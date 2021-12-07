Жатки Ростсельмаш: надёжные помощники в сезон

Уборка урожая — особый период в жизни аграриев, полный непредвиденных сюрпризов в виде капризов погоды или нашествия вредителей. Поэтому крайне важно, чтобы такие факторы, как наличие квалифицированного персонала и надёжной техники не входили в их число.

Обеспечить качественный сбор зерновых, крупяных, масличных и зернобобовых культур позволяют специализированные навесные адаптеры производства Ростсельмаш — надёжные помощники продвинутых аграриев. Агроклиматический потенциал Приморского края располагает к выращиванию сои. При этом стабильный урожай данной культуры возможен только с учётом правильного подхода к срокам и процессу уборки. Основными адаптерами, позволяющими соблюсти правильный подход к процессу уборки, являются универсальные жатки низкого среза серии FLOAT STREAM. Данные машины сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери. Для этих целей в адаптерах предусмотрена возможность работы в двух режимах: с гибким и «жёстким» ножом. Последний вариант считается традиционным для уборки зерновых и крупяных культур. В этом случае копирование поверхности поля осуществляется корпусом жатки, и стебли растений срезаются на высоте от 40 до 140 мм. Отзывом о работе с FLOAT STREAM поделился глава КФХ Андрей Абакумец (Хорольский район, с. Сиваковка): «С жатками Ростсельмаш работаем на уборке сои и риса уже пятый год. У нас в машинном парке две FLOAT STREAM 700. Техника прекрасно себя проявила, несмотря на наш сложный рельеф и непредсказуемые погодные условия. Убирает чисто, быстро и без потерь». Что касается уборки сои, то только гибкий, или «плавающий», нож позволяет обеспечить низкий срез до 30 мм и попадание в наклонную камеру комбайна всех бобов, в том числе — расположенных у самой земли. В этом режиме к процессу копирования подключаются сразу два механизма: корпус жатки и непосредственно режущий аппарат. «Плавающий» нож хорошо адаптируется к рельефу поля любой сложности, как в продольном, так и в поперечном направлениях, исключая потери и травмирование низко расположенных бобов. Таким образом, урожай убирается в полном объёме. Стабильность работы FLOAT STREAM в обоих режимах гарантируют опорные башмаки, расположенные под ножевым аппаратом или в задней части корпуса жатки. А надёжность обеспечивает уникальная конструкция привода ножевого аппарата из редуктора с ременной передачей. Таким образом, имея в своем технопарке жатку низкого среза от Ростсельмаш, аграрии могут убирать ею одинаково эффективно сразу несколько видов культур: бобовые, зерновые, крупяные. А благодаря дополнительным опционам потенциал адаптера становится еще шире: стеблеподъемники дают возможность работать с полеглыми культурами, комплект переоборудования позволяет настроить технику на уборку льна. Глава предприятия ИП КФХ Сергей Лищук из Михайловского района также доволен результатами уборки урожая жатками низкого среза: «В этом сезоне работали с FLOAT STREAM 700 в тандеме с комбайном VECTOR 450 Track. Убрали около 400 га сои и зерновых. Техника безотказная. Удобный единый гидроразъём, быстро навешивается на комбайн. Также хочу отметить очень удобное и доступное управление рабочими функциями — с джойстика. Просто и быстро регулировать обороты мотовила прямо из кабины комбайна. К FLOAT STREAM 700 приобрёл многофункциональную тележку. Использую устройство для перевозки жатки, очень им доволен». Гарантированное сервисное обслуживание — ещё один плюс специализированных жаток производства Ростсельмаш. Предприятие предоставляет гарантию на технику 2 года. А выгодные условия федеральных программ субсидирования и аграрного лизинга позволяют приобретать жатки с минимальным процентом удорожания.

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