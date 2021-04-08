Кандидаты в кандидаты

Ещё один кандидат-новичок в политике Приморья — Алексей Золотухин из Москвы. В выборах разного уровня он участвует регулярно, но безуспешно. На этот раз намерен побороться за право выдвижения по 62-му округу Приморья. Он уже принимал участие в выборах Собрания депутатов Паратунского сельского поселения, депутатов Московской городской Думы, Думы Партизанского муниципального района. Выдвигался он как в качестве самовыдвиженца, так и от различных политических партий: «Справедливая Россия», «Родина», «Яблоко». Также в СМИ его называют соратником Эльмана Пашаева, скандального адвоката актёра Михаила Ефремова. Интересна политическая программа Золотухина: в публичных выступлениях он заявлял о необходимости пересмотра результатов приватизации, особенно в части крупного бизнеса.