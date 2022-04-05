Экономист из Владивостока: смена приоритетов в российской логистике давно назрела

Правительство РФ в марте приняло решение о переключении экспортных грузопотоков с европейских на восточные границы страны. Речь идёт о расширении торговли со страна-ми АТР.

По просьбе «Золотого Рога» причины и перспективы этого решения прокомментировал заведующий научной лабораторией «Дальневосточный центр экономического развития» ДВФУ, бывший начальник комитета по инвестициям администрации города Владивостока Николай Матвиенко. Он считает смену приоритетов в отечественной логистике объективным фактом той ситуации, что сложилась из-за введения санкций западными партнёрами России. Само же введение этих санкций эксперт назвал «легкомысленным». Вместе с тем Николай Матвиенко отметил: транспортные мощности на Дальнем Востоке нужно было развивать гораздо раньше, не дожидаясь возникновения дополнительных сложностей. — Ведь были же, ещё с советских времён, проекты строительства грузовых магистралей у нас в Приморье параллельно Транссибу, были проекты рокадных дорог в направлении «китайская граница — тихоокеанское побережье». Были проекты портов, контейнерных терминалов, логистических хабов. Где это всё? Проекты были, но планов по их реализации так и не сверсталось, — констатировал учёный. Рассуждая о возможности роста значения регионов ДФО для страны, Николай Матвиенко выделил проблемные моменты: — Перспективы роста значимости Дальнего Востока возникнут только тогда, когда в добавленной стоимости экспортируемых грузов появится хоть что-то ещё, кроме логистической составляющей. Но это «производство» или «услуги», а для того и другого нужны люди. Дальний Восток остро нуждается в устойчивом социуме, в такой политике власти, которая бы укрепляла местное самоуправление, экономическую вообще и инвестиционную в частности активность населения, поощряла бы оседлость, ответственное природопользование, поднимала бы ценность самой человеческой жизни здесь, как главный приоритет. А когда прекратится отток населения, замещаемого временщичеством, приезжающим «на проекты», тогда можно и о чём-то серьёзном поговорить. Без людей же, любые проекты — мечты, мечты, мечты… — заключил эксперт.

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