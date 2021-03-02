Миллионами больше

Заседание краевого парламента проходило уже в привычном онлайн-режиме. Впрочем, некоторые депутаты начали задумываться о возвращении в офлайн и личном обсуждении всех вопросов. Но, как отметил спикер краевого парламента Александр Ролик, пока действует режим ограничений, направленный на противодействие распространению коронавирусной инфекции, зал заседаний краевого парламента останется пустым.
Всего для обсуждения в феврале у депутатов было запланировано 43 вопроса. И главный из них — корректировка бюджета.
«Доходы краевого бюджета увеличатся на 808 млн руб., расходы — на 4,5 млрд. руб. Изменения затронут 18 из 20 государственных программ Приморского края», — отметил Александр Ролик.
Основные параметры бюджета депутатам представила председатель правительства края Вера Щербина.
Причины изменения главного финансового закона региона понятны: в казну поступили налоги более чем на 100 млн рублей. Основной источник — платежи за использование лесов региона и недр. Кроме того, в край поступили деньги из федерального бюджета на сумму 707 млн рублей. Такое увеличение стало возможным за счет уточнения объемов субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, иных межбюджетных трансфертов, средств резервного фонда правительства РФ, безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, все корректировки предварительно рассмотрели депутаты профильного комитета и одобрили предложения правительства. Свое заключение представили и эксперты Контрольно-счетной палаты.
«Это вторая корректировка краевого бюджета, которую мы рассматриваем в этом году. Правительством края предложены значительные изменения по расходам бюджета. Из 14 разделов бюджетной классификации 10 предлагается изменить в сторону увеличения, по остальным разделам объемы запланированных средств останутся на прежнем уровне», — отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.
Всего корректировки коснулись 18 из 20 государственных программ Приморского края. Наибольший объем увеличения представлен по госпрограммам «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» (рост на 1,4 млрд руб.), «Развитие транспортного комплекса» (на общую сумму 1,4 млрд руб.), «Развитие образования» (на 984 млн руб.), «Развитие культуры» (на 161 млн руб.), «Развитие здравоохранения» (на 112 млн руб.), «Развитие физической культуры» (на 109 млн руб.).
«Расходы на обеспечение жильем детей-сирот увеличиваются на 516 млн руб. и составят 1 млрд 837 млн руб. Я не помню, чтобы для детей-сирот мы столько выделяли под закупки квартир. Кроме того, на 880 млн руб. увеличены расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целом они составят 1 млрд 580 млн руб. В 2021 году большие средства также будут направлены на достройку социальных объектов: поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов, ремонт учреждений здравоохранения», — подчеркнул Галуст Ахоян.
Компании, предоставляющие услуги ЖКХ, после февральского заседания имеют право получить налоговую льготу. Депутаты большинством голосов утвердили предложенные губернатором края корректировки в закон «О налоге на имущество организаций».
Корректировкам подвергается статья 2, и теперь ресурсопредоставляющие организации могут претендовать на снижение ставки. После принятия закона она составит 1,1% (базовая ставка — 2,2%).
Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, предварительно данный законопроект был рассмотрен профильным комитетом.
«Снижение ставки коснется тех компаний, содержание которых финансируется за счет средств краевого или местных бюджетов. Это позволит обеспечить устойчивую финансово-хозяйственную деятельность предприятий, предоставляющих жителям края услуги в области жилищно-коммунального хозяйства», — отметил Галуст Ахоян.
Криптовалюта за последний месяц стала одним из наиболее выгодных вложений. После февральского заседания краевого парламента госслужащим придется отчитываться о наличии биткоинов. Такие изменения предусматривает принятый закон «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
После внесенных корректировок любой, кто претендует на должность в администрации любого уровня, а также на любую должность, связанную с государственной службой, должен будет уведомить о наличии у себя криптовалюты. Это же требование относится и к членам семьи любого соискателя.
«Принятие законопроекта позволит обеспечить исполнение указанными категориями лиц при назначении на должность (поступлении на государственную гражданскую службу Приморского края) обязанности представления сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах, цифровой валюте до внесения изменений в форму справки, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Что очевидно — эти корректировки не потребуют дополнительных расходов из краевого бюджета.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.