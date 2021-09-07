Вместе сделаем Чуркин лучше

Чуркину нужен досуговый центр с бассейном
Чуркин — один из самых густонаселённых микрорайонов Владивостока. Там проживает как молодёжь, так и люди преклонного возраста. Всем им важно иметь место для досуга, где можно было бы заняться спортом, собраться с единомышленниками, организовать творческий кружок. Именно такой площадкой и должен стать культурно-досуговый центр, вопросом создания которого занимается Дмитрий Лёгкий.
«Сейчас жителям Первомайки чаще всего приходится ездить в другие районы Владивостока, чтобы хоть как-то разнообразить свой отдых. Я считаю, Чуркину необходима комфортная среда, одним из элементов которой должен стать культурно-досуговый центр с бассейном», — сказал Дмитрий Лёгкий.
За создание центра проголосовало около полутора тысяч человек, каждый из которых, вне зависимости от возраста и социального положения, верит в развитие родного района.
«Я всю жизнь живу в Первомайке, воспитываю здесь своих детей. Чтобы провести время с семьёй, чаще всего приходится ехать в центр, что неудобно, особенно, если нет своего автомобиля. Если у нас построят свой культурно-досуговый центр, эта проблема будет решена. Кроме того, не надо будет думать о том, чем занять детей, когда они подрастут, ведь в центре будут работать творческие кружки и спортивные секции», — сказала местная жительница Татьяна Батова.
Дмитрий Лёгкий и сам живёт в Первомайском районе, чаяния людей понимает прекрасно.
«Я хочу, чтобы подростки развивали свои таланты, занимались спортом, чтобы у молодых семей было место, куда они приведут детей, чтобы пенсионеры знали, что они всегда смогут собраться компанией единомышленников на определённой площадке или освоить хобби, на которое раньше не хватало времени. И чтобы они могли сделать всё это именно здесь, в родной Первомайке», — сказал Дмитрий Лёгкий.
Портовик активно включается в решение проблем жителей района. Так, один из актуальных для Первомайки вопросов — это состояние дорог. Улица Калинина, являясь ключевой артерией всего района, находится в ужасном состоянии: ямы, неработающие ливнёвки, отсутствие качественного дренажа грунтовых вод. Уже после ВЭФ стартует ямочный ремонт, а в 2022 году запланирован капитальный ремонт дорожного полотна.
На связи с властями
Впервые за несколько лет Дмитрию Лёгкому удалось привлечь внимание чиновников к проблемам жителей Первомайки. Ещё в начале августа портовик встретился с главой города Константином Шестаковым, чтобы обсудить с ним перспективы развития района. Кроме того, у Лёгкого имеются выстроенные отношения с губернатором Олегом Кожемяко.
Политолог Андрей Кудисов полагает, что чиновники до сих пор не направляли достаточно сил на развитие Чуркина и всего Первомайского района. Всего за пару месяцев Дмитрий Лёгкий смог кардинально изменить ситуацию.
«Лёгкий куёт пока горячо. Не дожидаясь, пока другие кандидаты попытаются привлечь Константина Шестакова на свои округа, он сумел оперативно наладить диалог с градоначальником и заняться решением реальных проблем. Для будущего депутата контакт с органами исполнительной власти имеет большое значение — чем теснее взаимодействие, тем эффективнее работа народного избранника», — подчеркнул Кудисов.
Когда Дмитрий Владимирович был депутатом Думы Владивостока, мы с ним регулярно сотрудничали. Во-первых, каждый год он выделял нам подарки на Новый год, помогал инвалидам, которые стоят у нас на учёте. Дмитрий Васильевич, даже сложив полномочия депутата, продолжал приобретать новогодние подарки и поздравлял наших детей, наших инвалидов. Плюс периодически он ищет спонсоров на проведение наших мероприятий. С Дмитрием Васильевичем приятно побеседовать, он всегда выдержан и выслушает. Никогда не оставит без помощи, подойдёт к решению проблемы с нужной стороны. Недавно он помог нашим женщинам из ансамбля «Улыбка» установить остановку в районе Чуркина. Только положительные эмоции от совместной работы и сотрудничества. Алексей Гаврилов, председатель общества инвалидов Первомайского района г. Владивостока Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» «Команда Дмитрия Лёгкого за последние полгода показала, как надо работать на территории своего родного района и отстаивать интересы людей на всех уровня: краевом, городском и районном. Лёгкий действует системно и это уже даёт определённый результат. Так, ряд проблем района удалось решить ещё на этапе подготовки к активной фазе избирательной кампании, что говорит о том, что человек и его окружение действуют на результат, а не в рамках обещаний, который могли бы растянуться на несколько месяцев вперёд. Лёгкий работает над обустройством в Первомайском районе культурно-досугового центра с бассейном. Первый шаг уже сделан: собраны подписи, направлен обращение к губернатору, предварительное согласие от него уже получено. Депутат одномандатник и должен синхронизировать работу с интересами своего округа. Депутаты предыдущего созыва, к сожалению, забыли про эту модель работы. Многие из них не появлялись на протяжении последних пяти лет на своих округах. Такие кандидаты как Лёгкий демонстрируют, как следует работать настоящему народному избраннику», — поделился наблюдениями политолог Павел Наливайко.
* Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 1 Легкого Дмитрий Васильевича.