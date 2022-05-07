Кто помог коммунисту Долгачёву в Приморье решить квартирный вопрос?

«Что я буду комментировать? Бабкины сплетни? Ну я ни с кем никогда не торговался, никакие мне скидки никто не делал. Я даже на Спортивной с китайцами не торгуюсь. Какая есть цена — я покупаю. Поэтому всё, что там написали — это просто высосано из пальца», — довольно эмоционально заявил Долгачёв в беседе с нашим корреспондентом.