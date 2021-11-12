«По беспределу»: В Спасске опасно ездить в автобусах

В Спасске-Дальнем неизвестный обстреливает пассажирские автобусы. Местные жители рискуют вместо работы или объятий родных, угодить в холодные, хоть и заботливые руки медиков прямо из салона автобуса.

В начале ноября стало известно, что в Спасске под обстрел попал маршрутный автобус. В редакцию «Золотого Рога» очевидец прислал фото с места происшествия. По его же словам, в инциденте никто не пострадал и не был ранен. Фото: предоставлено очевидцем Тем не менее, на кадрах было отчетливо видно, что транспортное средство осталось без стекла в окне. Если бы пулю, выпущенную из пневматического оружия, не остановило стекло, её бы мог «поймать» один из пассажиров. В окне отчетливо виднеются не менее четырех пассажирских мест, расположенных на одной линии. Фото: предоставлено очевидцем Кроме того, повреждения получил и корпус автобуса. В местах попадания видны глубокие сколы. Каких-либо сообщений от МВД или правительства Приморья не поступало. Фото: предоставлено очевидцем Второй известной жертвой стал маршрутный автобус 5А. Нападения произошло через неделю, после известия о первом происшествии. Как и в прошлый раз, жертв и раненых удалось избежать. Повреждения в этот раз оказались более пугающими. На месте бокового окна старого корейского автобуса зияла дыра в обрамлении не рассыпавшихся осколков. Сидения и пол в салоне были усыпаны стеклом. Заднее стекло также было расколото. Фото: предоставлено очевидцем По сведениям бизнесменов, чьи автобусы пострадали, нападения происходят по одному и тому же сценарию, с некоторыми отклонениями. Преимущественно автобусы страдают на остановках общественного транспорта. Неизвестный делает выстрел либо из отдаленного укрытия, либо из проезжающего вдалеке авто. Итог всегд один — оглушительный хлопок и разлетающиеся во все стороны брызги стекол. После такого, разумеется, автобус уже никуда не едет, а остается на месте дожидаться правоохранителей. Пассажирам же, остается только радоваться, что их не ранило и, уняв волнение, ждать следующее транспортное средство. А порой и пешком добираться до остановки через проезжую часть. Вопреки сообщениям полиции, предприниматели утверждают, что бывали случаи, когда автобус подвергался атаке прямо на ходу, когда в салоне сидели пассажиры. Фото: предоставлено очевидцем Оба происшествия своей нелепостью и безумием наводят на подозрения о каких-то криминальных разборках и дележе территорий влияния между перевозчиками в духе 90-х годов прошлого века. Фото: предоставлено очевидцем Однако сами перевозчики, чьи автобусы подверглись нападению, утверждают, что разногласий такого уровня между ними нет. Более того, рынок перевозок в Спасске за 15 лет давно устоялся и все имеющиеся разногласия решаются полюбовно. Фото: предоставлено очевидцем Также перевозчики рассказали, что это далеко не первый и даже не второй случай обстрела автобусов. Всего их насчитывается более 5. Сами предприниматели уверены, что это, скорее всего, просто хулиганские выходки. Того же мнения придерживаются и в полиции. Сотрудники МВД вплотную занялись вопросом после сообщения о расстреле автобуса на улице Красногвардейской. Им предстоит найти и установить личность «спасского стрелка». После соответствующих процедур, его ждет наказание по всей строгости законов Российской Федерации. Перевозчики, как и граждане, не в восторге от сложившейся обстановки. Кроме материального ущерба и повреждений транспортного средства, что несомненно важно для предпринимателей, стрелк подвергает серьезной опасности самих горожан. Жители Спасска рискуют, как минимум, получить ранение от осколков. Граждане раздосадованы и жаждут как можно быстрее найти стрелка, чтобы не приходилось опасаться за жизни друзей, родственников, знакомых и свою собственную. Автомобильный транспорт, как гласит статистика, и так не самый безопасный способ передвижения. Сотрудники МВД делают все, что от них зависит. Полицейские проводят розыскные мероприятия. Граждан, которые стали очевидцами или имеют какую-либо информацию об инцидентах просят обратиться к правоохранителям.

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