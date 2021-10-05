Муниципальный контроль во Владивостоке стал строже, а бюджет богаче

«План по доходам на текущий год был увеличен на 438 миллионов 551 тысячу рублей, в том числе за счёт неналоговых доходов на 13,1 миллиона рублей. Субсидии из краевого и федерального бюджетов позволят, в частности, выделить 80 миллионов рублей на освещение дворовых территорий; 60 миллионов рублей - на строительство велосипедных и беговых дорожек, 50 миллионов рублей - на приобретение оборудования для организации лыжной трассы на острове Русский. На 30 миллионов рублей планируется закупить коммунальную технику для муниципального учреждения «Содержание городских территорий», - прокомментировал изменения в бюджет городского округа председатель Думы Владивостока Андрей Брик.