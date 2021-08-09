И храм, и сквер: представители разных сторон обсудили судьбу сквера на Сахалинской

В результате стороны пришли к тому, что в итоговом проекте следует совместить обе инициативы: и храм, и сквер. На участке, отведённом под строительство, вполне смогут разместиться оба объекта. А сотрудники храма смогут следить за тем, чтобы в сквере и на видовой сохранялся порядок. Участники дискуссии подчеркнули, что проводить время на новой площадке смогут и прихожане, и далёкие от церкви люди.