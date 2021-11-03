Помоги себе сам: погорельцы Некрасовского идут по стопам «максимовцев»

– Хорошо, что пришли представители власти и прокуратура, кредитные организации. И ответили на те вопросы, ответы на которые нам бы пришлось искать самим, возможно, дольше. Служба поддержки малого бизнеса (центр «Мой бизнес») назначила встречу для нас, на которую мы обязательно придём, поговорим с оценщиками и юристами по последствиям пожара и воспользуемся этими услугами. Поддержка, которую предложила администрация, поможет. В нашем случае у нас есть обязательные платежи по кредитам, которые нужно вносить. Это, конечно, хоть какую-то часть поможет погасить. К тому же нам в ближайшее время вернут средства за аренду, которые мы проплатили за ноябрь. Мы на это тоже рассчитываем. Мы быстро пробежались глазами по тем точкам, которые предлагают как альтернативу. В нашем случае они не по нашему профилю. Они больше продовольственные, а у нас промышленные товары. Будем искать дальше. Возможно, свяжемся с представителем минпромторга, который присутствовал также на встрече, — сообщил бизнесмен.