Наливайко о Лёгком: впервые за долгое время на Чуркине появляется представитель населения во власти

Эксперты позитивно оценивают предвыборную кампанию Дмитрия Лёгкого в Первомайском районе Владивостока. Ему уже удалось выстроить горизонтальные связи с администрацией города, что, несомненно, пошло на пользу жителям территории.

Политолог Андрей Кудисов уверен, что Лёгкому удалось то, что не смогли сделать многие его предшественники: вернуть Чуркин в зоне внимания чиновников. Не секрет, что территория до сих пор остаётся отрезанной от остальных районов Владивостока, что сказывается и на её развитии. «Дмитрий Лёгкий куёт пока горячо. Не дожидаясь, пока другие кандидаты попытаются привлечь Константина Шестакова на свои округа, он сумел оперативно наладить диалог с градоначальником и заняться решением реальных проблем. Для потенциального депутата контакт с органами исполнительной власти имеет большое значение — чем теснее взаимодействие, тем эффективнее работа народного избранника», — подчеркнул Кудисов. Другие позитивно оценивают общую стратегию кампании Дмитрия Лёгкого и его команды. Политолог Павел Наливайко полагает, что выстраивание горизонтальных связей с администрацией Владивостока пойдёт на пользу и кандидату, и жителям его округа. «У Константина Шестакова сейчас «медовый месяц», так что он активно вникает в ситуацию в разных районах Владивостока. И со стороны кандидата крайне важно привлекать мэра на свою территорию, что Лёгкий и делает. Это уже не первая его встреча с Шестаковым в Первомайском районе. Впервые за долгое время на Чуркине появляется представитель населения во власти. И уже сейчас, в режиме аванса, Лёгкий работает на благо района и, не откладывая их в долгий ящик, решает вопросы, которые жители поднимают во время встреч», — сказал Наливайко. Напомним, в это воскресенье Дмитрий Лёгкий встретился с мэром Константином Шестаковым на сопке Бурачка. Там они обсудили текущую ситуацию в Первомайском районе и продумали пути для решения имеющихся проблем. В частности, подняли вопрос строительства скейт-парка на Чуркине, обустройства в районе парков, скверов, ремонта дорог. Ключевой темой встречи стало создание в Первомайке досугового центра с бассейном. Места, где смогут проводить занятия творческие коллективы, будут оборудованы площадки для спортивных секций. Главным объектом станет общественный плавательный бассейн. Пока что подобного центра во всём Первомайском районе нет, и для того, чтобы разнообразить свой досуг, жители вынуждены ездить в другие точки Владивостока. По мнению экспертов, наибольшую активность среди претендентов на 1-й одномандатный округ сохраняет Дмитрий Лёгкий. Другие кандидаты, претендующие на территорию, до сих пор не приступили к освещению проблем жителей Первомайки и путей их решения в публичном поле. По мнению политологов, представители оппозиционных партий, по традиции, делают ставку не на встречи с населением, а на протестную повестку. В то время как Дмитрий Лёгкий практически каждый день проводит встречи с жителями Первомайки. Пока что в СМИ сложно найти упоминания деятельности других претендентов на мандат. Эксперты отмечают, что эксплуатация протестной повестки, а не практика реальных дел — давняя традиция оппозиционных сил. Однако жители Первомайки видят, кто из кандидатов прикладывает реальные усилия для решения их проблем, а не пытается завоевать расположение людей, обвиняя действующую власть в бездействии. Отметим, по 1-му одномандатному избирательному округу выдвинулись представители разных политических сил. КПРФ представит депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. Ляшенко родился в 1986 году в столице Приморья. В 2013 году окончил Дальневосточный федеральный университет. От партии "Гражданская инициатива" в кампании примет участие Иван Роговой. Он родился в 2000 году в городе Большой Камень. В числе прочих претендентов — самовыдвиженцы Денис Захаров и Андрей Ищенко. Захаров родился в 1984 году в посёлке Кавалерово. В 2004 году окончил Владивостокский государственный профессионально-педагогический колледж. На настоящий момент трудится шеф-поваром у ИП Гуляев. Ищенко родился в 1981 году в Лесозаводске. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Сейчас трудится в товариществе на вере "Ищенко и Компания». Партию «Родина» представляет Роман Журавлёв 1985 года рождения. Родился в Сахалинской области, но после перебрался в Приморье. В 2008 году окончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О Макарова. Сейчас — на пенсии.

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