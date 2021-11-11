Как Приморье прославили «Золотые листья» из Артёма

Когда мы формировали выставку и делали экспозицию, едва ли не каждый сотрудник музея восторгался: «Ой, у меня такие были дома!» или «А на даче до сих пор из таких пьём», «Такой сервиз у бабушки есть» и так далее… Владивостокский и Артёмовский заводы действительно снабжали не только край, но и весь Дальний Восток прекрасным фарфором. И нам есть чем гордиться.