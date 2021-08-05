Жителей Приморья приглашают принять участие в подготовке программы «Единой России»

Во Владивостоке начал работу штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Члены организации займутся сбором предложений для подготовки народной программы партии.
Структуру возглавил известный в Приморье политик, экс-спикер Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков. В начале заседания он отметил, что одна из задач штаба — собрать инициативы со стороны общественности, которые в итоги лягут в основу народной программы партии. Документ примут уже на съезде «Единой России» в конце августа этого года.
«По последним данным ВЦИОМ, рейтинг поддержки «Единой России» составляет около 30%. Но это не идейное противостояние. Скорее, эти цифры отражают колеблющихся, сомневающихся или просто пассивных избирателей. Уверен, что работа штаба поможет систематизировать, структурировать, наполнить нашу деятельность содержанием и внедрить в неё как можно больше свежих идей», — подчеркнул Виктор Горчаков.
С первыми предложения по улучшению условий жизни в Приморье выступили сами участники встречи. Одним из первых своими идеями поделился Дмитрий Лёгкий.
«Я сейчас работаю над проектом культурно-досугового центра с бассейном в Первомайском районе Владивостока. Сейчас у нас, к сожалению, практически отсутствуют площадки для занятий спортом, творчеством. Думаю, именно такой объект, где смогли бы проводить время представители разных поколений, будет нужен жителям Первомайки», — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.
Уже в ближайшее время жители Первомайского района смогут подписаться под письмом о строительстве досугового центра. После документ направят губернатору Олегу Кожемяко.
То, что молодёжи необходимы досуговые центры, отметила и директор департамента по делам молодёжи Елена Томчук. Она напомнила, что партии следует помнить и о нуждах молодого поколения.
«У нас жуткая нехватка молодёжных пространств. Каждый год мы занимаемся этой проблемой. С позиции молодёжи готова взаимодействовать и с общественной приёмной, и партией», — подчеркнула она.
Депутат Государственной Думы Владимир Новиков напомнил, что приморцы регулярно выступают с самыми разными инициативами. Кроме того, на днях губернатор принял решений расширить программу «1000 дворов»: в рамках проекта начнёт работу проект по асфальтированию придомовых территорий. Также в следующем году по всему краю построят 50 скейт-парков. Уже сейчас в крае готовятся к строительству новых спортплощадок и ледовых арен.
Спикер краевого парламента Александр Ролик напомнил о необходимости уделять внимание экологии. В частности, сейчас он занимается вопросом сохранения протоки в районе Фанзавода, где гнездуются краснокнижные утки-мандаринки. Из-за жаркой погоды водоем обмелел, зарос ряской и рискует превратиться в болото, непригодное для жизни редких птиц.
«Я пообщался по этому поводу с Константином Шестаковым, и мы договорились, что вместе проведём работу по расчистке и оздоровлению протоки. Самое главное — создание вокруг протоки места, где жители района смогли бы отдыхать, гулять с детьми», — сказал Александр Ролик.
В конце встречи представители «Единой России», общественных организаций «Боевое братство», «Мы родом из самбо», «Киберволонтёры» и других подписали соглашения о сотрудничестве. Теперь общественники смогут взаимодействовать с партией, принимать участие в подготовке их политической программы и вместе совершенствовать условия жизни в Приморском крае.