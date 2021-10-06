Алло, вас внимательно слушают!

Решение простое - нужно позвонить по телефону доверия. К счастью, в Приморском крае их предостаточно. И газета «Золотой Рог» расскажет о них в своем материале.
Алло, это полиция?
В регионе действует телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00, который входит в систему горячей линии МВД России. Обратиться по нему может любой человек, проживающий в Приморье. Операторам не важно, есть ли у абонента на том конце провода гражданство или постоянное место жительства. Абсолютно каждый может позвонить и сообщить о преступлениях и правонарушениях, даже если они совершены или совершаются в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации.
Телефон доверия начал свою работу 9 лет назад после приказа МВД России от 22.08.2012 г. №808. С этой даты он является единственным телефоном доверия, входящим в систему горячей линии МВД России в крае.
Чаще всего приморцы сообщают о предполагаемых случаях взяточничества и коррупции, экономических преступлениях. Граждане жалуются на нарушителей общественного порядка, просят принять меры реагирования к дебоширам, лицам, похожим на наркоманов, владельцам притонов.
«По каждому поступающему звонку осуществляется доклад руководству Управления МВД России по Приморскому краю и в соответствии с резолюцией руководителя назначается проверка. В случае подтверждения виновные лица привлекаются к установленной законодательством ответственности. Результаты проверки направляются заявителю по почте», - сообщили в полиции.
Также специалисты добавили, что по телефону доверия УМВД России по Приморскому краю не предоставляются сведения справочно-информационного характера и не оказываются консультационные и психологические услуги.
Что касается статистики, то за 2020 год по телефону доверия от граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства поступило 3481 сообщение, а за первое полугодие 2021 года - 1634.
Алло, это «Доверие»?
В Приморском крае существует еще один телефон - телефон «Доверие». Его специалисты консультируют по социальным вопросам.
Эта услуга была создана прежде всего для удобства пожилых людей. Приморский центр социального обслуживания населения предложил её еще в 2012 году.
Главная задача специалиста на том конце провода - дать полную консультацию всем обратившимся, если проблема касается социальной защиты населения. Если позвонившего интересуют вопросы другой сферы, например, касающиеся здравоохранения, то его снабдят всеми необходимыми телефонами.
По словам сотрудников, отвечающих на звонки, чаще всего приморцы задают вопросы по услугам ЖКХ, интересуются контактами служб, связанных со здравоохранением, а в сфере социальной защиты населения поводом для звонка становятся различные виды социальных выплат, пособий и прочее. В основном звонки поступают от жителей Владивостока.
Номер социального телефона во Владивостоке: 8 (423) 260-43-14. Обратиться за консультацией могут не только жители столицы Дальнего Востока, но и других муниципальных образований края.
Алло, я ребенок, выслушайте…
Телефон доверия для детей работает в Приморском крае уже более 20 лет. 1 февраля 1999 года в крае впервые заработал телефон доверия Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды».
В сентябре 2010 года по инициативе Департамента труда и социального развития Приморского края и поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждение подключено к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия. Психологи готовы проконсультировать обратившихся круглосуточно. За год в службу поступает свыше 5 тысяч звонков.
Как рассказывают сами сотрудники этого телефона доверия, оказание помощи основано на принципах анонимности, открытости и доступности, конфиденциальности и профессионализма. Это способствует установлению доверительных отношений, доброжелательного диалога, направленного на мобилизацию интеллектуальных, духовных и физических ресурсов личности, обратившейся за помощью в кризисном состоянии.
«Психологи-консультанты, работающие в нашей службе, владеют навыками эмпатического слушания, принципами и приемами психологического консультирования, умеют задавать вопросы и предоставляют абоненту необходимые ему сведения. Часто, если человек уже получил консультацию по телефону доверия, он готов идти дальше, и здесь ему предлагает поддержку наша служба сопровождения семьи на базе отделения помощи семье и детям «Семь-Я». Она позволяет оказывать не только социальные услуги, но и правовую помощь, услуги в сфере образования, привлекая другие ведомства, а наши специалисты выступают уже кураторами. Сюда перенаправляются сложные звонки. Если у родителей возникает проблема с трудоустройством, накопились долги за квартиру или у ребенка обнаружили признаки наркотической зависимости, мы смотрим, каких специалистов нужно задействовать - клинических психологов, юристов, медиков», - рассказывала ранее заведующая отделением помощи семье и детям реабилитационного центра «Парус Надежды», руководитель телефона доверия Яна Свистунова.
Также она отмечает, что главная цель работы всех телефонов доверия в мире - работать на благо детей и взрослых, нуждающихся во внимании и защите.
«Работа специалистов позволяет несовершеннолетним и родителям обсудить свои проблемы, повышая уровень их безопасности. На телефон доверия могут позвонить дети и подростки в случаях возникновения острых конфликтных ситуаций со сверстниками и родителями, чувства одиночества, непонимания, отчаяния, в случаях жестокого обращения и насилия, также могут обращаться и родители по проблемам взаимоотношений с детьми и с другими вопросами, требующими безотлагательной, экстренной помощи специалистов», - сказала она.
Отметим, что с начала 2021 года операторы детского телефона доверия приняли около четырех тысяч звонков. Дети и подростки обратились около тысячи раз, остальные звонки - от взрослых, в том числе родителей.
Основная часть обращений к психологу (273 раза), связана с детско-родительскими отношениями, причем в 123 случаях о проблемах с родителями говорили дети. Более 260 сообщений были на тему взаимоотношений между подростками, в том числе по случаям буллинга. Более 100 абонентов интересовались вопросами профориентации. Всего психологи дали около трёх тысяч консультаций.
«Золотой Рог» отмечает, что в Приморском крае выделена отдельная линия приема информации о жестоком обращении в семье - 8 (423) 290-20-11. При необходимости специалисты службы «Социальный патруль» совместно с представителями субъектов профилактики экстренно выезжают на место.
Обратиться за помощью можно круглосуточно с любого стационарного или мобильного телефона. Получить консультацию или передать тревожную информацию очень просто - достаточно позвонить по номеру 8-800-200-01-22.