Своих не бросаем: Большинство приморцев предпочитает салонные «японки»

За первые два месяца 2021 года на льготных условиях было реализовано более 42,5 тыс. автомобилей. Эти льготы реализуются в рамках государственных программ поддержки спроса в отечественной автомобильной промышленности. Из этого количества по программе льготного автокредитования было приобретено около 35,4 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга — еще более 7,1 тыс. автомобилей. Такие данные привел в начале марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Программы льготного автокредитования набираю популярность в Приморье. Несмотря на госпрограммы поддержки спроса в отечественной автомобильной промышленности, приморцы предпочитают зарубежные марки авто.
Так, спросом среди приморцев пользуются программы льготного кредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По этим программам дальневосточники могут воспользоваться скидкой 25% при покупке авто. Для участия в программах нужно выбрать автомобиль стоимостью до 1,5 млн руб. и иметь водительское удостоверение.
По данным ГК «Сумотори-Авто», в 2020 году чаще всего по программам льготного автокредитования приморцы покупали автомобили марок Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Всего дилерскими центрами компании в прошлом году было выдано 159 льготных автокредитов.
При этом Банк ВТБ сообщает, что 30% приморцев остаются поклонниками японских автомарок с пробегом. К ним относятся автомобили таких марок, как LEXUS, NISSAN, Toyota. Но, несмотря на это, машины из дилерских центров лидируют по числу продаж. Более 300 млн руб. на автокредиты выдал ВТБ банк в Приморье в 2020 году. Свыше 70% кредитов были взяты приморцами на приобретение в салонах новых автомобилей марок Toyota, Lexus, BMW, Kia, Hyundai, UAZ.
В дальневосточном региональном филиала АО «Сбербанк Лизинг» отметили, что приморские предприниматели активно берут в лизинг технику российской сборки. Обычно бизнесменов интересуют Камазы, прицепы и дорожная техника на базе KAMAZ. Также клиенты активно интересуются пассажирскими микроавтобусами ГАЗ «Бизнес».
Напомним, участник программы «Первый автомобиль» не должен иметь собственного автомобиля на момент кредитования. Покупка семейного авто доступна, если у вас есть ребенок до 18 лет, и при отсутствии кредитов на покупку транспортного средства в 2020–2021 годах.
Время диктует свои условия, и теперь приобретение автомобиля не всегда предполагает личное присутствие покупателя.
Уже 15% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн. Таковы данные опроса, проведенного специалистами РГС Банка. При этом большинство автомобилистов отметили, что покупать машину дистанционно было бы гораздо удобнее в случае оформления всего спектра услуг (от выбора и покупки автомобиля до оформления финансовых, страховых и сервисных опций) в одном месте.
Сегодня уже 15% россиян согласны пройти все этапы онлайн-сделки и оформить доставку автомобиля до двери. Весомая доля автовладельцев при этом готова к прохождению пока лишь части дистанционного клиентского пути: 41% опрошенных легко могут определиться в Интернете с маркой и моделью, 33% — выбрать комплектацию и дополнительное оборудование, сравнив цены, а 21% — дойти до этапа онлайн-бронирования. Не только забронировать, но и оплатить приобретаемое транспортное средство готовы 23% респондентов, которые, однако, хотели бы лично впоследствии забрать свой автомобиль в автосалоне.
Как отметил директор цифрового бизнеса РГС Банка Роман Головнев, пандемия коронавируса дала мощный стимул для развития онлайн-сервисов и внесла коррективы в технологии продаж даже таких крупных и дорогостоящих покупок, как автомобиль. «Если осенью 2020 года, согласно поросам РГС Банка, 14% автовладельцев были готовы приобрести машину онлайн, то сегодня этот процент уже выше, в том числе за счет поддержки подобной модели продаж всеми игроками рынка — автопроизводителям, дилерами, страховыми компаниями и банками», — констатировал Головнев.