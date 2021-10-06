Алло, вас внимательно слушают!

«Психологи-консультанты, работающие в нашей службе, владеют навыками эмпатического слушания, принципами и приемами психологического консультирования, умеют задавать вопросы и предоставляют абоненту необходимые ему сведения. Часто, если человек уже получил консультацию по телефону доверия, он готов идти дальше, и здесь ему предлагает поддержку наша служба сопровождения семьи на базе отделения помощи семье и детям «Семь-Я». Она позволяет оказывать не только социальные услуги, но и правовую помощь, услуги в сфере образования, привлекая другие ведомства, а наши специалисты выступают уже кураторами. Сюда перенаправляются сложные звонки. Если у родителей возникает проблема с трудоустройством, накопились долги за квартиру или у ребенка обнаружили признаки наркотической зависимости, мы смотрим, каких специалистов нужно задействовать - клинических психологов, юристов, медиков», - рассказывала ранее заведующая отделением помощи семье и детям реабилитационного центра «Парус Надежды», руководитель телефона доверия Яна Свистунова.