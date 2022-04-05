Дарья Кислицина: у Востока России появится новый стимул к развитию

Все идеи о том, что развивать прибрежные территории нужно за счет создания туристического кластера и соответствующей инфраструктуры, стоит отложить в долгий ящик. На данный момент, по версии экономистов и политологов, успешное будущее Дальнего Востока кроется в разрастании портовой инфраструктуры в ряде прибрежных регионов федерального округа. С появлением новых логистических путей и складских мощностей произойдет не только окончательный разворот на Восток, но и переориентация многих сфер экономики и сырьевого экспорта.