Храм или сквер: у жителей Сахалинской спросили, что они хотят видеть на видовой

На Сахалинской состоялось собрание жильцов окрестных домов по поводу судьбы видовой площадки, где установлен обелиск морякам Сибирской флотилии. Местные жители разделились на два лагеря: одни — за храм, другие — за сквер.

Депутат Дмитрий Новиков предложил рассмотреть третий вариант: храм, вокруг которого обустроят сквер. Также на встрече присутствовали представители епархии, районные активисты и общественники. История со строительством храма разворачивается уже несколько недель. Объект планируют возвести в районе памятника матросам Сибирской флотилии. Многих местных жителей это смутило: кто-то считает, что храм там не нужен, а лучше обустроить сквер, кто-то опасается, что сооружение будет мешать местным жителям. Однако выяснилось, что представители РПЦ с 2011 года проводили несколько публичных слушаний, в ходе которых за храм проголосовало около трёх тысяч местных жителей. Лишь после получения общественного одобрения епархия приступила к оформлению земельного участка. Слова представителей церкви подтвердили и многие присутствующие: среди участников собрания оказалось немало участников тех самых слушаний. Причиной конфликта, во многом, стал информационный стенд, где был изображён проект будущего храма: он гораздо больше того, что хотят построить на самом деле. Сейчас планируется возвести небольшую часовню размером 12 на 10 метров. «Нам необходимо совместными усилиями, сделать так, чтобы был сохранён памятник, благоустроена территория и была построена часовня», — отметил отец Андрей. Многих присутствующих беспокоила судьба обелиска. Люди опасаются, что памятник могут снести. Но Дмитрий Новиков заверил, что объект останется на прежнем месте. А храм будет вовсе построен на площадке перед холмом, где находится объект. Проект строительства храма обсуждался ещё при мэре Игоре Пушкарёве. И, по словам представителей епархии, даже тогда речи о сносе памятника не шло. Дмитрий Новиков также отметил, что для возведения любого объекта требуется разрешение на строительство, которое выдаёт администрация Владивостока. Без этой бумаги ни епархия, ни кто иной не имеют права начинать какие-либо работы. «В воскресенье я переговорил с главой города Константином Шестаковым. Он заверил, что разрешение будут выдано лишь в случае, если большинство местных жителей проголосует за храм», — сказал Новиков. Через несколько дней епархия представит эскизный проект, с ним сможет ознакомиться любой желающий. Также на следующей неделе, по инициативе Дмитрия Новикова, состоится собрания совета Первомайского района, куда войдут старшие по домам, активисты и общественники. Они ознакомятся с проектом, смогут задать свои вопросы и озвучить опасения. Кроме того, позже будет организовано голосование с верификацией через портал Госуслуг — это значит, что учтены будут все голоса, и окончательное решение будет объективным. На выбор голосующим будет представлено три варианта: храм, сквер, оба объекта. Впрочем, может появиться и четвёртая строчка: оставить всё, как есть. «Решать должны жители! Окончательное решение будет принято лишь с учётом позиции большинства», — заявил Дмитрий Новиков на собрании. Несмотря на изначально конструктивную тему встречи — обсуждение обустройства видовой, которое устроит всех местных жителей — нашлись и те, кто решил навести смуту и заработать политической очки на спорной ситуации. Представители партии КПРФ, присутствовавшие на встрече, оскорбляли сторонников строительства храма, пытались сорвать мероприятие, нецензурно выражались, несмотря на присутствие женщин и детей. Местным жителям очевидная провокация явно не понравилась, так что многие даже пытались прогнать коммунистов со встречи. Напомним, спор вокруг видовой на Сахалинской разворачивается уже несколько недель. Местные жители разделились на два лагеря: те, кто за сквер, и те, кто за храм. Депутат Дмитрий Новиков, представляющий Первомайский район в Законодательном Собрании края, предложил совместить оба объекта. Территории у памятника хватит, чтобы возвести часовню, и обустроить сквер с видовой. Обоих объектов очень не хватает местным жителям: поблизости нет ни церкви, ни оборудованного сквера.

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