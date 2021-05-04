Она постоянно находится в поле зрения как федеральных, так и региональных властей. За последнее время программа претерпела ряд изменений, и все — в пользу получателя гектара.
Например, сейчас «ДВ гектар» можно получить в собственность досрочно при оформлении «дальневосточной ипотеки». Кроме того, участники программы могут предоставить эту землю в качестве залога для обеспечения «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых.
Для предпринимателей, желающих освоить гектар, государство предусмотрело механизмы поддержки.
Малому и среднему предпринимателю (МСП) власти готовы предложить субсидии, а также финансовую, имущественную, консультационную помощь. Для них доступна линейка льготных займов — от кредита гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, до комплексного кредитного продукта для кооперативов. А также гарантийная поддержка, семинары и курсы, инновационный бизнес-инкубатор.
Для безработных граждан, которые получают гектар, власти разработали свои инструменты:
— единовременная помощь в размере 58800 рублей безработным при их госрегистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также разовая помощь на подготовку документов для оформления;
— финансовая поддержка субъектов бизнеса, на предоставление целевых грантов и на выплату по передаче прав на франшизу, так называемый паушальный взнос МСП. Такая форма помощи связана с началом предпринимательской деятельности.
Для сельхозпроизводителей предусмотрены гранты. От 1,5 до 3 млн рублей — на создание и развитие хозяйства, а также в качестве единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам. Гранты до 10 млн рублей направляются на реализацию своего дела по направлению «птицеводство», «кролиководство» и «пантовое оленеводство». До 30 млн рублей — на проекты молочного животноводства и на развитие отраслевых потребительских кооперативов.
При этом обладатели гектара имеют право на получение раз в 25 лет квоты на заготовку древесины для строительства жилья — до 100 кубов древесины.
У тех обладателей гектаров, кто решил связать свою деятельность с сельским хозяйством, появился шанс пополнить свои знания. В апреле Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) объявили о наборе слушателей в «Аграрную школу» на образовательную программу дополнительного профессионального обучения «Аграрная школа: теория и практика».
Она нацелена на участников программы «Дальневосточный гектар», которые выбрали сельское хозяйство основным видом использования земли, а также на предпринимателей в сфере сельского хозяйства и членов сельхозпотребкооперативов. Старт обучения запланирован на май 2021 года.
Основными темами «Аграрной школы» станут алгоритмы выбора рационального освоения участков, построение кооперативной модели ведения деятельности и разработка экономического проекта по специализации «сельское хозяйство» для его дальнейшей реализации на земле. Отмечается, что по желанию слушателей могут быть дополнительно организованы мастер-классы профессионалов в селекционном и племенном деле, технологов инновационных методов переработки продукции.
Первый заместитель генерального директора КРДВ Эльвира Нургалиева отметила, что подтверждение сельскохозяйственной квалификации участников позволит получателям «ДВ гектаров» участвовать в конкурсах на грантовую поддержку.
Досье «Золотого Рога»
В феврале 2021 года участники программы «Дальневосточный гектар», получившие участки более трех лет назад, отчитались об использовании земли — они подали 10434 декларации, из них в Приморье — 2,2 тысячи деклараций. В Приморье специалисты Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) отмечают высокую фермерскую активность — здесь сельское хозяйство задекларировали около половины (48%) направивших отчет об использовании земли. В 2020 году обладателями «дальневосточного гектара» на территории Приморского края стали 1618 человек. Почти 88% — жители региона.
У АРЧК немало примеров успешных предпринимателей из Приморья, которые выбрали работу на земле и связали свою жизнь с природой и сельским хозяйством.
Например, жительница региона Таисия Мидонова с семьей взяла землю по программе в Хорольском районе. На участке воплощается мечта ее дедушки — хозяйство по разведению пятнистых оленей.
«Мы взяли около 4 гектаров земли неподалеку от личного участка. У дедушки была давняя мечта завести пятнистых оленей и нужна была территория для выпаса животных. Участок удалось выбрать идеальный — здесь и красиво, и ландшафт позволяет организовать обустройство площадок для выпаса и содержания зверей», — поделилась Таисия Мидонова.
Сегодня в хозяйстве уже более 10 оленей. Главная сложность — непростой нрав пятнистых оленей во время гона. Чтобы защитить животных от возможных ранений потребуется строительство помещения для обрезания рогов.
Другой предприниматель — Игорь Конюхов, еще в 2016 году вместе с семьей взял несколько гектаров в поселке Николаевка Партизанского района. Благодаря «дальневосточным гектарам» семья Конюховых стала владельцем одного из крупнейших малинников в крае, а также построила экоферму.
По словам главы семьи, программа помогла ему в два раза расширить масштабы своей деятельности. На данный момент фермер разводит 15 разновидностей малины на своей земле. Собранные на «дальневосточных гектарах» ягоды Игорь Конюхов продает в свежем виде и в виде варенья. Также часть урожая отправляется на собственную молочную экоферму «Николаевская», где добавляется в йогурты и десерты.
Экоферма Конюховых производит более 30 видов сыра и другие молочные продукты для жителей всего края.
«Сначала сыр был для нас просто хобби, мы варили его только для себя, — рассказывает в интервью АРЧК бизнесмен. — Но когда после санкций нормальный продукт почти полностью пропал с прилавков магазинов, мы решили открыть собственное производство».
Сейчас на ферме производятся полутвердые и твердые сыры, а также сыры ПастаФилата ٴ- моцарелла и сулугуни. Недавно в производство запустили авторский сыр «Николаевский полутвердый» и известные рикотту, шевр, бри. В планах — расширяться и построить цех по изготовлению молочных продуктов в селе Владимиро-Александровское.
Интересным опытом кооперации делится приморский предприниматель Елена Андреева. Она с единомышленниками развивает проект по разведению, сбору и переработке дикоросов в Приморском крае. Коллектив осваивает около 30 гектаров в одном из живописных мест Приморья — неподалеку от села Новороссия.
За время освоения участка предприниматели проложили дорогу, провели электричество и оборудовали времянки. На гектаре разместилась плантация иван-чая, высажены ели, лиственницы, кедр, жимолость и другие таежные растения.
«Прошлой весной мы собрали около 400 литров березового сока в нашей роще, посадили 120 саженцев плодового сада, 45 калин, 35 кустов смородины и 25 — боярышника. Кроме того, сделали посадки лип, берез и плакучих ив. Продолжаем работы по осушению некоторых участков», — рассказала Елена.
За лето прошлого года здесь обустроили пруд, разбили несколько новых плантаций, расширили ассортимент готовой продукции и приобрели сельхозтехнику.
Однако на этом Елена и ее команда не останавливаются. Проект было решено расширить — в пригороде Владивостока будет создан арт-парк.
По ее словам, под проект выделено около 10 гектаров. В арт-парке ждут художников, скульпторов и музыкантов. Организаторы площадки на бесплатной основе обеспечат все необходимое для творчества — проживание, питание и необходимые ресурсы для создания инсталляций. От художников потребуется только создавать произведения искусства. Инсталляции будут окружать ландшафтный парк. С выбором и доработкой проектов арт-парка помогут искусствоведы Дальневосточного художественного музея и Приморской государственной картинной галереи.
«Летом начнется возведение первых арт-объектов — мы уже договорились о партнерстве с несколькими художниками из Приморья, Камчатского и Хабаровского края», — приводит слова Елены Андреевой АРЧК.
Это лишь некоторые истории успеха жителей Приморья, которые не боятся работы, готовы к трудностям и при этом твердо нацелены на результат. Как видим, в нашем регионе энтузиасты еще не перевелись.
Для многих приморцев программа «Дальневосточный гектар» стала уникальной возможностью улучшить качество жизни для себя и своих близких, найти свое место под солнцем и заниматься любимым делом, да еще и при поддержке государства. Она открывает пути для воплощения их смелых идей — от экологических парков, аэроклубов, конно-спортивных центров до новых проектов как в сфере производства разнообразных товаров, так и в области сельского хозяйства.
Юрий РОГОВ.