Короток век биткоина

С начала 2021 года в мире наблюдается криптобум — основные криптомонеты серьезно выросли в цене. Как заработать на виртуальных деньгах, помня основное правило экономики — чем выше доходность, тем выше риск потери капитала, газете «Золотой Рог» рассказал приморский финансовый аналитик Евгений Цвелев.
Евгений, расскажите простыми словами, что такое криптовалюта, сколько ее видов уже существует, кто ее эмитирует?
— Криптовалюта на простом языке — это виртуальные деньги, которые не имеют физического выражения. По данным CoinMarketCap, общее количество криптовалют составляет всего около 3000 видов. Принято, что за эмиссию национальных валют в каждом государстве мира отвечает специальный орган (минфин, ЦБ), но в выпуске криптовалют такого регулятора нет.
Деньги (криптоактивы) «печатает» компьютер. То есть здесь нет государственного центра контроля. Компьютер «печатает» криптоденьги с помощью человеческого капитала — майнеров, объединенных в мировую сеть множества узловых блоков — блокчейнов (Blockchain). Майнеры создают новые цифровые монеты на просторах Интернета. А вот сколько они могут создать криптоденег, зависит уже от разработчиков определенного вида криптоактивов.
Обычно эмиссию криптоденег разделяют на три вида:
— единоразовый выпуск определенного количества монет, без участия майнеров. Наиболее известные этого вида монеты — Ripple, NEM, Cardano;
— ограниченный выпуск с возможностью майнинга. В данном виде наиболее известная и популярная монета Биткоин (Bitcoin). Их выпуск не превысит 21 млн штук, и, считается, что срок их жизни — до 2140 года.
— неограниченная эмиссия криптомонеты. Наиболее известная — Эфириум (Ethereum).
Изучить данные об эмиссии разных видов криптоденег можно на сайте CoinMarketCap.com.
Законно ли существование криптовалюты? Как ее оборот регулируется на государственном уровне, в частности в России? Есть ли какие-то государственные гарантии, подтверждающие право собственности на крипту?
Преградой к законному существованию криптоденег как раз является неурегулированный вопрос бесконтрольности эмиссии, то есть выпуска каких-то виртуальных активов, непонятно, чем обеспеченных. Криптоденьги, как я уже говорил, «печатает» не государственный станок, а частный компьютер. То есть государственный орган не контролирует процесс и не может влиять на оборот криптоактивов.
Если, например, эмитент выпускает ценные бумаги (акции, облигации), он проходит государственную регистрацию, чтобы иметь право продавать их на бирже неограниченному кругу лиц, то в криптоиндустрии госрегистрация не применяется, чем, кстати говоря, контролирующие органы многих стран возмущены.
1 января 2021 года в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). В законе дается определение цифровых валют: это средства накопления и инвестирования. Значит, можно заниматься майнингом, покупкой/продажей, владеть криптовалютой, передавать ее по наследству.
Но оплата криптовалютой на территории России запрещена. Для примера: в Китае компании не имеют права использовать цифровые активы при ведении деятельности. Тем не менее, на физические лица это распоряжение не распространяется. Китайские граждане могут свободно продавать, покупать и расплачиваться криптовалютой.
Хочу подчеркнуть особо, что с 2021 года Налоговая служба России, будет собирать налоги с криптовалюты и будет вправе штрафовать людей за их незадекларированный доход от криптовалют. За уклонение от уплаты налога — штраф до 40% от невнесенной суммы. Теперь нужно декларировать и платить налог в 13-15% от прибыли. Но делать это нужно, если ваши сделки с криптовалютой превышают в сумме 600 000 рублей в год, остальные операции частных лиц отслеживать вроде бы не планируется. В соответствии с законом, регулирование криптоактивов отводится ЦБ. Главное в законодательстве РФ: криптоактивы теперь легализованы, граждане могут владеть и распоряжаться цифровыми активами и даже суд может защитить их права. Но платить ими по-прежнему нельзя.
Наверное, самые актуальные и живые вопросы для многих интересующихся: как можно заработать на крипте и являются ли эти доходы гарантированными? К кому нужно обращаться, если человек не хочет заниматься этим самостоятельно? Каков риск, что компании-посредники окажутся мошенниками?
Сейчас, согласно законодательству РФ, вы можете безбоязненно зарабатывать на цифровых активах. С начала этого года наблюдается криптобум — многие основные криптомонеты выросли в разы. Доминирующая криптомонета — Биткоин — за 1,5 месяца с 1 января 2021 г. выросла практически в 2 раза, поднявшись до $56 тыс.
Эфириум — вторая по популярности криптомонета — с 1 января выросла в цене в 2,7 раза. Есть еще множество более мелких криптомонет — Альткоинов, (все криптомонеты, кроме Биткоина), которые с начала года показали рост от 1000 до 5000%. Например, любимая мною монета BNB (валюта от криптобиржи Binance) подорожала аж в 8 раз с 1 января в рублевом эквиваленте. Так что заработать на крипте можно.
Но вы обязаны помнить главное правило экономики: чем выше доходность, тем выше риск потери капитала. Тем более этот капитал виртуальный. Если вы уже решили инвестировать в криптовалюту, но не желаете этим заниматься сами, можно, к примеру, отдать деньги в управление брокерской компании или найти паевой фонд, инвестирующий в криптоактивы, но пока я не знаю таких компаний в России, а тем более во Владивостоке. Потому что у данных юрлиц должны быть соответствующие лицензии, а их еще даже не начинали выдавать. Можно найти специалиста, который вам расскажет и покажет, как и куда инвестировать.
Могу рассказать на своем примере. Я, конечно, не мог пройти мимо крипторынка после 17 лет банковского стажа по продажам инвестпродуктов. И прежде, чем я сам стал напрямую торговать криптомонетами и формировать команды инвесторов, начинал с того, что инвестировал суммы в международные проекты, которые инвестировали собранные деньги в криптомонеты с обещанием выплатить от 100 до 200% годовых. Половина из них просто пропали с интернет-пространства с моими деньгами, но оставшиеся, как и обещали, выплатили и 100, и 200%. Поэтому, когда вам обещают сверхдоходы, тем более без заключения договоров, вы должны понимать, что никто не гарантирует вам выплату.
Принимая решение инвестировать деньги в криптокомпании, которые обычно декларируют доходность 15-20% в месяц, единственное, на что можно обратить внимание, — это на срок их существования, и желательно, чтобы был знакомый, который там уже участвует.
Вы упоминали майнинг и майнеров, они еще несколько лет назад были очень популярны. Теперь разговоры о них поутихли и накал спал. А есть ли сейчас смысл заниматься майнингом, что для этого нужно?
Майнинг, если по-простому, — это когда с помощью компьютера вы сами добываете («печатаете»), например, Биткоин. Люди, которые добывают криптовалюту, называются майнерами.
Чтобы добывать криптоактивы, вам необходимо купить мощное оборудование. Оптимальные способы добычи криптовалюты сейчас — с помощью видеокарт (GPU) и ASIC (интегральные схемы). Вы можете майнить как в одиночку, так и объединившись в пул, а также можете за арендную плату использовать облачный майнинг, арендуя мощности у крупного сервиса. Добывать криптовалюту на собственном компьютере, мне кажется, уже не актуально. Чтобы заработать, вам придется собрать миниферму из нескольких мощных видеокарт и вступить в пул. Цена одной мощной видеокарты примерно от 150 тыс. руб. А их понадобится не менее 6 шт. Срок окупаемости — от 8 месяцев. Наиболее популярны среди майнеров ASIC — устройства с периодом окупаемости от 6 мес. Предполагаю, чтобы самостоятельно начинать заниматься успешным майнингом, ваши вложения должны составлять от 1 млн рублей.
Но нужно помнить, что и при наличии оборудования, главная статья расходов при майнинге — затраты на электроэнергию. Все мы помним случаи в Приморье со сгоревшими квартирами, гудящими компьютерами, не дающими соседям спокойно жить, и прочее.
Готовые майнеры — это крупные корпорации, в т. ч. с госучастием, особенно в сфере производства электроэнергии. У них все есть: супермощная техника, специалисты и дешевая электроэнергия.
Что бы вы посоветовали людям, которые все же хотят вложиться в крипту?
Ищите наставника или консультанта, который уже научился заводить деньги на криптобиржу, покупать/продавать актив и выводить деньги на банковскую карту, проверяйте его опыт и компетенцию. Знаю многих людей, которые теряли деньги, как и я сам, из-за одной неправильно нажатой клавиши. Криптокошельки не терпят невнимательности. И повторю: вам никто не гарантирует прибыль — чем выше ожидаемый доход, тем выше риск потерь.
Если говорить в целом, то, по моему мнению, с каждым днем этот рынок признают все больше успешных и богатых людей мира. Помните, как с Владивостока (Находки) начиналась приватизация в нашей стране, что думали люди о ваучерах и акциях? Кто обладает сейчас этими акциями? Это миллиардеры. Именно во Владивостоке была зарегистрирована первая фондовая биржа в современной России. Возможно, настал момент создавать здесь криптобиржу. Быть может, покупка криптоактивов — это какой-то равный шанс для каждого человека накопить, например, на первоначальный взнос по ипотеке.
Мария ПУШКАРЕВА.