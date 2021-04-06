Шанс на полноценную жизнь

«Важнейший вопрос, который беспокоит и нас, и общество — это то, что в регионе более 5000 детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем. Они проживают в разных муниципалитетах края. Наиболее сложная ситуация, конечно, наблюдается во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Стоимость квартир на вторичном рынке в перечисленных городах почти в два раза превышает стоимость „первички“», — подчеркнул Олег Кожемяко, отметив, что именно поэтому и прорабатываются возможности для предоставления жилья в новостройках.