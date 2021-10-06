Ателье остались без кадров

— Спрос на эту программу есть, но не со стороны потенциальных сотрудников швейных фабрик. К нам приходят достаточно взрослые люди — от 25 лет. Они получают навыки портновского дела — конструирования, моделирования, чтобы использовать новые знания и умения в личных целях: шить для себя, своей семьи, возможно, брать какие-то заказы со стороны. Но работать фактически на швейном «конвейере», чтобы зарабатывать около 30 тысяч рублей, не хотят. Да, мы можем подготовить швею под потребности пошивочных фабрик, что называется «педаль в пол — прямая строчка». Трехнедельный курс обойдется в 12-18 тысяч рублей. Не все, но большинство работодателей даже готовы оплатить обучение и подготовку кадров. Однако проблема в том, что желающих учиться даже бесплатно на швею нет, — отмечает Инна Клочко.