Кто помог коммунисту Долгачёву в Приморье решить квартирный вопрос?

Первыми этим вопросом занялись «новые медиа» региона. Оттолкнувшись от разошедшейся в ряде Telegram-каналов информации, мы решили детальнее изучить вопрос.
Хорошо живёт на свете коммунист
Первый секретарь Приморского регионального отделения КПРФ, занимающий сейчас оплачиваемую должность заместителя председателя краевого Законодательного Собрания, за прошлый год официально заработал 5 134 388,97 рубля. За вычетом подоходного налога это около 370 тысяч рублей в месяц — в 7,5 раза больше, чем в среднем могли заработать жители края в 2021 году по данным портала hh.ru.
Для Долгачёва парламентаризм краевого уровня стал «делом жизни» — сейчас у него идёт уже третий срок в стенах ЗСПК.
Квартиру площадью 114,2 квадратных метра в первом на территории Дальнего Востока и Сибири элитном небоскрёбе он купил, исходя из сведений о его расходах, за 15 000 170 рублей. Указано, что покупка сделана на кредитные средства и личные накопления.
«Это прорыв в жилищном строительстве: в доме используются передовые технологии, инфраструктура продумана до мельчайших деталей, а сервис возведён до совершенства.
Именно поэтому квартиры в жилом комплексе будут интересовать респектабельных гостей города, а также местных, которые привыкли выбирать лучшее», — указано на официальном сайте ЖК «Аквамарин».
Немного непривычно, думаем, для коммунистического электората видеть рядом слова «коммунист» и «респектабельный».
Так же непривычно для других новосёлов престижного дома на улице Арсеньева, 2а, знать, что их соседу квартиру, к которой прилагается ещё и парковочное место, продали по цене 131 350 рублей за квадратный метр. Цена для остальных покупателей, по словам риелторов, была 200-210 рублей за квадрат. Выходит, члену КПРФ элитная недвижимость досталась с существенным дисконтом — в полтора раза ниже рыночных цифр?
И, кстати, у 35-летнего Анатолия Долгачёва уже были две квартиры — размером 52,7 и 59,8 квадратных метра. При этом официально он совершенно одинок и бездетен — иначе супругу и несовершеннолетних детей следовало указать в декларации.
Партийные узы?
Но не только сама покупка элитной жилплощади вызывает вопросы к лидеру приморских коммунистов. Дело в том, что другого члена КПРФ, уже второй раз прошедшего в состав регионального парламента «прицепом» к Долгачёву в партийных избирательных списках, зовут Артавазд Сейранович Оганесян.
А 89,62% ООО СП «Строитель», у которого, судя по выписке из ЕГРН (имеется в распоряжении редакции) и приобрёл квартиру Долгачёв, владеет Сейран Артаваздович Оганесян. Данные взяты в базе СПАРК-Интерфакс.
Мы обратились к первому секретарю Приморского краевого отделения КПРФ с просьбой прокомментировать мнение авторов нескольких Telegram-каналов. Они предположили, что скидка за квартиру — своеобразная «благодарность» за то, что 31-летний сын застройщика второй раз получает депутатский мандат.
«Что я буду комментировать? Бабкины сплетни? Ну я ни с кем никогда не торговался, никакие мне скидки никто не делал. Я даже на Спортивной с китайцами не торгуюсь. Какая есть цена — я покупаю. Поэтому всё, что там написали — это просто высосано из пальца», — довольно эмоционально заявил Долгачёв в беседе с нашим корреспондентом.
Заметили, что человек закупается на китайском рынке, а живёт в едва ли не самом дорогом доме в ДФО?
На прямой вопрос о том, какие отношения связывают коммуниста с семьёй Оганесян, он тоже ответил.
«То, что там пытаются как-то привязать — знаю я того и того… Тот, кто мне продавал, никакого отношения к Оганесянам не имеет, если вы это имеете в виду. Я ещё раз говорю — никакого отношения дом к Артавазду Сейрановичу (Оганесяну — прим. ред.) отношения не имеет. То, что написано в Telegram-каналах — это просто сплетни, которые пытаются выдать за действительность», — уверил Долгачёв.
Но напомним, что в выписке из Единого госреестра недвижимости чёрным по белому указан продавец жилья — ООО СП «Строитель», которым почти полностью владеет Сейран Оганесян.
Заметим, что в биографии депутата-коммуниста Артавазда Оганесяна указано, как зовут его родителей, и чем они занимаются.
«Отец, Сейран Артаваздович, трудится в строительном бизнесе», — значится на официальном сайте Законодательного Собрания Приморья.
Их методы
На официальном сайте КПРФ в разделе «За что борются коммунисты» заявлено, что в числе прочего — «За честные и правдивые СМИ».
Нам очень хотелось дать возможность Анатолию Долгачёву честно и правдиво рассказать нашим читателям о сделке по приобретению своей новой большой квартиры в доме с видом на море. Но, увы, столкнулись лишь со словесной несдержанностью господина коммуниста.
«Я даже знаю, кто это пишет, это политическая шалашовка, которая всю жизнь обслуживала едросов, а сейчас пытается КПРФ очернить и на меня наговорить какие-то гадости. Он всю жизнь занимается тем, что собирает всякие сплетни в адрес коммунистов и выдаёт их за действительность», — выпалил наш собеседник, уйдя от ответа на прямой вопрос, кого конкретно он имеет в виду.
Увы, Анатолий Николаевич, похоже, выдать желаемое за действительность пытаетесь вы. А вот предположения тех, кто видит в вашей прошлогодней покупке коррупционную связь с переизбранием сына застройщика по партсписку, куда больше выглядят правдоподобными.