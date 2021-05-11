Не пишите письма в Спортлото

Как поступить человеку, который остался без зарплаты или оказался без работы и выходного пособия по инициативе нерадивого работодателя? «Золотой Рог» составил подробную инструкцию, как следует поступить и куда можно обратиться.
Как именно могут быть нарушены права работника
Основы взаимодействия работающего человека и работодателя подробно описаны в Трудовом кодексе Российской Федерации. По закону работодатель должен создать для работника комфортные и безопасные условия работы на местах, а так же вовремя и в полном объеме оплачивать его труд. Работнику Трудовой кодекс гарантирует защиту его интересов в борьбе с нерадивыми работодателями. Эти нормы также закреплены в Конституции страны.
Юристы, отстаивающие интересы наемных работников в суде отмечают, что чаще всего им приходится работать со следующими нарушениями: отклонение от норм Трудового кодекса, нормативных актов, внутренних приказов предприятия, трудового расписания и графика отпусков.
Роструд в 2018 году отчитался о самых основных отклонениях работодателей от норм Трудового кодекса. Работодатели, согласно отчету, иногда грешат, несвоевременно выплачивая зарплаты или накопленные задолженности. Некоторые работники подавали жалобы на невыплату компенсаций в положенных по закону случаях. Также часто встречаются ситуации, при которых с работниками неправильно оформляются трудовые отношения, а так же неправильно ведутся трудовые книжки. Самое грубое нарушение — незаконное увольнение. Достаточно часто работники не получают отпуска по графику, работают сверхурочно или выполняют функции, которые не предусмотрены трудовым договором.
Солидный арсенал защиты прав
В России наемный работник имеет очень обширный список инструментов, которые позволяют ему отстаивать свои интересы и бороться даже с самыми большими корпорациями. 352 статья Трудового кодекса говорит, что в первую очередь человек имеет возможность самостоятельно защищать себя, обращаться к руководству и требовать исправления допущенных нарушений.
Также человек может прекратить работу, обратиться в профсоюзную организацию и пожаловаться в надзорные органы. Кроме того, закон не запрещает работнику подавать судебные иски и требовать соблюдения прав в судебном порядке. Однако далеко не по каждому случаю следует сразу же идти в суд, есть целый ряд инстанций, которые могут решить возникшую проблему за гораздо меньший срок.
Первый шаг — трудовая инспекция
Работнику, который стал жертвой нерадивого работодателя, в первую очередь следует обратиться именно в инспекцию Роструда. Подать жалобу может любой человек. Ведомство следит за соблюдением законодательства как в государственных структурах, так и в частном секторе.
Для того, чтобы подать жалобу, вовсе не обязательно идти к представителям ведомства, можно подать заявление и через интернет. Форма для заявления есть на сайте Роструда и даже в мобильном приложении. Кроме того, в ведомстве есть горячая линия, куда может обратиться обманутый работник.
Инспекторы Роструда проверяют заявления работников сроком до одного месяца. По результатам проверки инспекторы ведомства могут оштрафовать работодателя за нарушение законодательства и выдать предписания на устранение недостатков. К сожалению, для некоторых работников, обращение в трудовую инспекцию не может происходить на анонимных условиях, ведомство просто не имеет права рассматривать такие «депеши», но выход есть — заявитель может потребовать, чтобы работодателю не называли лицо, подавшее заявление.
Второй шаг — прокуратура
Прокуратура — это ведомство, которое контролирует соблюдение законодательства и обеспечивает защиту граждан «по всем фронтам». Жалоба в прокуратуру может содержать нарушения или поступки работодателя, которые могут быть расценены как незаконные действия.
Что будет нерадивому работодателю за нарушение Трудового кодекса? Согласно статье 5.27 Кодекса административных правонарушений России, нарушитель будет наказан штрафом от тысячи до двухсот тысяч рублей. Если работодатель не выплачивает заработную плату, то он может не только получить штраф, но и лишиться свободы на срок от трех до пяти лет.
Важный момент — заявление следует подавать в прокуратуру в том же месте, где проживает заявитель или же по адресу регистрации юридического лица. Ведомство будет рассматривать жалобу в течение месяца, однако, если заявление составлено правильно и подробно, а указанные в заявлении факты не нужно будет перепроверять с запросом дополнительной информации, то срок рассмотрения может уменьшиться до пятнадцати дней.
Третий шаг — судебное разбирательство
Судебный прецедент между работником и работодателем возникает в случае, если работодатель не выплачивает деньги или крупно задолжал работнику. Исковое заявление по такому иску должно быть составлено по всем правилам 131 статьи гражданско-правового кодекса.
По закону заявителям, которые подают исковые заявления по трудовым спорам, не придется оплачивать государственную пошлину. Документы, то есть исковое заявление, нужно будет подавать по месту регистрации одной из сторон.
Правильно составленная жалоба — ключ к успеху
Среди всех документов только исковое заявление следует составлять, пользуясь специальным бланком. Остальные бумаги можно заполнять в произвольной форме. Что касается структуры жалобы, здесь можно выделить некоторые особенности, которые должны быть упомянуты в тексте.
В первую очередь «шапка» письма — в правом углу листа следует указать ведомство, которому предназначена жалоба и личные данные заявителя. Ниже шапки следует написать «Жалоба» или «Заявление».
После этого следует детально описать проблему — изложить данные о трудовых отношениях с работодателем с датами и подтверждениями. Также нужно указать номер трудового договора, должность, описание нарушения прав и указать лиц, которые повинны в нарушении. В конце заявления нужно написать требования, обычно заявители просят ведомство провести проверку.
К заявлению нужно приложить копии документов, которые могут подтвердить работу человека на предприятии, его увольнение, копию приказов, которые могут подтвердить неправомерность действий работодателя.
Пользователю сайта, подавая заявление через интернет-портал Роструда, следует заполнить электронную форму с вышеупомянутыми пунктами и прикрепить к заявлению электронные копии документов.
Андрей ГОЛУБЬ.