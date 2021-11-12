«По беспределу»: В Спасске опасно ездить в автобусах

Аналитика
«По беспределу»: В Спасске опасно ездить в автобусах
«По беспределу»: В Спасске опасно ездить в автобусах
Сегодня, 15:34Фото: предоставлено очевидцем
В Спасске-Дальнем неизвестный обстреливает пассажирские автобусы. Местные жители рискуют вместо работы или объятий родных, угодить в холодные, хоть и заботливые руки медиков прямо из салона автобуса.

В начале ноября стало известно, что в Спасске под обстрел попал маршрутный автобус. В редакцию «Золотого Рога» очевидец прислал фото с места происшествия. По его же словам, в инциденте никто не пострадал и не был ранен.

Фото:предоставлено очевидцем

Тем не менее, на кадрах было отчетливо видно, что транспортное средство осталось без стекла в окне. Если бы пулю, выпущенную из пневматического оружия, не остановило стекло, её бы мог «поймать» один из пассажиров. В окне отчетливо виднеются не менее четырех пассажирских мест, расположенных на одной линии.

Фото:предоставлено очевидцем

Кроме того, повреждения получил и корпус автобуса. В местах попадания видны глубокие сколы. Каких-либо сообщений от МВД или правительства Приморья не поступало.

Фото:предоставлено очевидцем

Второй известной жертвой стал маршрутный автобус 5А. Нападения произошло через неделю, после известия о первом происшествии. Как и в прошлый раз, жертв и раненых удалось избежать. Повреждения в этот раз оказались более пугающими. На месте бокового окна старого корейского автобуса зияла дыра в обрамлении не рассыпавшихся осколков. Сидения и пол в салоне были усыпаны стеклом. Заднее стекло также было расколото.

Фото:предоставлено очевидцем

По сведениям бизнесменов, чьи автобусы пострадали, нападения происходят по одному и тому же сценарию, с некоторыми отклонениями. Преимущественно автобусы страдают на остановках общественного транспорта. Неизвестный делает выстрел либо из отдаленного укрытия, либо из проезжающего вдалеке авто. Итог всегд один — оглушительный хлопок и разлетающиеся во все стороны брызги стекол. После такого, разумеется, автобус уже никуда не едет, а остается на месте дожидаться правоохранителей. Пассажирам же, остается только радоваться, что их не ранило и, уняв волнение, ждать следующее транспортное средство. А порой и пешком добираться до остановки через проезжую часть. Вопреки сообщениям полиции, предприниматели утверждают, что бывали случаи, когда автобус подвергался атаке прямо на ходу, когда в салоне сидели пассажиры.

Фото:предоставлено очевидцем

Оба происшествия своей нелепостью и безумием наводят на подозрения о каких-то криминальных разборках и дележе территорий влияния между перевозчиками в духе 90-х годов прошлого века.

Фото:предоставлено очевидцем

Однако сами перевозчики, чьи автобусы подверглись нападению, утверждают, что разногласий такого уровня между ними нет. Более того, рынок перевозок в Спасске за 15 лет давно устоялся и все имеющиеся разногласия решаются полюбовно.

Фото:предоставлено очевидцем

Также перевозчики рассказали, что это далеко не первый и даже не второй случай обстрела автобусов. Всего их насчитывается более 5.

Сами предприниматели уверены, что это, скорее всего, просто хулиганские выходки.

Того же мнения придерживаются и в полиции. Сотрудники МВД вплотную занялись вопросом после сообщения о расстреле автобуса на улице Красногвардейской. Им предстоит найти и установить личность «спасского стрелка». После соответствующих процедур, его ждет наказание по всей строгости законов Российской Федерации.

Перевозчики, как и граждане, не в восторге от сложившейся обстановки. Кроме материального ущерба и повреждений транспортного средства, что несомненно важно для предпринимателей, стрелк подвергает серьезной опасности самих горожан. Жители Спасска рискуют, как минимум, получить ранение от осколков. Граждане раздосадованы и жаждут как можно быстрее найти стрелка, чтобы не приходилось опасаться за жизни друзей, родственников, знакомых и свою собственную. Автомобильный транспорт, как гласит статистика, и так не самый безопасный способ передвижения.

Сотрудники МВД делают все, что от них зависит. Полицейские проводят розыскные мероприятия. Граждан, которые стали очевидцами или имеют какую-либо информацию об инцидентах просят обратиться к правоохранителям.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
АвтобусПриморьеСпасск-ДальнийавтоперевозкиЧП
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы