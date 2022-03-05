Коронавирус и санкции делают дальневосточные уловы невыездными. Но не дешёвыми

Впервые ограничения на поставку российской рыбы власти КНР ввели в конце 2020 года из-за выявленных на упаковке продукции следов коронавируса. Весь прошлый год возили рыбу в Китай рефрижераторными контейнерами через южнокорейский Пусан. По данным Федеральной таможенной службы, от общего объема экспорта рыбы из РФ в $5,85 млрд почти 50% пришлось на Южную Корею, 18% — на Китай. 17 января этого года порты Далянь и Циндао открылись для приёма рыбы из РФ, сообщал тогда Россельхознадзор.