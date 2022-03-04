Порт «Востокбункер» из Приморья кормит Украину во время боевых действий?

История скандального банкротства группы компаний «Транзит-ДВ», которая на протяжении более чем 20 лет обеспечивала выполнение государственных программ по поставкам топлива в северные регионы Дальнего Востока, вышла в 2022 году на новый виток. Интересно, что очередной этап борьбы за входивший в группу порт «Востокбункер», жемчужину региональной экономики, пришёлся на период, когда войска России по приказу Президента РФ Владимира Путина проводят спецоперацию на Украине. 15 марта 2022 года в Арбитражном суде Приморья будет решаться вопрос о том, вернётся ли России контроль за «Востокбункером» или нефтеналивной терминал так и будет и дальше кормить Украину как это было последние годы, как минимум с 2017 года.
Именно в 2017 году владельцем одной трети офшора из Гонконга, которому на 100% принадлежит «Востокбункер», стал гражданин Украины Дмитро Каширин (DMYTRO KASHYRIN). Он же и возглавил офшор, получив доступ ко всем финансовым потокам (с которыми сейчас власти России, конечно, разберутся в рамках контр-санкционных пакетов законов). Таким образом, почти 5 лет денежные потоки стратегического предприятия находились в руках гражданина Украины.
Всё бы ничего, но правовые последствия банкротства Игоря Польченко, одного из бенефициаров «Транзита» и бывшего собственника 34% того самого гонконгского офшора, начали преследовать его партнера Сергея Болдырева. Сейчас Арбитражный Суд Приморского края разбирается с тем как сын Болдырева, Кирилл, через свое ООО «Ист Эдженси» выкупил с торгов бывшую долю Польченко. Ситуация попахивает откровенным «схематозом».
Инвесторы, пытавшееся выкупить долю Польченко, оспаривают итоги торгов как сделку с заинтересованностью, поскольку акции по сути переложили из одного кармана в другой. Чтобы доказать незаконный характер сделки, инвесторы просили суд затребовать от «Ист Эдженси» и «Востокбункера» пакет документов по отчуждению акций и их оплате. Где деньги в итоге? Скорее всего, ушли, опять же, в Гонконг. А дальше? Украина?
В феврале федеральные СМИ и посвящённые криминалу телеграм-каналы вскрыли схему, с помощью которой Сергей Болдырев и Игорь Польченко, бенефициары холдинга, задолжавшего крупнейшим государственным банкам России около 7 000 000 000 рублей, смогли сохранить контроль над последним и самым значимым активом своей некогда могущественной бизнес-империи.
Речь идёт о ЗАО «Востокбункер» — морском нефтеналивном комплексе, который входит в тройку крупнейших в Приморье по объему перевалки, а среди независимых нефтяных терминалов занимает лидирующую позицию. Несколько лет назад акции ЗАО были выведены в Гонконг, а среди учредителей иностранного акционера компании появился гражданин Украины.
Сергей Болдырев, бенефициар «Востокбункера», везде и всюду не устает говорить, что он является советником губернатора Приморского края Олега Кожемяко, управляющего Приморьем с 2018 года. 15 марта 2022 года в Арбитражном суде Приморского края решается вопрос контроля над «Восток Бункером». Будет ли и дальше денежный поток уходить в сторону Киева и Львова или же порт, наконец, станет обслуживать национальные интересы?
Громкое банкротство холдинга
Группа «Транзит-ДВ» - холдинг, в состав которого входило около десятка компаний по всему Дальнему Востоку, в том числе морское пароходство и портовый нефтеналивной терминал. Группа обеспечивала поставки угля и нефтепродуктов для нужд энергетики Магаданской области и Камчатского края в рамках государственного заказа. Кроме того, её структуры являлись поставщиками теплоэнергии и жилищно-коммунальных услуг в Приморье. Владельцы холдинга – приморские бизнесмены Игорь Польченко и Сергей Болдырев - были активны и в политических процессах на территориях присутствия бизнеса, даже избирались депутатами на региональном и муниципальном уровнях.
Бизнес-структура, несмотря на внешнюю устойчивость, оказалась колоссом на глиняных ногах. В 2017 году громом среди ясного неба прозвучала новость о банкротстве холдинга. Стало известно, что примерно в 2012–2014 годах предприятия группы набрали несколько кредитов в общей сложности на сумму около 7 000 000 000 рублей и не смогли их погасить. Менеджмент «Транзит-ДВ» тогда транслировал позицию, что компания стала заложником фатального стечения обстоятельств — одновременного роста курса валют и цен на нефтепродукты, при том, что кредиты преимущественно были валютными. Однако дальнейшие судебные разбирательства проделали в этой версии ощутимую брешь — было доказано, что руководство холдинга в указанный период принимало решения об оформлении новых кредитов, уже прекрасно зная о неплатежеспособности бизнеса. Управленцы не только не предприняли никаких мер, чтобы спасти компанию от банкротства, а наоборот, своими действиями загнали её в долговую яму ещё глубже.
В итоге в отношении Игоря Польченко, который был не только собственником, но и руководителем бизнеса, было возбуждено уголовное дело. В сообщениях федеральных СМИ упоминались часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупной размере) и статья 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Экс-президент группы «Транзит-ДВ» успел скрыться за границей и был объявлен в розыск.
При этом и Игорь Польченко, и Сергей Болдырев предусмотрительно инициировали в отношении себя процедуры банкротства физических лиц, чтобы защитить себя от претензий кредиторов. Между тем имущество группы компаний за несколько лет постепенно ушло с молотка. Был продан флот, офис, другие активы. Кроме одного.
Тихая многоходовочка акционеров
Впрочем, это всё лишь публичная сторона истории, которую можно сравнить с верхушкой айсберга. Самое интересное открывается, если погрузиться на глубину.
Единственным активом холдинга, который остался на плаву, является ЗАО «Востокбункер». Предприятие продолжает работать и неплохо зарабатывать. При этом удивительным образом его продолжают контролировать те же самые люди, под руководством которых группа «Транзит-ДВ» задолжала крупнейшим государственным российским банкам миллиарды рублей.
Когда заварилась каша с банкротством холдинга, акции нефтеналивного терминала были выведены за границу. Сегодня 100%-ным акционером ЗАО «Востокбункер» является гонконгская компания Tranzit Invest group Limited. Вплоть до 2017 года у неё было три учредителя: Игорь Польченко с долей 34%, Сергей Болдырев (33%) и Юрий Баранов (33%). Однако в конце 2017 года конфигурация изменилась.
В 2017 году из дела выходит Юрий Баранов. Его 33% акций Tranzit Invest group Limited достаются некоему Дмитрию Каширину, который в международных базах данных фигурирует как Dmytro Kashyrin и является гражданином Украины. Он же занимает в настоящее время должность директора Tranzit Invest group Limited. Судя по обстоятельствам арбитражных дел и активному участию в судебных процессах с позицией, поддерживающей сторону Польченко и Болдырева, Дмитро Каширин с высокой долей вероятности является номиналом бывших хозяев «Транзит-ДВ».
В том же 2017 году Сергея Болдырева в составе акционеров сменил его сын — Кирилл Болдырев. При этом продажа акций произошла как раз в тот период, когда в отношении Болдырева-старшего производились банкротные процедуры и ему было запрещено распоряжаться имуществом, в том числе данными акциями. Незаконность передачи Сергеем Болдыревым 33% акций Tranzit Invest group Limited в суде оспаривал банк ВТБ, однако с банкирами семье Болдыревых, похоже, удалось договориться. Впрочем, то, что ВТБ впоследствии снял свои претензии, не отменяет самого факта совершения сделки по передаче имущества в период процедуры банкротства.
Для того, чтобы пазл сложился полностью, не хватает третьей доли, а именно 34% Игоря Польченко. И с ней тоже происходит занимательная история. В феврале 2021 года, опять же в рамках процедуры банкротства физического лица, 340 акций Tranzit Invest group Limited, принадлежащих Игорю Польченко, выставляются на торги. Оцениваются при этом они в 385 миллионов рублей.
Претендентами на покупку акций стали четыре компании, а победителем, опять-таки по удивительному стечению обстоятельств, но, что более вероятно, не без помощи организаторов торгов, становится компания «Ист Эдженси», единоличным учредителем которой является не кто иной, как Кирилл Сергеевич Болдырев. Продан пакет Игоря Польченко был за 60 миллионов рублей.
Таким образом, в руках Сергея Болдырева через сына оказывается 33% ранее принадлежащих ему акций, а также 34% акций Польченко. Оставшиеся 33% — украинская доля. И если предположение о том, что Дмитро Каширин — номинал бывших владельцев холдинга «Транзит-ДВ» верно, то господа Польченко и Болдырев получают полный контроль над ЗАО «Востокбункер». При этом версия о намеренном выводе части акционерного капитала на Украину вовсе не кажется притянутой за уши, учитывая уголовное преследование Польченко в России, а также тот факт, что последние несколько лет он, по некоторым данным, успешно ведёт новый бизнес на Кипре.
Суд идёт
Впрочем, пить шампанское за успех операции великим комбинаторам пока рано. Результаты торгов по продаже пакета акций Польченко ООО «Ист Эдженси» оспаривает в суде другой их участник — ООО «Астериск».
Организация, проигравшая торги, обратилась в Федеральную антимонопольную службу, а затем и в суд с заявлением, в котором попросила признать результаты недействительными на основании того, что ООО «Ист Эдженси» не предоставило информацию об аффилированности по отношению к должнику. Представители «Ист Эдженси» на голубом глазу заявили в отзыве на поступившую жалобу, что никакой аффилированности на самом деле нет. При этом ФАС без долгих разбирательств в удовлетворении жалобы отказала, тем самым косвенно подтвердив гипотезу о том, что лица и компании, связанные с обанкротившимся холдингом «Транзит-ДВ», пользуются определённой благосклонностью со стороны сотрудников Управления ФАС по Приморскому краю. Иначе как объяснить тот факт, что практически во всех делах с участием компаний холдинга или предприятий, основанных их бывшими менеджерами, служба всегда принимала их сторону?
Также напомним, что Сергей Болдырев везде и всюду бравирует связями с сильными мира сего. Не добившись успеха в ФАС, ООО «Астериск» пошло в Арбитражный суд Приморского края.
Ближайшее разбирательство по этому делу назначено на 15 марта 2022 года. Тем временем на спорный пакет акций наложены обеспечительные меры в виде запрета на совершение любых действий, выводящих их из владения Игоря Польченко. Он будет действовать до завершения судебного процесса.
При этом Арбитражный суд Приморского края обязал подозреваемых в нечестной игре коммерсантов предоставить в материалы дела абсолютно все документы по сделке. Видимо, опасаясь чего-то, что могло бы всплыть при изучении документов, ответчики руками и ногами упираются, не желая их предоставлять. Для этого даже обжаловали определение суда о предоставлении документов — в Пятый арбитражный апелляционный суд. В апелляции 2 марта это решение отменили и 15 марта суд первой инстанции вернётся к данному вопросу. Вопрос тут один — что скрывают отец и сын Болдыревы?