На страже качества: мобильные лаборатории «Роснефть» в действии

Качественное дизельное топливо – это целый набор параметров, от каждого из которых зависит «здоровье» и срок эксплуатации двигателя автомобиля. Это и пониженное содержание серы, и предельная температура фильтруемости, и устойчивость к расслоению при низких температурах…

Но как автовладелец может быть уверен в качестве дизтоплива, которое он заливает в бак авто? Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение АЗС крупных производителей. Лидеры топливного рынка ценят доверие клиентов и обладают необходимыми ресурсами для регулярного контроля качества топлива, обеспечивая соответствие своей продукции всем необходимым параметрам. Например, компания «Роснефть», помимо стационарных лабораторий, использует и мобильные, которые позволяют проводить оперативный анализ на любом участке цепи поставок, в том числе – отслеживать качество реализуемого топлива на АЗС. К вам едет ревизор Мобильная лаборатория контроля качества «Роснефти» представляет собой легкогрузовой автомобиль, укомплектованный высокотехнологичным оборудованием и приспособленный к автономной работе как в ближних, так и в дальних поездках. В парке техники компании 15 таких микроавтобусов-ревизоров, и они на регулярной основе проводят анализ топлива по всей стране. Дальний Восток – не исключение. Деятельность мобильных лабораторий – финальный этап многоступенчатой системы «Гарантированный контроль качества», применяемой в «Роснефти». Компания осуществляет мониторинг стабильности параметров нефтепродуктов на протяжении всего процесса производства и реализации – от заводского резервуара до бака автомобиля конечного потребителя. Фото: «Роснефть» Сотрудников АЗС заранее не информируют о маршруте передвижного комплекса – для обеспечения беспристрастности и достоверности проверки специалисты приезжают на станцию без предупреждения. Результаты контрольных испытаний в режиме реального времени передаются в центр сбора данных компании, что позволяет оперативно принимать решения относительно протестированных продуктов (если, например, были выявлены отклонения от нормативов). К слову, мобильная лаборатория выезжает на АЗС не только в рамках «плановой» проверки, но и после обращения клиента на горячую линию, а значит, инициатором мониторинга качества топлива может стать любой автовладелец. Как проходит исследование Отбор проб осуществляет специалист лаборатории или сотрудник АЗС «Роснефть»: топливо набирают в чистые сухие стеклянные ёмкости, а их транспортировка до мобильной лаборатории обязательно происходит в металлическом искробезопасном контейнере. Само исследование обычно занимает полтора-два часа: различные анализаторы, спектрометры и другое оборудование выдают результат, а сотрудник мобильной лаборатории проводит оценку и сверку полученных показателей с эксплуатационными и экологическими параметрами нефтепродукта, указанными в паспорте качества изготовителя. Фото: «Роснефть» В случае выявления отклонений от стандартов качества специалист мобильной лаборатории незамедлительно сообщает об этом сотруднику АЗС и проводит отбор контрольной пробы. Далее – образец оперативно доставляется в стационарную лабораторию компании. Если дальнейший анализ подтверждает отклонения, то реализация данного вида продукта на АЗС прекращается: топливо откачивается из резервуаров АЗС и заменяется на новое. Правильный дизель Специалисты мобильной лаборатории «Роснефть» исследуют пробы топлива по многим параметрам. Если говорить про дизель, то среди основных качественных характеристик – низкотемпературные показатели ДТ (значение максимально низкой температуры, при которой топливо густеет и перестает через фильтр поступать к двигателю). На российских заправках можно встретить летнюю, зимнюю, межсезонную и арктическую марки дизтоплива. Главное отличие – уровень низкотемпературных характеристик (предельная температура фильтруемости и температура помутнения), которые важны для бесперебойной работы двигателя. Иначе говоря, выбирать топливо для заправки авто нужно по сезону: летний дизель зимой замерзнет уже при -10 градусах по Цельсию, а зимний сохранит свои эксплуатационные характеристики и при -32. Кроме низкотемпературного показателя ДТ качественный дизель отличает пониженное содержание серы (в зимнем ДТ «Роснефть» составляет до 8 мг/кг при действующем стандарте Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) не более 10 мг/кг) – и этот показатель также замеряется в мобильной лаборатории. Превышение количества серосодержащих примесей в топливе негативно влияет на работу двигателя, приводит к коррозии и износу его систем и нагарообразованию. Не менее важно и содержание полициклических ароматических углеводородов – общепринятым стандартом является не более 8% масс, для увеличения ресурса работы сажевого фильтра в зимнем ДТ «Роснефть» содержится до 6% масс. Кроме того, снижение доли полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в дизеле снижает негативное влияние на органы дыхания человека. Стоит отметить, что визуально марки дизеля практически не отличаются, поэтому, чтобы быть уверенным в топливе, перед покупкой потребителю необходимо изучить паспорт качества, который предоставляется клиенту по его просьбе на каждой АЗС. Ещё один гарант – заправляться на станциях крупных производителей.

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