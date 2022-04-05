Александр Латкин и Андрей Мартынов дали прогнозы на будущую экономическую ситуацию на Востоке России

— Практически все грузы, которые по санкционным причинам не могут быть отправлены в Европу, могут быть востребованы в другом направлении. Рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона можно уверено назвать самыми ёмкими на сегодня. Достаточно посмотреть на карту и понять, сколько стран не присоединись к объявленным в отношении РФ коллективным западом рестрикциям. Экономика этих стран в разы больше, чем все вместе взятые экономики стран ЕС. Только один Китай взять — это же просто бездонный рынок. Так что разворот российской экономики на восток, он, может, и вынужденный, происходит под санкционным давлением, но в итоге прочит нам интересные перспективы, — считает директор Института новейших государств (Москва) Алексей Мартынов.