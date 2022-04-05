Как выжить в новых реалиях?

— Здесь важно ориентироваться. Если это небольшая компания, то проще разобраться в хозяйстве, понять состояние дел и сделать прогнозы. Будет ли она извлекать прибыль или нести убытки и в течении какого времени? Необходимо принять решение — либо закрыться и уволить сотрудников, либо переориентироваться на другое направление, оставить сотрудников и добавить ещё новых. Важно понимать, чем занимается компания, насколько её направление будет востребовано в ближайшее время. Не повлияет ли удорожание закупок на спрос, насколько это будет интересно конечному потребителю с учётом конкуренции и предложений от других компаний.