И храм, и сквер: представители разных сторон обсудили судьбу сквера на Сахалинской

Вопрос обустройства территории, где установлен обелиск морякам Сибирской флотилии, вызвал немало дискуссий среди жителей бухты Тихая. Одни выступают за строительство там храма, другие — за сквер. Депутат Законодательного Собрания Дмитрий Новиков посадил обе стороны на стол переговоров, чтобы прийти к решению, которое в итоге устроит всех.
Участие в онлайн-дискуссии приняли общественник Александр Юртаев, который выступает за храм, и урбанист Виталий Гречанюк, сторонник сквера. Стороны постарались взвесить плюсы и минусы обеих инициатив, однако, сошлись на одном: рпринять окончательное решение должны местные жители.
Александр Юртаев занимается проектом возведения храма на Тихой долгие годы. Первые пять тысяч подписей «за храм» собрали ещё в 1999 году. После о проекте вспоминали в двухтысячных, но перейти к делу не удавалось.
«Документы на строительство храма мы получили ещё в 2003 году. Здесь провели молебен, организовали крёстный ход. Люди захотели храм и благоустроенную площадку — видовую. После того, как начали готовиться к саммиту АТЭС, проект закрыли», — рассказал Александр Юртаев.
По его мнению, на территории должны разместиться храм, парковая зона с видовой, мемориал всем павшим воинам на Дальнем Востоке. Размер будущего храма, по словам Юртаева, составит примерно 15 на 20 метров. А значит, там поместятся и другие объекты.
Виталий Гречанюк напомнил о том, что храм будут строить на пожертвования. Следовательно, есть риск, что он превратится в очередной долгострой. Схожая судьба у храма на центральной площади Владивостока, который не могут завершить уже около десяти лет.
По мнению Гречанюка, проводить опросы и слушания необходимо сейчас. Ведь данные, собранные десять, двадцать лет назад, могли устареть, и позиция жителей Тихой на сегодняшний день может оказаться совсем иной.
«При проведении опросов должны быть максимальная открытость, внятные проекты, представленные профессионалами на цифровой площадке. Чтобы жители могли взвесить все доводы и принять решение», — подчеркнул Виталий Гречанюк.
В результате стороны пришли к тому, что в итоговом проекте следует совместить обе инициативы: и храм, и сквер. На участке, отведённом под строительство, вполне смогут разместиться оба объекта. А сотрудники храма смогут следить за тем, чтобы в сквере и на видовой сохранялся порядок. Участники дискуссии подчеркнули, что проводить время на новой площадке смогут и прихожане, и далёкие от церкви люди.
Дмитрий Новиков, поводя итог беседы, акцентировал внимание на том, что решать судьбу проекта должны сами жители Тихой. Проводить опросы общественного мнения будут волонтёры, также поделиться своей позицией можно прямо сейчас на сайте ЗаДело.РФ, в соцсетях Дмитрия Новикова.
Ознакомиться с полной записью беседы Дмитрия Новикова с экспертами можно по ссылке.