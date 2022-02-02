Долго-долго-долго строим

Пока непредсказуема судьба долгостроя на ул. Кипарисовой, 26. Его строительство начато в 2007 году и с тех пор его не раз приостанавливали. Как выяснилось, в 2016 году он был незаконно надстроен до 20 этажей по не прошедшему экспертизу проекту. По решению Первомайского суда г. Владивостока объект был приговорен к продаже, а дольщики получили право на компенсации. В итоге торгов дом купил новый застройщик — ОАО «Строитель», который пока ещё не раскрывал своих планов — что он будет с ним делать. При этом есть мнения экспертов, что объект надо сносить, поскольку фундамент дома не рассчитан на здание высотой в 20 этажей. Впрочем, есть технологии усиления фундаментов… Что касается дольщиков, то они получили присужденные им бюджетные компенсации.