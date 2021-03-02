Карта политического мира Олега Кожемяко

Досталось и Уссурийску. Этот город поделили на пять частей, к которым присоединили Анучинский, Надеждинский (его также поделили на две части), Михайловский, Октябрьский, часть Пограничного районов. Сходная судьба и у неспокойной Находки. Там избирателей разнесли на четыре округа. К трём из них присоединили «куски» Партизанского района, к четвёртой части добавили ЗАТО Фокино. Также часть Находки объединили с Кавалерово и Ольгинским районом. Сейчас Кавалеровский район поделен на две части, каждую из которых объединили с такими же северными территориями: Дальнегорском, Арсеньевом, Яковлевским и Тернейским районами.