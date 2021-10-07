На свои пять гектаров приморец с женой и тремя детьми приехали из Владивостока в 2016 году. С тех пор на участке появился дом необычной формы, пастбище, курятники, амбар для сена и ещё один для скота. Помимо фермера с семьей здесь живут овцы, куры, свиньи, конь и несколько десятков коз.