Дмитрий Новиков о ситуации на Сахалинской: решение должны принять люди

Он настаивает, что судьбу территории должны решить на общественных слушаниях. Мы пообщались с Дмитрием Геннадьевичем лично, чтобы из первых рук узнать, как на самом деле обстоит ситуация на территории.
Дмитрий Геннадьевич, вы были одним из первых, кто включился в ситуацию на Сахалинской. Что там сейчас происходит, и какие настроения у жителей?
На мой взгляд, жители Сахалинской стали жертвами фотошопа. Как только епархия вывесила плакат, на котором был изображён внушительный по размерам храм, вписанный в местность, сразу начались волнения. Но в итоге выяснилось, что в действительности планируется построить куда более скромный по масштабам объект. Святые отцы на собрании жильцов в среду подчеркнули, что этот проект был разработан десять лет назад, и никакого отношения к реальности не имеет. К слову, тот стенд уже убрали. Сложившаяся ситуация наглядно показывает, каким образом какая-то досадная мелочь может стать катализатором народных волнений.
После информация о планах по строительству храма появилась в средствах массовой информации, в блогосфере. Ко мне начали обращаться жители моего округа с вопросами, что же там будет. Большинство из них говорили, что крупный храм, наподобие Покровского, на этой территории и не нужен, поскольку он полностью заполонит всё свободное пространство, что будет неудобно для жителей.
Получив сигнал от местных жителей, я начал собирать информацию, чтобы разобраться в сути происходящего. Выяснил, сколько там выделено земельных участков, и кому они принадлежат. На прошлой неделе организовал прямой эфир со сторонниками и противниками строительства религиозного сооружения: Александром Юртаевым, который достаточно давно ратует за возведение храма или часовни на Тихой, и Виталием Гречанюком, председателем ТОС «Патрокл-Сочинская». В итоге родилась идея совместить два проекта: и часовню, и сквер. Эти три инициативы мы и хотим вынести на общественные слушания.
Вы сейчас проводите опросы общественности по поводу обустройства аллеи на Сахалинской. Можете назвать предварительные результаты: сколько людей выступает за храм, а сколько — за сквер.
Сейчас мы проводим опрос на портале ЗаДело.РФ, у меня в аккаунте в Instagram, волонтёры проводят анкетирование среди прохожих. Большая часть интернет-пользователей выступает за сквер. Когда опрашиваем людей на улицах, результат примерно 50 на 50. Представители старшего поколения чаще голосуют за храм, молодёжь — за сквер.
Отмечу, я в данной ситуации не выступаю ни за одну из идей. Я хочу, чтобы жители Тихой сами определились. И я, как депутат, буду лоббировать любые решения людей.
Вы упомянули проект, который совместит обе инициативы: и храм, и сквер. Можете детальней рассказать, как он будет выглядеть.
Храм планируется построить там, где сейчас расположена церковная лавка. Остальную территорию предлагается благоустроить. С обратной стороны холма можно будет оборудовать пешеходные дорожки, думаю, это будет очень удобно для местных жителей.
Также отмечу, что за последние десять лет было сразу несколько опросов по поводу судьбы этого места. В частности, Александр Юртаев, будучи депутатом Думы Владивостока, собрал около трёх тысяч подписей. Так что у обеих идей есть достаточно последователей. Потому и родился компромиссный вариант, который позволит удовлетворить обе точки зрения.
Кроме того, как показывает опыт обустройства общественных пространств во Владивостоке, если там нет какой-то узловой точки — магазина, торгового центра, остановки — то наши жители, маргинальная их часть, очень часто всё приводит в негодность. Есть конкретный пример на Тихой, где обустроили видовую площадку, всё заасфальтировали, поставили лавочки, урны. И к чему это всё привело? Я впервые видел, как металлические прочные скамейки завязывают узлом.
Думаю, что работники планируемой часовни вполне смогли бы следить за порядком на территории и прогонять хулиганов.
Многие противники храма опасаются, что при строительстве пострадает обелиск матросам Сибирской флотилии. Действительно ли памятник могут снести?
Нет, это исключено. Проект строительства храма изначально создавался с учётом того, что поблизости есть обелиск. Кроме того, храм планируется возвести на нижней площадке, до памятника — около ста метров. Так что он точно не пострадает.
Ранее вы заявляли, что дальнейшая судьба территории будет решена через общественные слушания. Как они будут проходить? Можете назвать примерные сроки?
Слушания пройдут на сайте администрации Владивостока с верификацией через Госуслуги. Это позволит избежать любых накруток или подтасовок: окончательное решение будет честным и объективным.
Слушания должны состояться в этом году. Я поставил такую задачу перед своими помощниками, надеюсь, что инициативная группа нам поможет. Причина проста — необходимо успеть до конца октября, когда начнутся обсуждения бюджета города на следующий год. Я бы хотел, чтобы уже сейчас заложить в городской казне финансирование на сквер. Храм же, если за него проголосуют жители, возведут исключительно за средства прихожан.
Вы анонсировали, что на следующей неделе состоится заседание Совета Первомайского района, где будет обсуждаться проект обустройства видовой. Кто будет присутствовать на мероприятии? И какие конкретно вопросы там будут подняты.
Мы пригласили на встречу местных активистов, общественников, представителей домовых советов района. Там мы продемонстрируем проект храма, который обещает подготовить епархия. Также по моей просьбе Дирекция общественных пространств разработает два эскиза: проект обустройства сквера и видовой с храмом и без.
Также мы намерены привлечь специалистов, которые разъяснят, возможно ли объединение проектов, если нет, то почему, действительно ли там есть охранная зона, которая не позволяет строить объекты выше пяти метров, как утверждают некоторые активисты.
Насколько я понимаю, сейчас к ситуации пытается подключиться оппозиция и, что называется, раскачать ситуацию
В среду мы организовали встречу, чтобы дать возможность всем сторонам высказаться. Мы пригласили представителей епархии, чтобы они рассказали, какой именно храм и где они собираются строить. Позвали сотрудников городской администрации, чтобы они поделились планами по благоустройство территории. Можно было бы как раз устроить общественное обсуждение и решить, какой из трёх вариантов милее жителям. И потом уже вынести всё на общественные слушания.
К сожалению, полноценной дискуссии не получилось. Не по моей вине. Я пытался быть модератором встречи, но там появились представители КПРФ с микрофонами и колонками. С точки зрения этики проведения подобных мероприятий, это было не очень правильно. Представители КПРФ, насколько я знаю, анонсировали свою встречу на четверг, но всё же заявились и в среду. Ну, что ж…
Люди в красных футболках, к сожалению, не дали нам полноценно провести мероприятие. Они не давали высказаться представителям епархии. В итоге им всё же удалось выразить свою точку зрения, но не в полном объёме. И церковнослужители в итоге были вынуждены уйти, поскольку они поняли, что диалога не выйдет. Не удалось выступить и представителям администрации, поскольку те поняли, что в спровоцированном коммунистами накале эмоций их попросту не услышат. Впрочем, мне всё же удалось вывести разговор в конструктивное русло, ведь даже мои оппоненты из КПРФ признали необходимость проведения общественных слушаний и то, что там должны обсуждаться сразу несколько вариантов: строительство храма, обустройство сквера, оба проекта.
И последнее. Действительно ли местным жителям не стоит опасаться, что без их ведома начнутся какие-либо работы?
Абсолютно точно. Я разговаривал с представителями исполнительной власти города. Они разделяют мою точку зрения, что решение должны принимать жители, и ничего без разрешения жителей там построено не будет. Так что сейчас дело за людьми. Они должны проявить активность на будущих слушаниях, чтобы окончательное решение было принято с учётом мнения большинства.