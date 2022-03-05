Коронавирус и санкции делают дальневосточные уловы невыездными. Но не дешёвыми

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов сообщил газете «Коммерсант», что морские агенты порта Далянь уведомили компанию о прекращении с 6 марта отгрузок рыбы из РФ из-за коронавирусных ограничений.
Другой китайский порт — Циндао — сейчас тоже практически не принимает российскую рыбу. Из пяти судов лишь три смогли разгрузиться без проблем, говорит Александр Ефремов.
В Росрыболовстве уточнили, что выгрузка в Даляне не только российской рыбы, но и продукции, поступающей из других стран, приостановлена из-за выявленной у местного сотрудника коронавирусной инфекции. В агентстве надеются, что профилактические мероприятия займут пять-шесть дней и ситуация не отразится на деятельности дальневосточных рыбопромышленников.
Впервые ограничения на поставку российской рыбы власти КНР ввели в конце 2020 года из-за выявленных на упаковке продукции следов коронавируса. Весь прошлый год возили рыбу в Китай рефрижераторными контейнерами через южнокорейский Пусан. По данным Федеральной таможенной службы, от общего объема экспорта рыбы из РФ в $5,85 млрд почти 50% пришлось на Южную Корею, 18% — на Китай. 17 января этого года порты Далянь и Циндао открылись для приёма рыбы из РФ, сообщал тогда Россельхознадзор.
В 2020 году при закрытии китайских портов часть российского экспорта перераспределялась на рынок ЕС и США, сейчас это невозможно.
Приморские рыбопромышленники уже предупреждали о возможных проблемах сбыта рыбы и морепродуктов. Для экономики Дальнего Востока это серьёзный вызов. Две трети российских уловов — около 4 млн тонн, — приходится на Дальневосточный бассейн, из них примерно 1,8 млн тонн — это минтай, и почти вся она шла в Китай на переработку.
— Есть опасность, что из-за антироссийских санкций Европа перестанет принимать продукцию, выпущенную из российского сырья, даже если оно было переработано в другом государстве, — предупреждает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
В этом году минтаевая путина показывает положительную динамику — на начало марта вылов минтая вырос по сравнению с прошлым годом на 16% — до 464 тыс. тонн.
В Росрыболовстве пока не комментируют складывающуюся ситуацию по сбыту рыбы, но уверяют, что находятся в постоянном контакте с предприятиями отрасли, отслеживаются все аспекты промысловых, производственных и логистических цепочек, в курсе всех возникающих ситуаций. Глава ведомства Илья Шестаков сказал, что считает главной задачей создать все условия не только для успешного промысла, но и реализации рыбной продукции.
Тем временем жители Приморья обеспокоены подорожанием рыбы в рознице. Региональные СМИ облетела фотография с ценником на ранее считавшуюся бюджетной рыбу — в «прайсе» на копчёную сельдь, где значилось свыше 400 рублей за кг. Шокирующей фотографией и своими впечатлениями покупатель поделился в соцсетях. Опыт приморцев показывает, что рекордные уловы рыбаков не означает обвал цен в рознице.