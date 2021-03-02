Карта политического мира Олега Кожемяко

Идеологически новая «нарезка» мало отличается от предыдущего варианта, но есть в ней и свои особенности. Газета «Золотой Рог» изучила схему, подготовленную Крайизбиркомом и принятую депутатами.
На февральском заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты большинством голосов утвердили новую схему избирательных округов. За проголосовало 30 парламентариев. Что же собой представляет новая нарезка?
Владивосток в новой схеме поделили на 11 частей. В пока ещё действующем варианте этих частей только 7. Согласно новой нарезке, Первомайский район, поделённый на две части, представит 1-й и 2-й округа. Ленинский район поделят на три части, Первореченский — на четыре. Традиционно протестный Фрунзенский район поделят на две части, одну из которых объединят с Хасанским. Ранее оба района полностью входили в один округ — такое решение было принято администрацией губернатора Владимира Миклушевского. Экспертное сообщество неоднократно критиковало данный шаг, считая объединение сельских территорий с городскими нерациональным.
Не самая завидная участь постигла и Артём. Его поделили на три части, каждую из которых объединили с Советским районом Владивостока. Ранее Артём был поделён только на две части. Одна присоединена к Советскому району Владивостока, другая — к Михайловскому, Шкотовскому районам и Уссурийску.
Досталось и Уссурийску. Этот город поделили на пять частей, к которым присоединили Анучинский, Надеждинский (его также поделили на две части), Михайловский, Октябрьский, часть Пограничного районов. Сходная судьба и у неспокойной Находки. Там избирателей разнесли на четыре округа. К трём из них присоединили «куски» Партизанского района, к четвёртой части добавили ЗАТО Фокино. Также часть Находки объединили с Кавалерово и Ольгинским районом. Сейчас Кавалеровский район поделен на две части, каждую из которых объединили с такими же северными территориями: Дальнегорском, Арсеньевом, Яковлевским и Тернейским районами.
Единой территорией остался лишь Арсеньев — границы одномандатного округа совпадают с географическим расположением населённого пункта. Таким образом, Арсеньев стал одним из самых компактных округов, в отличие, например, от округа, включающего часть Находки, Ольгинский и Кавалеровский районы. Интересно будет увидеть и депутата, решившего выдвинуться от Хасана и Фрунзенского района Владивостока, включающего и островные территории. Народному избраннику стоило бы первым делом озаботиться организацией регулярного паромного сообщения — себе же во благо.
Эксперты отмечают, что одна из целей изменения схемы формирования округов — повышение эффективности будущего созыва депутатов Заксобрания.
«Перенарезка территорий и их частичное изменение в данном случае необходимо для того, чтобы кандидаты выходили из зоны комфорта и „ногами“ проходили свои округа. Это направлено именно на депутатов-старожилов, которые пролоббировали себе выдвижение на новый срок», — считают авторы Telegram-канала «Эксперты Приморского края».
Отличительной особенностью новой нарезки стало и то, что теперь в один округ будут входить не более трёх муниципалитетов. Если в предыдущем варианте округов с четырьмя районами и городами было восемь, то сейчас с таким охватом остался лишь округ № 25.
Кроме того, властям удалось практически полностью избежать нарушения принципа «город-село», когда депутаты представляют либо исключительно сельскую территорию, либо городскую.
«Города и районы в округах поделены примерно поровну, что будет вынуждать кандидатов работать равномерно по всей территории», — отмечают «Эксперты Приморского края».
В медиа можно было встретить и еще одно мнение: новая схема одномандатных округов позволит уменьшить шансы на победу на выборах кандидатам от оппозиции, имеющим вес в крупных городах. В частности, были обеспокоены депутаты фракции КПРФ.
«Представленная перенарезка округов является ничем иным, как следующим этапом в рамках повышения эффективности будущего созыва Законодательного Собрания Приморского края и укладывается в логику предыдущих действий властей. Представители „внутриполитического блока“ в данном случае придерживаются поставленной губернатором задачи по формированию реально работающего законодательного органа. Следующим этапом станет отбор кандидатов, а также утверждение их избирательных программ на каждой территории», — считают «Эксперты Приморского края».
Стоит отметить, что изменения могут значительно усложнить жизнь действующим депутатам, которые намерены выдвигаться в этом году по прежним территориям. За сравнительно небольшой срок им предстоит выбрать округ для выдвижения и начать работать с населением. Например, вероятно, непросто придётся Джамбулату Текиеву, депутату от избирательного округа № 5 (Надеждинский муниципальный район, часть Уссурийского городского округа). Территории, интересы жителей которых он сейчас представляет, в новом варианте нарезки заметно «распотрошили». Впрочем, возможно, Джамбулат Абдулхалимович захочет взять реванш за 2016 год и вернуться в привычный для него Хасанский район.
На заседании Заксобрания, где рассматривали новую схему формирования округов, Джамбулат Текиев подтвердил, что новая нарезка действительно может быть неудобна депутатам, но это позволит парламентариям ознакомиться с проблемами и горожан, и жителей сельских территорий.
«Нужно думать в первую очередь об интересах избирателей», — считает Джамбулат Текиев.
Также он обратил внимание коллег из КПРФ на то, что они могут использовать новую схему в своих интересах: ведь на меньших округах гораздо удобнее работать и взаимодействовать с избирателями.
Можно предположить, что новая схема обрадует коммуниста Владимира Беспалова, на данный момент представляющего в краевом парламенте интересы жителей Арсеньева, Яковлевского, Кавалеровского, Чугуевского районов. С 1999 по 2006 год он возглавлял администрацию Арсеньева, так что, вероятно, в едином округе ему будет работать легче.
Политический обозреватель Ольга Ильченко полагает, что у предложенного Крайизбиркомом варианта есть как свои плюсы, так и минусы. Но в любом случае стоит учитывать политическую составляющую подобных решений.
«Всё, что применяется для организации и проведения выборов — это политическая технология. Изменение нарезки округов, как бы она ни выглядела, тоже смело можно назвать таковой. Стоит учитывать, что сложно соблюсти пропорциональность при попытке разделить города и села. В первых, как ни крути, плотность населения выше. Получаются либо скученные округа, либо крайне растянутые. Сложно сказать, идеальна ли новая схема. Ни одна нарезка на моей памяти идеальной не считалась: всегда находились как сторонники, так и противники», — сказала Ольга Ильченко.
Напомним, 27 января депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли изменения в Устав края, согласно которым количество одномандатных округов увеличивается с 20 до 30. Как следствие, в новом созыве краевого парламента 30 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.
Анна САТИМОВА.