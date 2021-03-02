Миллионами больше

«Расходы на обеспечение жильем детей-сирот увеличиваются на 516 млн руб. и составят 1 млрд 837 млн руб. Я не помню, чтобы для детей-сирот мы столько выделяли под закупки квартир. Кроме того, на 880 млн руб. увеличены расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целом они составят 1 млрд 580 млн руб. В 2021 году большие средства также будут направлены на достройку социальных объектов: поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов, ремонт учреждений здравоохранения», — подчеркнул Галуст Ахоян.