастробар», «Гусь-Карась», «Блэк рэббит»… Полупустыми залами «блещут» и другие заведения, в коих в 2019-м отбою не было не только от местных жителей, но и от туристов. Кто не помнит очередь из корейцев в известную бургерную на Алеутской? Где эта очередь сейчас? — Вопрос даже не в том, сколько заведений закрылось сразу и полностью, — продолжает Роман Иванищев. — Кто-то пытался выжить, переориентироваться на доставку, придумывал акции… Но последствия удара по заведениям ощущаются и сегодня: те кафе и рестораны, которые каким-то образом докарабкались до нынешнего времени, тащат на себе хвост кредитов, обязательств по субсидиям, а выручки-то не растут… Заметим, что традиционно прибыльный Новый год в этот раз был провальным — как известно, заведениям запретили проводить корпоративы и работать в новогоднюю ночь. Казалось бы, все это очевидные истины, понятные любому? Но нет. Представители налоговой службы вполне серьезно, оценивая итоги рейда, заявляли, что причины падения прибыли ресторанов и кафе кроются совсем в другом. Оказывается, неискренние рестораторы не хотят отдавать деньги в бюджет и потому не пробивают чеки в заведениях, работая по серым схемам. Вот где собака порылась, как любил говорить Михаил Горбачев! А мы тут про пандемию и вызванный ею кризис. Даже Росстат — и тот, оказывается, заблуждается, ибо еще с середины прошлого года выдает какую-то странную статистику: мол, оборот предприятий общественного питания в России только за один месяц (апрель 2020-го), по сравнению с апрелем 2019 года, упал на 51,5%. И подобные цифры статистическое ведомство выдает ежемесячно уже почти год. Но кому указ та статистика? Все дело в серых чеках! — Вообще, непробитие чеков — это практика мелких, несолидных, скажем так, заведений, а не уважающих себя ресторанов, — поясняет Роман Иванищев. — В серьезных заведениях подобные вещи давно уже перестали практиковаться — наоборот, хозяин заинтересован, чтобы чек был выбит, в этом случае уплаченные гостем деньги точно попадут на счет ресторана. А если чек не пробивается, то тут уже такая гульба персонала может начаться, что замучаешься разбираться. Серьезным заведениям такая схема еще менее выгодна, чем налоговой. Так что падение прибыли, как ни крути, объяснить массовым непробитием чеков никак не получится. Если холодно подойти к анализу ситуации, падение прибыли — результат того, что почти полгода заведения просто не работали, а сейчас работают разве что вполсилы. Никто не спорит, что в любом бизнесе есть серые схемы и что налоговые проверки нужны, в том числе для выявления этих серых схем, и, наверное, это даст прирост в 1 процент поступления в бюджет от существующего… Но реально надеяться на возвращение к цифрам 2019-го года — невозможно. У города, который был заточен на туризм, сейчас нет оборота даже в четверть от того, что было. Любовь БЕРЧАНСКАЯ

