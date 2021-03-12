Своих не бросаем: Большинство приморцев предпочитает салонные «японки»

Сегодня уже 15% россиян согласны пройти все этапы онлайн-сделки и оформить доставку автомобиля до двери. Весомая доля автовладельцев при этом готова к прохождению пока лишь части дистанционного клиентского пути: 41% опрошенных легко могут определиться в Интернете с маркой и моделью, 33% — выбрать комплектацию и дополнительное оборудование, сравнив цены, а 21% — дойти до этапа онлайн-бронирования. Не только забронировать, но и оплатить приобретаемое транспортное средство готовы 23% респондентов, которые, однако, хотели бы лично впоследствии забрать свой автомобиль в автосалоне.