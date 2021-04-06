Пакет первой помощи

«Мы договорились, что будем совместно заниматься вопросами возврата быстрых электронных виз по причине перехода на новые программно-системные комплексы проверки, что для нас очень важно, и надеемся, что летом будет открыт туристический сезон с Японией и другими странами. Мы переговорили по лесу, который имеет большое значение для нас, чтобы некоторые поправки по проценту сушения для обработанных пиломатериалов перенести чуть позже для некоторых предприятий. У нас есть своя дальневосточная специфика и приезд уполномоченного — это возможность донести не только для органов федеральной исполнительной власти, но и через общественные организации до руководства страны те проблемы, которые можно решить и которые сделают Дальний Восток ещё более привлекательным», — сказал Олег Кожемяко.