«Вдруг потолок на голову обрушится?»: администрация Находки не торопится переселять жителей аварийных домов

Грибок и дырявая крыша
— В нашем бараке остались в основном те, чьи квартиры оформлены по договору соцнайма, то есть, это не наша собственность, а муниципальная. А администрация города нас расселять не будет, им это не надо. Они ведь уже продали этот дом! А вы бы видели наши условия: всё ветхое, стены буквально сыпятся, канализации нет. Живём как на пороховой бочке, и все ведь с детьми! У меня двое — 2 и 12 лет. К нам даже такси не доезжают — водители думают, что этот дом нежилой и подъезжают к соседнему адресу. Мы слышали, что по программе переселения из аварийного жилья нас собирались расселить к 2025 году, а потом моя соседка узнала, что это произойдёт только к 2030-му. Нас везде футболят, мы тут как отшельники… — поделилась жительница нерасселённого дома Яна Ишкаева.
Её соседка Оксана Молчанова рассказала, что жильцов уже начали обесточивать. Неизвестные, заявив, что люди пользуются электричеством нелегально, обрезали свет в некоторых помещениях.
— А кровлю вообще никто не чинил на моей памяти за 8 лет ни разу. Крыша — как решето, любой дождик сразу заливает квартиры, проводка искрит, всюду сырость, грибок… На одно из наших заявлений в ЖЭКе ответили — мол, не будем отправлять к вам ремонтников, это опасно для жизни. А как мы тут живём? Вдруг потолок нам на головы обрушится? — Оксана Молчанова.
Дочери Оксаны нет и четырёх лет: всю свою жизнь она прожила в аварийных условиях.
Без бумажки ты…?
Расселение аварийного дома застряло из-за нерасторопности администрации Находки. Для сноса барака требуется акт согласования границ огораживаемого земельного участка и межевой план, который направляется в Росреестр. Этот документ и не могут предоставить находкинские чиновники.
Затягивая документооборот, в мэрии фактически нарушают ранее заключённое соглашение с «Терминалом Астафьева». Стивидоры готовы выполнить все возложенные на себя обязательства, однако в компании не могут повлиять на городскую администрацию. В частности, «Терминал Астафьева» уже готов приступить к демонтажу ветхих построек, но не может этого сделать из-за безответстенности местных властей.
«Терминал Астафьева» занимается проблемой расселения ветхого жилья с 2018 года. За это время 47 семей получили новые комфортные квартиры в разных районах Находки. Для этого компания инициировала проверку жилищных условий, чтобы дома официально получили статус аварийных. После чего предприятие стало выкупать квартиры у собственников, причём люди получали сумму, которую хватило бы на приобретение нового жилья в Находке. За всё время компании удалось расселить 47 семей, которые могли бы до сих пор дожидаться решения квартирного вопросы от властей. В реализации программы по переселению находкинцев из аварийных домов также приняла участие сенатор от Приморья Людмила Талабаева и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Теперь усилия множества людей могут сойти на нет из-за нежелания администрации Находки довести работу до конца. Газета «Золотой Рог» продолжит следить за развитием событий.