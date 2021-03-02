Короток век биткоина

Но вы обязаны помнить главное правило экономики: чем выше доходность, тем выше риск потери капитала. Тем более этот капитал виртуальный. Если вы уже решили инвестировать в криптовалюту, но не желаете этим заниматься сами, можно, к примеру, отдать деньги в управление брокерской компании или найти паевой фонд, инвестирующий в криптоактивы, но пока я не знаю таких компаний в России, а тем более во Владивостоке. Потому что у данных юрлиц должны быть соответствующие лицензии, а их еще даже не начинали выдавать. Можно найти специалиста, который вам расскажет и покажет, как и куда инвестировать.