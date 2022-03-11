Покупатели предлагают миллиард

Спрос на объекты недвижимости во Владивостоке резко возрос. Эксперты рынка связывают это с неустойчивостью рубля и событиями на Украине. Покупатели проявляют особенный интерес к гостинкам, однокомнатным квартирам и дачным участкам.

При этом некоторые объявления просто шокируют. Невероятным показалось предложение на Фарпосте обменять 10 миллиардов рублей на какой-либо ценный объект дальневосточной столицы. Для сравнения: весной 2019 года во Владивостоке удалось продать два недостроенных пятизвездочных «Хаятта» еле-еле за 3,7 миллиарда рублей. В агентстве недвижимости «Метры» отметили, что в объявление закралась неточность. На самом деле ищется привлекательный объект примерно за 1 058 099 894 рубля. При этом конкретный сегмент рынка недвижимости не называется. Это может быть предприятие, база, хороший участок земли и пр. Однако долгое время в продаже за 1 миллиард рублей находился лишь единственный объект — недостроенный торгово-выставочный центр на Чуркине. Всё же публичное предложение объектов недвижимости сегодня — это не более чем за 1 миллиард рублей. Найти что-либо более дорогое пока не удаётся. Есть покупатель, подыскивающий в городе земельный участок или базу за полмиллиарда. Есть желающие купить небольшое офисное здание в пределах до 300 миллионов. Другие предложения по спросу значительно скромнее. Коттедж или таунхаус — за 50 млн. Офисное помещение 100 кв. метров — за 30 млн. Во Владивостоке квартиры, которые получше, предлагаются за 10-35 млн., похуже — от 2 млн. Причем довольно простые одно-двухкомнатные желают купить за 3-8 млн. Гостинки и комнаты надеются приобрести за 2-3,5 млн рублей, дом в радиусе 200 км от Владивостока — за 1,5 млн рублей. Наивный экстремал желает купить в Лазовском районе домик всего за 500 тысяч. Дачные участки в пределах города — от уже мало реальных 500 тысяч-миллиона рублей. Капитальный гараж — за миллион, парковочное место за 600 тысяч. Риэлторы полагают, что повышенный спрос на недвижимость в этом году во Владивостоке может сохраниться, по крайней мере, все три весенних месяца.

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