Пакет первой помощи

Помощь на федеральном уровне в привлечении инвестиций, восстановлении экономики и поддержке бизнеса Приморского края пообещал уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов во время рабочей поездки на Дальний Восток.
Цель приезда уполномоченного — выяснить, как выстоял бизнес во время пандемии COVID-19, какие меры поддержки необходимы. Следующий шаг — формирование на федеральном уровне пакета экономической помощи для привлечения новых инвестиций в регион — это улучшит бизнес-климат субъекта федерации и создаст новые возможности для предпринимателей в Приморье.
«2020 год был годом испытаний для бизнеса, прежде всего малого и среднего, потому что раньше кризисы охватывали финансовый сектор, крупные предприятия, но в этот раз пострадали именно те, кто работает с людьми — те, кто находится на переднем плане работы с потребителями. Сегодня мы смотрим, как в регионах складывается ситуация, какие проблемы наиболее серьёзные, какие из них удалось купировать и каковы перспективы дальнейшего роста. В Приморском крае были созданы преференциальные для бизнеса условия: здесь ТОРы, здесь Свободный порт Владивосток — мы смотрим, как бизнес выживает в такой ситуации», — сказал он.
По словам Титова, за время пандемии в финансовом плане пострадали около 80% компаний, находящихся в России. Но уже сегодня многие из этих предприятий выходят на темпы не роста, но оборота, которые были до пандемии. Особенно эта тенденция заметна на востоке России. Бизнес-омбудсмен считает, что такой динамике во многом поспособствовали меры, принятые правительством Приморского края — они воспрепятствовали углублению кризиса.
«Нам очень интересно смотреть, как сегодня бизнес в этих тяжелейших условиях коронакризиса выдержал, выстоял, какие у него перспективы в дальнейшем. Приморский край для нас в этом смысле особенно важен и интересен. Конечно, есть серьёзный ущерб, конечно, не могла не сказаться на развитии предпринимательства эта история, но сегодня ситуация стабильна. Кто-то, конечно, вынужден был уйти с рынка, но, по нашим подсчётам, не более 3%. Мы видим, что порядка 30% компаний ещё находятся в неустойчивом состоянии, но остальные выходят на темпы докризисного роста», — сказал уполномоченный по правам предпринимателей.
По словам Титова, Владивосток и Приморье в целом — образец по улучшению инвестиционного климата. Приморский край идёт в авангарде процессов по созданию особых условий для предпринимателей и по привлечению инвестиций в регион.
Успешному, по мнению Титова, выходу из коронакризиса и сохранению предпринимательской активности Приморье обязано своим преференциям и финансовым институтам, таким как Свободный порт Владивосток и Территории опережающего развития (ТОРы), а также грамотным действиям правительства Приморского края.
«Приморье, как и весь федеральный округ, было экспериментальным регионом, который должен был доказать, что снижение нагрузки на бизнес (прежде всего фискальной, но ещё регуляторной, административной), должно дать приток инвестиций. Мы были на предприятиях, которые зарегистрированы как резиденты Свободного порта Владивосток и надо сказать, что это работает. Сотрудники говорят: нет проблем. Существуют проблемы по развитию — имущество, покупка земли, покупка жилья для сотрудников, но, несмотря на это, предприятие работает: платит налоги, возвращает НДС, чего пока не могут сделать компании в других регионах. И хоть даже им пришлось останавливаться в пандемию, они преодолевают кризис лучше, чем другие», — сказал омбудсмен.
Во время встречи губернатор Приморья Олег Кожемяко и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обсудили, какие меры необходимы, чтобы рост предпринимательской активности в регионе был динамичнее, а также озвучили основные проблемы и возможные пути решения в сфере бизнеса.
По словам главы региона, приезд Титова и совещание с бизнес-представителями дальневосточных регионов дадут возможность и перспективы увидеть неиспользованные резервы, а также поправить федеральные нормативы для лучшей работы в условиях дальневосточной специфики.
«Мы договорились, что будем совместно заниматься вопросами возврата быстрых электронных виз по причине перехода на новые программно-системные комплексы проверки, что для нас очень важно, и надеемся, что летом будет открыт туристический сезон с Японией и другими странами. Мы переговорили по лесу, который имеет большое значение для нас, чтобы некоторые поправки по проценту сушения для обработанных пиломатериалов перенести чуть позже для некоторых предприятий. У нас есть своя дальневосточная специфика и приезд уполномоченного — это возможность донести не только для органов федеральной исполнительной власти, но и через общественные организации до руководства страны те проблемы, которые можно решить и которые сделают Дальний Восток ещё более привлекательным», — сказал Олег Кожемяко.
Глава Приморья также отметил, что малый и средний бизнес сильно пострадали во время активных фаз ковид-эпидемии, потому что для магазинов, гостиниц, заведений общепита, развлекательных и транспортных предприятий большое значение имел туристический приток — более 70% предприятий края были сосредоточены на туризме. Сильно ударило по экономике закрытие границ — экспортно-импортные перевозки сократились, пострадали десятки тысяч людей.
Чтобы нивелировать негативные эффекты, правительство Приморского края оперативно (ещё в феврале 2020) приняло ряд вспомогательных мер: по снижению налоговой нагрузки, освобождению от уплаты налогов на прибыль, на имущество, по арендным платежам. Вводились федеральные меры поддержки.
Всё это позволило приморскому бизнесу не только выжить, но и начать расти.
«На данном этапе наша задача сделать так, чтобы в течение этого года, этого лета, несмотря на те ограничительные меры, которые есть сегодня, бизнес поднялся, заработал и принял гостей. Понятно, что пока ограничены экспортные операции, внешнеторговая деятельность, но, тем не менее, мы видим, что набирают обороты порты по контейнерным перевозкам. Возрастает поток внутреннего туризма — к нему надо готовиться, делать всё, чтобы гостям захотелось приехать сюда ещё раз, поэтому летом будет проводиться большая работа в этом направлении. Мы видим, что те инфраструктурные объекты, которые подходят к туристическим комплексам, требуют со стороны правительства и муниципалитетов Приморского края внимания, поэтому тоже будем работать в этом направлении», — заявил Кожемяко.
По словам бизнес-омбудсмена, предложения по росту экономических показателей, которые озвучил губернатор Приморья, уже направлены в правительство России. Однако, по словам Титова, в крае уже есть работающие финансовые институты, которые способны дать хороший толчок предпринимательству.
«Финансовые институты в Приморье помогали бизнесу и мы знаем, что многие получили, пусть не самые большие, но очень необходимые ресурсы. У резидентов ТОРов особые условия и больше шансов для дальнейшего развития. Сейчас в мире как-то всё утихнет с пандемией и в принципе наладятся связи — отношения сложные были в последнее время. Инвестиции придут в большем масштабе на Дальний Восток с помощью особой экономической зоны. Институты работают», — заключил омбудсмен.
В Приморье поддержку бизнесу и экономике оказывают банки, центры развития предпринимательства «Мой бизнес», ТОРы, Свободный порт Владивосток с льготами и преференциями для резидентов и другие.
Артур МУРАВЬЕВ.