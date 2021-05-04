Распишитесь и получите

«И избежать такой схемы, к сожалению, не удастся. Потому как именно такая схема двигает бизнес в общем и повышает продажи в частности. ЦБ, конечно, пытается с этим бороться, и результаты есть. Например, с вводом обязательного информирования о полной стоимости кредита мисселинг в этой сфере почти сошел на нет. Но до полной победы ещё далеко. Как не стать жертвой мисселинга? Наверное, лучшим вариантом будет повышение своей финансовой грамотности. Или учитесь сами, или берите с собой в банк экономически подкованного знакомого. В противном случае будьте готовы к тому, что вас могут обмануть вполне официально, я бы даже сказал, законно», — отметил экономист.