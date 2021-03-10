«Вдруг потолок на голову обрушится?»: администрация Находки не торопится переселять жителей аварийных домов

— В нашем бараке остались в основном те, чьи квартиры оформлены по договору соцнайма, то есть, это не наша собственность, а муниципальная. А администрация города нас расселять не будет, им это не надо. Они ведь уже продали этот дом! А вы бы видели наши условия: всё ветхое, стены буквально сыпятся, канализации нет. Живём как на пороховой бочке, и все ведь с детьми! У меня двое — 2 и 12 лет. К нам даже такси не доезжают — водители думают, что этот дом нежилой и подъезжают к соседнему адресу. Мы слышали, что по программе переселения из аварийного жилья нас собирались расселить к 2025 году, а потом моя соседка узнала, что это произойдёт только к 2030-му. Нас везде футболят, мы тут как отшельники… — поделилась жительница нерасселённого дома Яна Ишкаева.