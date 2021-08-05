Жителей Приморья приглашают принять участие в подготовке программы «Единой России»

Депутат Государственной Думы Владимир Новиков напомнил, что приморцы регулярно выступают с самыми разными инициативами. Кроме того, на днях губернатор принял решений расширить программу «1000 дворов»: в рамках проекта начнёт работу проект по асфальтированию придомовых территорий. Также в следующем году по всему краю построят 50 скейт-парков. Уже сейчас в крае готовятся к строительству новых спортплощадок и ледовых арен.