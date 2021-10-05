Муниципальный контроль во Владивостоке стал строже, а бюджет богаче

Аналитика
Муниципальный контроль во Владивостоке стал строже, а бюджет богаче
Муниципальный контроль во Владивостоке стал строже, а бюджет богаче
Сегодня, 12:06Фото: Пресс-служба Думы Владивостока
На своё очередное заседание 30 сентября Дума Владивостока собралась в неполном составе - депутатский корпус несколько поредел после прошедших выборов.

По результатам которых, напомним, сразу шесть народных избранников получили поддержку земляков и стали депутатами Законодательного Собрания Приморского края (Тахир Ибашев, Владимир Исаков, Наталья Кочугова, Евгений Ляшенко, Надежда Телелюева) и Государственной Думы (Роза Чемерис).

Причём, двое - Владимир Исаков и Роза Чемерис - возглавляли комитеты, по бюджету, налогам и финансам и по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества. И прежде чем приступить к рассмотрению насыщенной повестки дня, председатель Думы Владивостока Андрей Брик от имени коллег поздравил с избранием в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва Розу Чемерис.

«В качестве депутата Думы Владивостока и председателя комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Вы многое сделали для развития местного самоуправления, актуализации взаимодействия с общественными организациями. Надеюсь, что и в дальнейшем Вы не потеряете связь с Думой города, что Ваша деятельность в нижней палате российского парламента будет нацелена на решение важных государственных задач по укреплению экономического потенциала регионов, в том числе, Дальневосточного федерального округа и города Владивостока», - отметил Андрей Брик.

Бюджет Владивостока увеличен

Повестка заседания Думы содержала больше трёх десятков вопросов, которые подробно рассматривались на профильных комитетах и получили поддержку депутатов. Слаженная предварительная работа в итоге существенно ускорила принятие итогового решения. Так, первый и один из наиболее важных вопросов повестки - о внесении изменений в бюджет Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов депутаты поддержали без задержек.

Как пояснил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко, основные параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2021 году с учётом вносимых изменений составят по доходам 23 миллиарда 129 миллионов 388 тысяч рублей; по расходам - 23 миллиарда 130 миллионов 907 тысяч рублей.

«План по доходам на текущий год был увеличен на 438 миллионов 551 тысячу рублей, в том числе за счёт неналоговых доходов на 13,1 миллиона рублей. Субсидии из краевого и федерального бюджетов позволят, в частности, выделить 80 миллионов рублей на освещение дворовых территорий; 60 миллионов рублей - на строительство велосипедных и беговых дорожек, 50 миллионов рублей - на приобретение оборудования для организации лыжной трассы на острове Русский. На 30 миллионов рублей планируется закупить коммунальную технику для муниципального учреждения «Содержание городских территорий», - прокомментировал изменения в бюджет городского округа председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Муниципальный контроль ужесточили

Изменения в федеральном законодательстве привели также к необходимости расширить функции городской администрации в плане муниципального контроля.

Дума Владивостока приняла муниципальные правовые акты, которые позволят улучшить контроль за качеством работы в следующих видах муниципального контроля: на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в муниципальном лесном контроле, а также в муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

Контрольно-счётная палата обрела руководителя

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Кирилл Григорьев, докладывая по вопросу выборов руководителя Контрольно-счётной палаты Владивостока, пояснил, что в связи с переводом председателя палаты, его заместителя и аудиторов из категории муниципальных служащих в категорию муниципальных должностей, в Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока внесено соотвествующее изменение.

Дума города назначила на должность председателя Контрольно-счётной палаты Владивостока Александра Ерзикова, его заместителем стал Алексей Степанов, а на должности аудиторов назначены Дмитрий Алексеев, Марина Быкова, Светлана Раудина.

Кроме того, принятым муниципальным правовым актом лица, замещающие муниципальные должности, а также муниципальные служащие обязаны отныне указывать информацию о принадлежащих им цифровых финансовых активах, цифровой валюте.

Правила благоустройства дополнили

Как пояснила председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Наталья Войновская, изменения в Правила благоустройства помогут исключить несанкционированные мусорные свалки, привлечь к участию в содержании контейнерных площадок юридических лиц, которые по факту пользуются площадками для коммунальных отходов. Общественные обсуждения по данному вопросу предлагается провести с 6 октября по 10 ноября. Предлагаемые изменения в Правила благоустройства депутаты приняли в первом чтении.

Изменены требования к внешнему состоянию фасадов зданий.

В муниципальный правовой акт «Требования к внешнему виду и техническому состоянию фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений на территории Владивостокского городского округа» депутаты внесли изменения. Теперь кондиционеры разрешается размещать на лицевых и боковых фасадах зданий, но при условии использования маскирующих коробов.

Для приватизации муниципального имущества утверждены условия

К реализации предложены 16 объектов муниципальной собственности, объединённых в десять лотов. Их выставят на открытом по составу участников аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. Как пояснил председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев, пять объектов муниципальной собственности, объединённых в четыре лота, являются памятниками истории и культуры.

Депутаты также утвердили условия приватизации муниципального имущества путём реализации субъектом малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; перечень имущества, находящегося в государственной собственности Приморского края, передаваемого в муниципальную собственность, перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края и перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Российской Федерации.

О награждении почётными знаками Приморского края «Семейная доблесть»

На сентябрьском заседании депутаты Думы рассмотрели вопрос о награждении жителей города почётными знаками Приморского края «Семейная доблесть». Как пояснила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран, в 2021 году в соответствии с краевым законом «О наградах Приморского края» отменены степени, увеличено количество ходатайств, возбуждаемых представительным органом муниципального образования в отношении краевого почётного знака «Семейная доблесть».

«Теперь Дума Владивостока может возбудить до двадцати ходатайств в год, тогда как ранее не более двенадцати, - подчеркнула председатель профильного комитета. На первое сентября в Думу города поступило 168 ходатайств на присуждение почётного знака Приморского края «Семейная доблесть».

Дума Владивостока возбудила ходатайство о награждении почётным знаком Приморского края «Семейная доблесть» супружеских пар, проживших в браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет. Как ожидается, этой наградой отметят 20 супружеских пар из Владивостока.

Также Дума внесла изменения в порядок возбуждения ходатайств о награждении наградами Приморского края. Людмила Таран пояснила, что краевыми законодателями закреплена возможность возбуждения представительным органом муниципального образования ходатайства о награждении почётным знаком Приморского края «Семейная доблесть» обоих супругов, одного из них посмертно. Это позволяет вручить награду одному из супругов в случае ухода из жизни второго уже после подачи заявления о возбуждении ходатайства о награждении почётным знаком Приморского края «Семейная доблесть» в представительный орган муниципального образования. Теперь нормативно-правовая база города Владивостока приведена в соответствие с нормами краевого законодательства.

Границы ТОС и план работы

Территориальное общественное самоуправление «Поспелово» получило свои границы, установленные решением Думы города. Также решение об установлении границ территориального общественного самоуправления «Юмашева», принятое в марте 2019 года, депутаты признали утратившим силу.

Кроме того, на сентябрьском заседании депутаты утвердили план работы Думы Владивостока на четвёртый квартал текущего года.

Сюжеты:
Приморье
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