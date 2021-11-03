Помоги себе сам: погорельцы Некрасовского идут по стопам «максимовцев»

Спустя два дня в мэрии Владивостока организовали встречу предпринимателей, потерявших свой бизнес в пожаре, и представителей ответственных органов. Корреспондент «Золотого Рога» поговорил с участниками встречи и выяснил, какие меры поддержки предлагают «погорельцам».
Товары сгорели — проблемы остались
У входа в мэрию ажиотаж, дверь не успевает закрываться, девушка со списком судорожно вычёркивает фамилии — одни люди со счастливыми лицами стоят в очереди на прививку от коронавируса, другие собираются на заседание, посвящённое пожару на Некрасовском рынке. Среди участников совещания бизнесмены, сотрудники МЧС и банкиры — они словно стервятники, спикировавшие с крыш своих стеклянных башен прямо ко входу в городскую администрацию, польстившись на запах пожара и людей, остро нуждающихся в быстрых и больших деньгах.
«Мы из Сбербанка», — бросает мужчина в костюме с толстой папкой и проходит через турникет, девушка вычёркивает из списка две фамилии, следом за банкирами в мэрию проходит индивидуальный предприниматель в потрёпанной куртке. На улице корреспондент издания успел задать ему вопрос о последствиях пожара и получил ёмкий ответ: «Сгорело всё». Прессу на собрание не пускают, поэтому городские журналисты ищут крохи информации у людей, которые побывали на собрании или у сотрудников пресс-службы.
Общая атмосфера — молчаливый шок, среди проходящих за турникет нет воинственно настроенных бизнесменов, слишком мало времени прошло для того, чтобы «доставать мечи». Вереница людей постепенно подходит к концу, снаружи остаются журналисты и несколько предпринимателей, которые по каким-то причинам не попали в списки приглашённых.
Они обрывают трубки, пытаясь кому-то дозвониться, для них крайне важно на первых порах не пустить ситуацию на самотёк и не встать в один ряд с «максимовцами» — предпринимателями, оставшимися ни с чем после аналогичного пожара. Тем временем внутри выступает Евгений, представитель ИП Ирины Букиной.
– Хорошо, что пришли представители власти и прокуратура, кредитные организации. И ответили на те вопросы, ответы на которые нам бы пришлось искать самим, возможно, дольше. Служба поддержки малого бизнеса (центр «Мой бизнес») назначила встречу для нас, на которую мы обязательно придём, поговорим с оценщиками и юристами по последствиям пожара и воспользуемся этими услугами. Поддержка, которую предложила администрация, поможет. В нашем случае у нас есть обязательные платежи по кредитам, которые нужно вносить. Это, конечно, хоть какую-то часть поможет погасить. К тому же нам в ближайшее время вернут средства за аренду, которые мы проплатили за ноябрь. Мы на это тоже рассчитываем. Мы быстро пробежались глазами по тем точкам, которые предлагают как альтернативу. В нашем случае они не по нашему профилю. Они больше продовольственные, а у нас промышленные товары. Будем искать дальше. Возможно, свяжемся с представителем минпромторга, который присутствовал также на встрече, — сообщил бизнесмен.
Озвученные меры очень сильно похожи на те, что предлагались в 2018 году пострадавшим предпринимателям из торгового центра «Максим». До сих пор они ходят по судам и пытаются хоть как-то возместить свои потери. Похоже, что опасения тех, кого не пустили на собрание, заиграли новыми красками.
Минуты пожара — годы проблем
Кстати о «Максиме». Ещё не успели остыть угли прилавков, когда экспертное сообщество Владивостока осторожно начало проводить одну очень чёткую параллель: «Это новые „максимовцы“ и ждёт их то же самое. Длинные и путанные лесные тропы бюрократии, где каждый второй сойдёт с пути и заблудится в лесу бумаг и документов».
Ожидание в случае с пожаром на Некрасовском рынке на сто процентов совпало с реальностью. Как и в прошлый раз — никто не пострадал, как говорится, Бог взял деньгами, но раздражение людей уже начинает проявляться. У ответственных ведомств в 2018 году была возможность «обкатать» механизмы работы, чтобы в случае повторения крупного пожара работа с пострадавшим бизнесом катилась как по рельсам. Пожар произошёл, и оказалось, что рельсов нет и ставить работу не на что. Единственные, кто сделал выводы и действительно старается ускорить процедуру — МЧС. Сотрудники ведомства делают экспертизу на околосветовых скоростях.
Встреча предпринимателей с властями закончилась несколькими жаркими спорами, люди по-прежнему не до конца понимают, как им быть и что теперь делать. Если резюмировать мероприятие, то единственное, до чего смогли договориться пострадавшие и власти, — это «общий чатик в вотсапе». Такой же, кстати, есть и у «максимовцев». Кроме общего чата, все пострадавшие получат скромные суммы поддержки из городского бюджета и микрозаём от центра «Мой бизнес» под 1%, который на второй год пользования чудесным образом превращается в кредит под 7,5% годовых.
Сами предприниматели пока пытаются осознать произошедшее. Но и у них, и у команды приморского бизнес-омбудсмена есть общие опасения повторения ситуации с арендаторами «Максима», большинство из которых тогда, три года назад, не смогли собрать пакет документов для получения страховки. У людей не получилось объяснить происхождение товара и, соответственно, деньги за него они не получили.
Как и в тот раз, многие товары на Некрасовком рынке оказались не застрахованы, поэтому, скорее всего, предприниматели не получат за них компенсацию. Те, кто страховку имеет, могут готовиться к затяжному марафону перекладывания бумажек из полной стопки в пустую и наоборот. Страховые компании обеспечат предпринимателей увлекательным сбором документов по году «беготни» на каждый возмещённый рубль.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Сами бизнесмены сообщали, что на рынке постоянно шёл ремонт электросети. Ростехнадзор в одном из судебных разбирательств отмечал, что «…разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок рынка „Некрасовский“ не выдавалось; информация о выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок рынка „Некрасовский“ за 2002–2005 гг. в управлении отсутствует; плановые и внеплановые мероприятия по контролю (надзору) за период 2005–2018 гг. на объектах рынка „Некрасовский“ не проводились». Почему ведомство 13 лет не интересовалось крупным электрифицированным объектом и ни разу его не проверило — вопрос открытый. Изданию не удалось получить комментарий от представителей Ростехнадзора — услышав слово «пресса», они просто бросают трубку.
Как и в случае с «Максимом», пострадавшие помогают сами себе. Как и в прошлый раз, собственники сгоревших площадей хранят молчание. Вот только сейчас во владельцах рынка числится целый депутат Заксобрания Приморского края, поэтому долго молчать не получится. Всё-таки репутация законотворца находится в прямой зависимости от быстрого и качественного решения возникшего вопроса. Люди в Приморье живут неглупые — не станут доверять судьбу региона в руки человека, который не в состоянии решить собственные проблемы.
На момент написания этого текста совладелец компании «Владторгсервис», управляющей Некрасовским рынком, депутат Законодательного Собрания Приморского края Вячеслав Байделюк никак не прокомментировал ситуацию.