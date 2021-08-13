Дмитрий Новиков о ситуации на Сахалинской: решение должны принять люди

На мой взгляд, жители Сахалинской стали жертвами фотошопа. Как только епархия вывесила плакат, на котором был изображён внушительный по размерам храм, вписанный в местность, сразу начались волнения. Но в итоге выяснилось, что в действительности планируется построить куда более скромный по масштабам объект. Святые отцы на собрании жильцов в среду подчеркнули, что этот проект был разработан десять лет назад, и никакого отношения к реальности не имеет. К слову, тот стенд уже убрали. Сложившаяся ситуация наглядно показывает, каким образом какая-то досадная мелочь может стать катализатором народных волнений.