Политическая кухня Приморья: Кто есть кто

«Это опытный депутат, который большую часть своей профессиональной карьеры в той или иной степени связан как с „Единой Россией“, так и с законотворческой деятельностью. Кроме того, Пинский достаточно эффективен в ГосДуме, он активно участвует в работе своего комитета. Нельзя сказать, что все пять лет депутат ничего не делал. Пинский занимается в Госдуме широким спектром проектов, связанных не только с Приморьем. Его аппаратный вес может позволить ему войти в списки партии и быть избранным, тем более, что поддержка профсоюзов для партии всегда не лишняя», — сказал политолог Вячеслав Беляков.