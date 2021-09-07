Вместе сделаем Чуркин лучше

Когда Дмитрий Владимирович был депутатом Думы Владивостока, мы с ним регулярно сотрудничали. Во-первых, каждый год он выделял нам подарки на Новый год, помогал инвалидам, которые стоят у нас на учёте. Дмитрий Васильевич, даже сложив полномочия депутата, продолжал приобретать новогодние подарки и поздравлял наших детей, наших инвалидов. Плюс периодически он ищет спонсоров на проведение наших мероприятий. С Дмитрием Васильевичем приятно побеседовать, он всегда выдержан и выслушает. Никогда не оставит без помощи, подойдёт к решению проблемы с нужной стороны. Недавно он помог нашим женщинам из ансамбля «Улыбка» установить остановку в районе Чуркина. Только положительные эмоции от совместной работы и сотрудничества. Алексей Гаврилов, председатель общества инвалидов Первомайского района г. Владивостока Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» «Команда Дмитрия Лёгкого за последние полгода показала, как надо работать на территории своего родного района и отстаивать интересы людей на всех уровня: краевом, городском и районном. Лёгкий действует системно и это уже даёт определённый результат. Так, ряд проблем района удалось решить ещё на этапе подготовки к активной фазе избирательной кампании, что говорит о том, что человек и его окружение действуют на результат, а не в рамках обещаний, который могли бы растянуться на несколько месяцев вперёд. Лёгкий работает над обустройством в Первомайском районе культурно-досугового центра с бассейном. Первый шаг уже сделан: собраны подписи, направлен обращение к губернатору, предварительное согласие от него уже получено. Депутат одномандатник и должен синхронизировать работу с интересами своего округа. Депутаты предыдущего созыва, к сожалению, забыли про эту модель работы. Многие из них не появлялись на протяжении последних пяти лет на своих округах. Такие кандидаты как Лёгкий демонстрируют, как следует работать настоящему народному избраннику», — поделился наблюдениями политолог Павел Наливайко.