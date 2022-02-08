«Мам, пришли денег»: сколько стоит учиться в ДВФУ

Студенчество — это тот этап жизни, когда ты вроде уже взрослая и самостоятельная единица, но по-прежнему просишь родителей скинуть денег на поход в кино или за гречкой.
На собственном примере посчитал, сколько средств ежемесячно нужно приезжему студенту для относительно комфортной жизни во время учёбы в федеральном вузе.
Быт и прочие «радости»
Начнём с проживания. Каждому иногороднему первокурснику ДВФУ предоставляет место в общежитии кампуса на острове Русском. Выглядит это всё достаточно прилично, все комнаты оборудованы отдельным санузлом и холодильником, раз в десять дней порядок наводит клининговая компания. За все услуги и стабильную крышу над головой уходит 3900 рублей в месяц.
Правда, это не считая того, что из бытовой техники в комнате только холодильник и древний стационарный телефон (для связи с Кремлём, наверное). Поэтому каждый уважающий себя первокурсник первым делом по приезде летит в ближайший магазин бытовой техники и делает им дневную выручку, тратя все средства существования на чайник, фен, утюг и микроволновку — дипломированные специалисты, отбывая из alma mater, всё ранее приобретенное добро забирают с собой. Микроволновые печки, кстати, есть и общего пользования, но для многих даже разогрев пищи — дело почти интимное. А спускаться за утюгом к администратору, когда ты, опаздывая, судорожно собираешься на пару, так себе развлечение. В общей сложности на самую дешёвую технику уходит около 7 000 рублей.
С водой всё не так уж и плохо — если не пить из-под крана. Её можно заказать через приложение с доставкой прямо до порога комнаты. Компания-доставщик делает скидку студентам ДВФУ: 19 литров воды стоят 140 рублей вместо 160.
К слову об общепите в кампусе. Еда в столовых на территории ДВФУ заслуживает отдельного внимания. Дёшево и временами даже вкусно, средний чек не более 200 рублей за классические макароны с котлетой и компот. Я, конечно, не Елена Летучая, но одобряю. Лучший вариант перекуса между парами.
Шампунь, мыло, губка для мытья посуды и прочие составляющие хозяйственно-бытового набора — индивидуальная тема. Если всё, что вам нужно для комфортной жизни — это туалетная бумага, то где-то в сотню рублей в месяц уложитесь. Но если вы, как и я, дотошны до чистоты и покупаете для себя любимого лишь качественные средства личной гигиены и бытовую химию, то готовьтесь тратить не менее 2 000 рублей в месяц.
Теперь о продуктах. На территории кампуса есть магазины со всем необходимым продовольствием. Но эти цены… Порой стоишь и думаешь, что выгоднее купить: хлеб или дом на Шри-Ланке. Поэтому большинство студентов закупаются в городских супермаркетах, чаще всего в «Самбери» в ТВК «Калина Молл». Средний чек только с продуктами — 2 000 рублей в неделю. Но это, не считая дороги.
Наши люди в булочную на такси… ездят
Университет находится на острове, следовательно, пешком до материка не добраться — движение «на своих двоих» по мосту попросту запрещено. Можно поехать на автобусе за 32 рубля, но вот обратно… Если пакет тяжёлый, приходится заказывать такси. В среднем в месяц на дорогу до продуктового и обратно уходит около 860 рублей.
Кстати, раз в неделю можно доехать и бесплатно. Вуз запустил маршрут «выходного дня» до ТВК «Калина Молл». Но желающих прокатиться до торгового центра в субботу или воскресенье не меньше, чем в советской очереди за маслом, поэтому на остановках возле жилых корпусов попасть в салон автобуса просто нереально.
Если рассуждать о транспорте в общем, то выписка из банка говорит, что в месяц я трачу от 3 000 рублей на такси и автобусы. Для справки: билет домой в Хабаровский край обходится всего на 234 рубля дороже.
Товар лицом
Кстати, о любви к себе. В наши дни следить за собой — некая обязанность не только у девушек, но и у парней. Каждый джентльмен просто обязан стричься минимум раз в месяц.
Хороший барбер во Владивостоке в среднем стоит 1100 рублей, но можно и в переходе за 300, если уже готовишься к призыву. А ведь девушкам и того хуже, как представлю эти ежемесячные траты на ноготочки и реснички — аж дрожь по телу.
Следующий абзац точно не для всех, но стоит упоминания. Большинство молодых людей сталкивается с проблемами кожи: акне и всё такое. Лечение тоже выливается в неплохую сумму. По своему опыту скажу, что ежемесячные процедуры у косметолога с препаратами, которые он назначает, забирают из кошелька минимум 4000 рублей. Это дополнительные траты, без которых можно и обойтись, но лучше не стоит, ничем хорошим обычно это не заканчивается.
Кино, кофе, потанцуем?
Куда же без тусовок и выходов в свет? В венах бурлит молодая кровь, хочется отрываться и запивать мысли о долгах и зачётах не своими слезами. А чем ближе сессия, тем сильнее желание. Да и вообще, немного отвлечься от кампусовской суеты не помешает. Обычно в месяц на мероприятия подобного характера с моей карты улетает 3-4 тысячи рублей.
И нельзя забывать про свидания. Молодость дело такое, гормоны то и дело берут своё, и хочется любви. Поэтому будьте готовы к тратам на цветы, кино и рестораны. Свои цифры называть не буду, а то ещё мама узнает, позвонит и устроит скандал, как это обычно бывает: «Какие свидания? Не на что деньги тратить, что ли? Ты учиться приехал или куда?».
Искусство тратить на искусство
Про менее культурный отдых рассказал, теперь про тот, что позволяет абстрагироваться от внешнего мира и почувствовать себя важным. Не знаю, как у всех, но у меня, как у гуманитария до мозга костей, периодически появляется потребность в хорошей литературе. Обычно на книги уходит около 1000 рублей ежемесячно. И это без учёта газет и журналов, которые, конечно, можно почитать и в электронном варианте, но экран смартфона не пахнет утренним кофе.
Не обойтись и без того, что не отпускает в автобусах, на скучных лекциях, между прилавками продуктового и просто за чашечкой чая — без подписки на качественный сервис с музыкой. Благо на Spotify есть вариант студенческого тарифа с оплатой за месяц всего 85 рублей.
Окультуривание — отдельная графа жизни молодого человека. Выбраться в кино — не проблема, билет стоит около 300 рублей, можно, конечно, пойти на поздний сеанс за 150, но тогда придётся отдать таксисту рублей 400 сверху, ибо в 22:00 отходит последний автобус до о. Русского. С театрами и выставками дела обстоят куда лучше, благо есть пушкинская карта и можно покупать билеты за счёт государства.
Достаём калькулятор
А теперь посчитаем. Повышенная стипендия первокурсника — 5 000 рублей в месяц, хватит на оплату общежития и разовую стрижку. Других доплат за первый семестр студентам-бюджетникам не дают. И, соответственно, для комфортного проживания мне приходится тратить 30 000 рублей из кошелька родителей ежемесячно. А это больше чем два прожиточных минимума для населения Приморского края, установленных на 2022 год.
Хорошо, что мне посчастливилось попасть на бюджет. Платное обучение на журфаке ДВФУ стоит 210 тыс. рублей в год, как и на большинстве других специальностей. Исключение — кораблестроение, дизайн, физическая культура, землеустройство и кадастр, геодезия, медицинская биофизика и биохимия, где год обучения стоит 285 тыс. Каждые 30 дней — это ещё 28 тыс. сверху, в лучшем случае — 21 тыс. рублей.