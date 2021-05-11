Не пишите письма в Спортлото

Роструд в 2018 году отчитался о самых основных отклонениях работодателей от норм Трудового кодекса. Работодатели, согласно отчету, иногда грешат, несвоевременно выплачивая зарплаты или накопленные задолженности. Некоторые работники подавали жалобы на невыплату компенсаций в положенных по закону случаях. Также часто встречаются ситуации, при которых с работниками неправильно оформляются трудовые отношения, а так же неправильно ведутся трудовые книжки. Самое грубое нарушение — незаконное увольнение. Достаточно часто работники не получают отпуска по графику, работают сверхурочно или выполняют функции, которые не предусмотрены трудовым договором.