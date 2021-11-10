Что нам стоит дом построить?

По состоянию на октябрь нынешнего года средняя цена предложения на рынке строящегося жилья в Приморье составила 81 696 рублей за квадратный метр. Но, как отмечают специалисты, это среднеарифметическая цифра, которая не совсем верно отражает стоимость квартир в новостройках. В том же Уссурийске, втором по величине городе края, средняя цена квадрата составляет около 80 тысяч рублей, не говоря уже о менее крупных городах. А во Владивостоке, где строят большую часть жилых многоэтажек, квадратный метр обходится покупателю от 130 до 250 тысяч рублей. В Приморскстате отмечают рекордное подорожание элитных квартир в новостройках — на 16,8% с начала года.