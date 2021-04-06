Платформа единства

«Идея такой платформы возникла три года назад. Тогда у нас появилось ощущение, что хорошо бы, если бы люди могли решать свои проблемы не выходя из дома. И так получилось, что год назад этот тезис стал актуален для всей страны. Итак, о чем этот проект? Проект про две большие задачи: сделать процесс покупки финансовых продуктов удобным и надежным. Таким же простым, как покупка продуктов из магазинов, доставки еды и так далее. Но при этом должна быть надежность, которая необходима, когда речь идет о больших суммах», — говорит Елена Чайковская.