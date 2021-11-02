Безопасная заправка авто — простые советы от ННК

Современную жизнь трудно представить без автомобиля – возможность передвижения и свобода путешествий, безопасность и комфорт, ставшие уже такими привычными и незаметными – всё это обеспечивают четырехколёсные помощники. По традиции День автомобилиста в России отмечается в последнее воскресенье октября.

Для автолюбителей и работников автомобильного транспорта Дальнего Востока этот праздник особенно значим, ведь справедливо регион признан одним из самых автомобильных в стране. Одна из крупных вертикально-интегрированных отечественных компаний – ННК - представлена в ДФО широкой сетью одноименных АЗС, насчитывающей 320 автозаправочных станций и комплексов. Автовладельцам давно знаком яркий бренд, в качестве топлива которого не приходится сомневаться. Поздравляя с прошедшим праздником, сотрудники АЗС ННК напоминают несколько простых правил поведения на заправках. Фото: ННК Движение на АЗС осуществляется в соответствии со схемой, при этом оно одностороннее, а максимальная скорость не должна превышать 5 км в час. Безусловно, заправка автомобилей должна осуществляться по очереди, при этом в целях безопасности расстояние между заправляющейся машиной и следующей за ней должно быть не менее 3 метров. Дистанция же между машинами, стоящими в очереди на заправку, не должна быть меньше метра. Нужно ли напоминать, что курение на АЗС категорически запрещено? Однако мало кто знает о запрете разговоров по мобильному телефону во время заправки. Телефон - это источник электромагнитного излучения, способный запустить электрический ток. Электрические разряды могут стать причиной возгорания паров бензина на станции. Зачастую можно увидеть, как водители, нарушая правила, подъезжают к топливно-раздаточной колонке не тем бортом, на котором расположен бензобак. На АЗС крупных брендов в этом случае водителям отказывают в получении топлива, ведь такой способ заправки приводит к быстрому износу оборудования и может стать причиной ДТП. Довольно распространенная ситуация на АЗС – отрыв заправочного пистолета. Подобный случай — это полноценное ДТП с участием транспортного средства. Поэтому следует немедленно вызвать сотрудника автозаправки и оплатить ущерб. Это позволит избежать потери времени и разбирательств с ГИБДД. В противном случае к вам, как покинувшему место ДТП, могут быть применены санкции в виде лишения «прав» на срок 1—1,5 года или административный арест на 15 суток, согласно ст. 12.27 КоАП РФ. Работа любой АЗС начинается с доставки на неё нефтепродуктов, которая осуществляется при помощи бензовозов. Процесс слива топлива в резервуары на АЗС занимает в среднем 1,5 – 2 часа и зависит от нескольких важнейших факторов: проверки наличия пломб на цистернах, отбора арбитражной пробы, замеров уровня топлива в резервуаре.

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