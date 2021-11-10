Что нам стоит дом построить?

Интересно, что с августа 2019 года по ноябрь 2020 года стройплощадок в Приморье насчитывалось от 91 до 96, а с декабря 2020 их количество неуклонно росло, как и выданных разрешений на строительство. Из 131 жилой новостройки две получили одобрение ещё до 2012 года, 45 объектов — в 2018 году, 10 — в 2019, 20 — в 2020, 33 — в 2021.
ДОЛГОСТРОИ ВСТУПИЛИ В СТРОЙ
Отчетность Росстата за 8 месяцев 2021 года показывает опережение на 67,1% графика ввода жилья в Приморье по сравнению с 2020 годом. За январь–август 2021 года по этому показателю край занимает 32‑е место среди 85 регионов РФ. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 29 домов, в следующем — 33, в 2023 — 44, в 2024 -18, в 2025 — 7.
В перечне сданного жилья есть и долгострои. Их количество заметно сократилось за последнее время. По данным АО «Корпорация развития Приморского края», в конце 2019 года насчитывалось около 30 «замороженных» на разных этапах строек. На сегодня завершено строительство 16 домов, введено в эксплуатацию 182,5 тысячи квадратных метров жилья, общее количество квартир — 2 155. Основной объём многоквартирных домов (14 объектов) достраивали с помощью некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края». Он был создан по инициативе краевого правительства и зарегистрирован 23 апреля 2019 года. Его основная задача — финансирование работ по завершению строительства проблемных домов и организация работы для ввода объекта в эксплуатацию за счёт средств федерального и краевого бюджетов.
СПРАВКА «ЗР»
Введённые в эксплуатацию дома, которые ранее числились долгостроями:
ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ
По данным аналитического обзора, составленного ООО «Институт развития строительной отрасли» (Москва), застройщики возводят жильё во Владивостоке (105 возводимых домов или 86,5% от общей площади квартир), а также Уссурийске, Артёме, Находке, Трудовом, Большом Камне, в Надеждинском и Черниговском районах. Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома высотой 25 и более этажей — почти 36% от всех строящихся в крае. Для сравнения: в целом по Российской Федерации доля высотного строительства составляет 26,6%.
Стоит отметить, что к домам высотой свыше 75 метров повышенные требования к обеспечению пожарной безопасности: они настолько серьёзные, что такие дома порой нерентабельно строить. Например, в строениях повышенной этажности должны применяться очень дорогие системы пожаротушения, количество лифтов намного больше и др.
Самые высокие строящиеся жилые дома в крае — 29-этажные многоквартирные дома в ЖК «Чайка» от застройщика «ГК Армада», в ЖК «Нерчинская, 10» («Приморстрой») и в ЖК «Академгородок» («Стройзаказ»).
КАКИЕ ПО КАРМАНУ, ТАКИЕ И СТРОИМ
Почти 63% жилых зданий в Приморском крае возводят по технологии монолитно-кирпичного домостроения. Также используют монолит (14,5%), блочные конструкции (1,5%), только кирпич (8,4%), панели (13%). Кстати, последний вариант — не самый плохой. Эксперты отмечают, что дома из него весьма прочные, хотя и более холодные, чем из кирпича.
По состоянию на октябрь 2021 года жильё в Приморском крае возводят 57 застройщиков, которые представлены 71 компанией (юридическим лицом).
Больше всего новостроек у компании «Восточный ЛУЧ» — 9 домов, в которых совокупная площадь квартир 104 964 квадратных метра. Также в списке крупных застройщиков ООО «Жилкапинвест» (6 домов и 87 207 квадратных метров) и ИСК «Патрокл» (8 домов и 73 322 квадратных метра).
Средняя площадь жилой единицы в домах, возводимых в Приморье, за последние два года заметно снизилась — с 54,2 квадрата на начало 2019 года до 49,6 квадрата на сегодня. Это общероссийская тенденция: данный показатель всего на 0,3 квадратных метра меньше, чем по стране.
По словам председателя совета саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергея Федоренко, застройщики выбирают проект многоэтажки с малоформатными квартирами, реагируя на платежеспособный спрос населения. По его словам, раскупаются в первую очередь именно квартиры меньшей площади.
— Малометражные квартиры и квартиры-студии очень популярны у населения. Сегодня реальная ситуация такая: большинству потенциальных покупателей не по карману жилье в 50 квадратных метров — это дорого для них, ведь предстоит выплачивать проценты за ипотеку и ещё жить на что-то надо, — резюмирует эксперт.
Самая маленькая средняя площадь строящихся квартир в крае — у застройщика «Стройзаказ» — 32,4 квадратных метра. Самая большая — у застройщика «Атлантикс Констракшн» — 131 квадратный метр. Что касается абсолютных величин, то самая малометражная квартира в возводимых домах — 28,4 квадрата, самая большая — 142,3 квадрата.
ИПОТЕКА ДЕШЕВЕЕТ, НОВОСТРОЙКИ ДОРОЖАЮТ
По состоянию на октябрь нынешнего года средняя цена предложения на рынке строящегося жилья в Приморье составила 81 696 рублей за квадратный метр. Но, как отмечают специалисты, это среднеарифметическая цифра, которая не совсем верно отражает стоимость квартир в новостройках. В том же Уссурийске, втором по величине городе края, средняя цена квадрата составляет около 80 тысяч рублей, не говоря уже о менее крупных городах. А во Владивостоке, где строят большую часть жилых многоэтажек, квадратный метр обходится покупателю от 130 до 250 тысяч рублей. В Приморскстате отмечают рекордное подорожание элитных квартир в новостройках — на 16,8% с начала года.
Аналитики отмечают, что на росте цен на первичном рынке недвижимости пока ещё не отразились издержки, связанные с увеличением стоимости стройматериалов, наблюдавшиеся в начале 2021 года. Цены взлетели из-за высокого спроса, который подтолкнула льготная ипотека для покупателей квартир в новостройках под 6,5%. О ней было объявлено в апреле 2020 года, и воспользовались ею граждане, не попадающие под условия стартовавшей с декабря 2019 года программы «Дальневосточная ипотека».
Несмотря на то, что с 1 июля 2021 ужесточились условия льготной ипотеки, спрос на неё не падает. По данным Банка России за 8 месяцев 2021 года, количество ипотечных кредитов, выданных жителям Приморья, составило 15 789, что на 29,3% больше уровня 2020 года, и на 74,9% выше значений, достигнутых в 2019 году.
В августе 2021 года средний размер ипотечного кредита в Приморье составил 3,53 млн рублей — на 16% больше, чем в 2020 году и на 36,5% — чем в 2019 году.
Аналитики дают неоднозначный прогноз по поводу возможной цены на жилую недвижимость в 2022 году. Как видим, надежда на то, что с увеличением количества новостроек цены на квадратные метры упадут, не оправдались. Падение ставок на ипотечные кредиты вызвало ажиотажный спрос на жильё, и оно только дорожает. Эксперты напоминают, что даже льготные займы могут вогнать в долговую яму, поэтому призывают потенциальных покупателей разумно оценить свои финансовые возможности и кредитоспособность.