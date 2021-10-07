На свои пять гектаров приморец с женой и тремя детьми приехали из Владивостока в 2016 году. С тех пор на участке появился дом необычной формы, пастбище, курятники, амбар для сена и ещё один для скота. Помимо фермера с семьей здесь живут овцы, куры, свиньи, конь и несколько десятков коз.
Хотя по образованию Владимир совсем не агроном, он научился находить общий язык с животными. Свои навыки он продемонстрировал, позвав коз к себе свистом. Уже через считанные секунды вся отара окружила фермера.
Прибежавшие на свист козы вели себя совсем как кошки — тёрлись об ноги людей и охотно давали себя гладить. Впрочем, эксплуатировать доверчивость животных ради прибыли Владимир не собирается.
«Вот это мне не нравится. Животные подвержены заболеваниям, и когда человек посторонний приходит, есть вероятность, что может занести инфекцию», — объяснил собеседник.
Есть и другие опасности, сопряжённые с жизнью в сельской местности Приморского края. Зимой 2020–2021 года участок Владимира посетил леопард, решивший полакомиться козами. Пару беззащитных животных он растерзал на месте, а ещё одну утащил в лес, где и съел.
От внешних угроз и от побега защищает изгородь под напряжением. Как утверждает Владимир, прикосновение к металлической ограде обернётся ударом тока — не смертельным, но неприятным.
Ограда питается от солнечной панели — одной из нескольких, имеющихся в хозяйстве. На ранних этапах обеспечение участка током зависело от панелей на 100%, но со временем удалось провести линию электропередач.
Всю живность Владимир разводит исключительно для собственных нужд. Впрочем, какие-то деньги выручить удаётся — его жена делает из козьего молока натуральные продукты, которые продаются через социальные сети.
«Ну как продаём — мы просто пробуем. Рынок прощупываем. Чтобы выходить на рынок, нужно смотреть — берут или не берут», — добавил фермер.
В ближайшем будущем Владимир с семьёй собирается оформить участок в собственность — по истечении пяти лет так может сделать любой участник программы «Дальневосточный гектар», если он смог освоиться на выданной земле.
Кроме этого, есть замысел удвоить территорию участка, взяв на каждого члена семьи ещё по одному гектару.
По словам собеседника, он получает удовольствие от работы на своём участке, когда видит, как его усилия приносят реальные плоды — некогда пустая земля превращается в фермерское хозяйство.
Владимира и его семью не останавливают даже трудности, иногда возникающие на пути.
«Жаловаться — это против моих принципов», — объяснил приморец свой подход к жизни.