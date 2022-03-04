Порт «Востокбункер» из Приморья кормит Украину во время боевых действий?

Бизнес-структура, несмотря на внешнюю устойчивость, оказалась колоссом на глиняных ногах. В 2017 году громом среди ясного неба прозвучала новость о банкротстве холдинга. Стало известно, что примерно в 2012–2014 годах предприятия группы набрали несколько кредитов в общей сложности на сумму около 7 000 000 000 рублей и не смогли их погасить. Менеджмент «Транзит-ДВ» тогда транслировал позицию, что компания стала заложником фатального стечения обстоятельств — одновременного роста курса валют и цен на нефтепродукты, при том, что кредиты преимущественно были валютными. Однако дальнейшие судебные разбирательства проделали в этой версии ощутимую брешь — было доказано, что руководство холдинга в указанный период принимало решения об оформлении новых кредитов, уже прекрасно зная о неплатежеспособности бизнеса. Управленцы не только не предприняли никаких мер, чтобы спасти компанию от банкротства, а наоборот, своими действиями загнали её в долговую яму ещё глубже.