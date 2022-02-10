Красный политический борщ

К сожалению, пока системные силы никак не отражают повестку коммунистов и не информируют о выдвижении на передовую команд местных глав и их кандидатов. И даже если власти региона смогут найти точки соприкосновения с приморским отделением КПРФ, то всё равно не будет никакой гарантии отсутствия масштабного наблюдения за голосованием на одномандатных округах.