Жителей Приморья приглашают принять участие в подготовке программы «Единой России»

Аналитика
Жителей Приморья приглашают принять участие в подготовке программы «Единой России»
Жителей Приморья приглашают принять участие в подготовке программы «Единой России»
Сегодня, 10:52
Во Владивостоке начал работу штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Члены организации займутся сбором предложений для подготовки народной программы партии.

Во Владивостоке начал работу штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Члены организации займутся сбором предложений для подготовки народной программы партии.

Структуру возглавил известный в Приморье политик, экс-спикер Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков. В начале заседания он отметил, что одна из задач штаба — собрать инициативы со стороны общественности, которые в итоги лягут в основу народной программы партии. Документ примут уже на съезде «Единой России» в конце августа этого года.

«По последним данным ВЦИОМ, рейтинг поддержки «Единой России» составляет около 30%. Но это не идейное противостояние. Скорее, эти цифры отражают колеблющихся, сомневающихся или просто пассивных избирателей. Уверен, что работа штаба поможет систематизировать, структурировать, наполнить нашу деятельность содержанием и внедрить в неё как можно больше свежих идей», — подчеркнул Виктор Горчаков.

С первыми предложения по улучшению условий жизни в Приморье выступили сами участники встречи. Одним из первых своими идеями поделился Дмитрий Лёгкий.

«Я сейчас работаю над проектом культурно-досугового центра с бассейном в Первомайском районе Владивостока. Сейчас у нас, к сожалению, практически отсутствуют площадки для занятий спортом, творчеством. Думаю, именно такой объект, где смогли бы проводить время представители разных поколений, будет нужен жителям Первомайки», — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.

Уже в ближайшее время жители Первомайского района смогут подписаться под письмом о строительстве досугового центра. После документ направят губернатору Олегу Кожемяко.

То, что молодёжи необходимы досуговые центры, отметила и директор департамента по делам молодёжи Елена Томчук. Она напомнила, что партии следует помнить и о нуждах молодого поколения.

«У нас жуткая нехватка молодёжных пространств. Каждый год мы занимаемся этой проблемой. С позиции молодёжи готова взаимодействовать и с общественной приёмной, и партией», — подчеркнула она.

Депутат Государственной Думы Владимир Новиков напомнил, что приморцы регулярно выступают с самыми разными инициативами. Кроме того, на днях губернатор принял решений расширить программу «1000 дворов»: в рамках проекта начнёт работу проект по асфальтированию придомовых территорий. Также в следующем году по всему краю построят 50 скейт-парков. Уже сейчас в крае готовятся к строительству новых спортплощадок и ледовых арен.

Спикер краевого парламента Александр Ролик напомнил о необходимости уделять внимание экологии. В частности, сейчас он занимается вопросом сохранения протоки в районе Фанзавода, где гнездуются краснокнижные утки-мандаринки. Из-за жаркой погоды водоем обмелел, зарос ряской и рискует превратиться в болото, непригодное для жизни редких птиц.

«Я пообщался по этому поводу с Константином Шестаковым, и мы договорились, что вместе проведём работу по расчистке и оздоровлению протоки. Самое главное — создание вокруг протоки места, где жители района смогли бы отдыхать, гулять с детьми», — сказал Александр Ролик.

В конце встречи представители «Единой России», общественных организаций «Боевое братство», «Мы родом из самбо», «Киберволонтёры» и других подписали соглашения о сотрудничестве. Теперь общественники смогут взаимодействовать с партией, принимать участие в подготовке их политической программы и вместе совершенствовать условия жизни в Приморском крае.

Сюжеты:
Приморский край
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политика
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