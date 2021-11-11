Как Приморье прославили «Золотые листья» из Артёма

Какие фарфоровые изделия и посуда использовались во Владивостоке до открытия собственных заводов, что моряки везли из заграничных поездок, какие сервизы украшали серванты наших бабушек и дедушек, что ещё создавали из фарфора.
НЕ СОВСЕМ ЦАРСКИЙ, НО ВСЁ-ТАКИ…
— Идея выставки — показать с помощью фарфора то, как формировалась в нашем крае, в нашем городе история повседневности, — говорит куратор выставки, старший научный сотрудник музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Ольга Зотова. — Скажу сразу, что в фондах музея шесть тысяч единиц хранения фарфора и представить все коллекции было просто невозможно, поэтому мы отобрали лучшее — 522 экспоната.
В начале прошлого века фарфор попадал в наш город с его новыми жителями. Чайные пары, вазы, тарелки привозили с собой, покупали — когда появились в городе магазины и спрос на такой хрупкий и недешёвый товар. Что-то привозили из Китая, Японии…
Один из самых интересных экспонатов первого зала — сервиз производства 20-х годов прошлого века из 53 предметов. Он радовал три поколения одной владивостокской семьи, где его называли царским — из-за количества входящих в него чашек и тарелок, — а потом уже попал в музей. Конечно, такой красотой в то время могли похвастать не все.
ВСЁ СВОЁ, ВСЁ РОДНОЕ
Особенно интересен, пожалуй, второй зал выставки. Здесь можно узнать о том, какой фарфор производили в нашем крае и нашем городе.
— Первым в Приморье собственное фарфоровое производство создал Дмитрий Старцев, — говорит Ольга Зотова, — и стал обеспечивать потребности города местной продукцией, сделав её более доступной.
Уникальная история завода Старцева впечатляет — при том, что продукции сохранилось очень мало, во всяком случае в целом виде. Мы знаем, что его завод производил до 12 тысяч изделий в месяц — кружки, сервизы, вазы и многое другое. Сохранились фото, где видно, как в цехах его завода китайцы расписывают фарфор вручную.
Старцев был удивительным пассионарием, сумевшим создать с нуля замечательный фарфор высокого качества, причём на местных материалах — он использовал глину с острова Путятина.
В советское время в крае открылись сразу два завода — Артёмовский и Владивостокский. Они занимались не только штамповкой ширпотреба, но и производством высокохудожественных изделий. Скульпторы, художники чётко вели тему укоренённости, в их творчестве были ясно видны дальневосточные мотивы природы, проходивших здесь исторических событий, облик Владивостока… Чайные наборы, вазы, декоративные тарелки, авторские произведения — всё это приморское производство.
АУКЦИОНЫ НЕ СОВРУТ
Владивостокский фарфоровый завод открылся в 1971 году.
— Здесь мы представляем множество интересных экспонатов. Например, бульонную пару «Аппетитная», которая стала 50-миллионным изделием завода. Было это в 1975 году, — говорит Ольга Ивановна. — На проектную мощность завод вышел на третий год работы и производил 24 миллиона единиц продукции в год. И это были не только предметы массового спроса, но и авторские работы с ручной росписью.
Хочу отметить, что скульпторы и художники завода никогда не относились к массовому производству как к штамповке. Например, во многих сервизах использовалась необычная и очень красивая форма чашки «хризантема», что делало даже простой сервиз более изящным и эстетичным.
А вот чайные наборы типа «На проталине», «Цветы России» были авторскими произведениями и фактически представляли собой живопись на фарфоре, где учтена каждая деталь. При этом иногда авторские росписи — по разработанным эскизам — шли затем в массовое производство.
Некоторые массовые изделия завода сегодня на аукционах стоят весьма дорого. Например, сервиз из серии «Пословицы и поговорки», потому что это был ограниченный выпуск.
Кстати, по клейму на изделиях можно определить, в каком десятилетии они выпущены. В 70-х это был тигр, а в 80-х — лотос.
Артёмовский опытно-экспериментальный завод был открыт в 1965 году. Именно серия его сервизов принесла славу приморскому фарфору далеко за пределами России.
— Знаменитый скульптор Алексей Семенович Песегов, например, создал сервиз «Золотые листья» в форме снопика, роспись к нему сделала художница Валентина Прочка, — говорит Ольга Зотова. — В 1967 году этот сервиз экспонировался в Монреале на выставке «ЭКСПО». И пресса писала о нём так: «Теперь мы знаем, что в Советском Союзе есть фарфор».
Когда мы формировали выставку и делали экспозицию, едва ли не каждый сотрудник музея восторгался: «Ой, у меня такие были дома!» или «А на даче до сих пор из таких пьём», «Такой сервиз у бабушки есть» и так далее… Владивостокский и Артёмовский заводы действительно снабжали не только край, но и весь Дальний Восток прекрасным фарфором. И нам есть чем гордиться.
В третьем и четвертом залах выставки — «На память» и «Автора!» — представлены скульптуры из фарфора Дулёвского, Ломоносовского заводов, Ленинградского завода и работы, которые в буквальном смысле можно считать произведениями искусства: в них скульпторы и художники, работавшие на приморских фарфоровых заводах, предстают в полном творческом блеске. Выставленные сервизы создавались только в единственном экземпляре.