«Вот и лето прошло», а красоты на исторических фасадах Владивостока, как не бывало

Состояние исторических фасадов Владивостока оставляет желать лучшего. И дело не только в баннерах с нарисованными окнами, которыми затянули немало домов в центре города, но и в антеннах с кондиционерами. Последних, с каждым годом, становится только больше.

Необычайно жаркое лето 2021 года позади. За окном типичная для Приморья осенняя погода, когда утром в автобусе встречаются студентки в экстремальных мини и почтенные матроны в шапочках. Автовладельцы понемногу готовятся ко «дню жестянщика» и планируют поездку в шиномонтаж. Синоптики на разные лады пугают населения в попытках угадать, когда же выпадет первый снег. Горожане все чаще поднимают взгляд в небо силясь понять что именно сыпется сверху: туман, мелкий дождь или штукатурка реставрируемого здания. И каждый раз, в центре города, взгляд неизменно упирается в соседство архитектурных изысков столетних строений и безликих, однотипных, пыльных внешних блоков систем кондиционирования помещений, которые совершенно не вписываются архитектурный ансамбль здания. Бесспорно, с местным климатом, можно гарантировано говорить о том, что минимум одну неделю в год без кондиционера жителю Владивостока жизнь не мила. В особенности это было заметно летом 2021 года, когда столбики термометров выдавали аномальные для региона показатели, а уровень влажности превышал комфортные нормы. Стоимость работ по установке кондиционера в этот период выросла не менее, чем в два раза, а мастеров не хватало на всех желающих. Однако цены на услуги монтажа, дефицит самих кондиционеров в магазинах и смутные сроки завершения работ мало кого остановили в погоне за долгожданной прохладой в квартире или офисе. О разрешении на установку кондиционера если кто-то и успел подумать в этой жаркой гонке, то скорее всего в последнюю очередь. И дело не только в несознательности некоторых граждан, но и в несовершенстве законодательной базы, которая регламентирует установку чего-либо как на фасадах исторических зданий, так и на жилых многоэтажках. Генеральный директор компании ООО «Дальстройбизнес II», почетный строитель России Александр Субботин уверен, что профильные законы по этому вопросу требуют доработки, — пишет «Альянс HELP». «Есть большая проблема с тем, что до сих пор не решен вопрос уборки с фасадной части кондиционеров и антенн. Это не украшает город. Пока законы в этом отношении у нас беззубые», — заявил специалист.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter